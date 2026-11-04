O companie aeriană din Emiratele Arabe Unite introduce patru zboruri săptămânale către București

Compania aeriană Etihad Airways, din Emiratele Arabe Unite, anunță că va introduce, începând din decembrie 2026, patru zboruri săptămânale către București.

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„Rezervă zboruri către București cu Etihad și descoperă acest oraș european vibrant. Începând din decembrie 2026, vom opera patru zboruri pe săptămână către capitala României, oferindu-ți ocazia să explorezi un oraș cu o arhitectură impresionantă”, a transmis compania pe site.

În vară, Etihad a anunțat că, în urma unui acord încheiat cu TAROM, pasagerii care pleacă din România vor putea ajunge, începând de la sfârșitul anului 2026, la mai multe destinații din Asia, Orientul Mijlociu, Africa și Australia.

Acordul a fost semnat în cadrul Adunării Generale Anuale a Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), desfășurată la Rio de Janeiro.

Călătorii vor putea achiziționa un singur bilet pentru întreaga călătorie, chiar dacă zborurile sunt operate de companii diferite.

Acordul oferă și facilități precum check-in până la destinația finală, transferul automat al bagajelor și conexiuni coordonate. Totodată, extinde accesul către mai multe orașe din România și din regiune, prin rețeaua TAROM.

Acordul vine într-un context în care cererea pentru călătorii către Asia și Orientul Mijlociu a crescut în ultimii ani, atât în scop turistic, cât și de afaceri.

Totodată, noua conexiune prin Abu Dhabi ar putea reprezenta o alternativă pentru pasagerii care călătoresc din România către Australia, una dintre destinațiile care necesită în mod obișnuit mai multe escale.

Despre Etihad Airways

Etihad Airways este una dintre cele două companii aeriene naționale ale Emiratelor Arabe Unite, alături de Emirates.

Înființată în 2003, compania are sediul în Abu Dhabi și operează zboruri către peste 120 de destinații din întreaga lume.

Etihad a trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, în special din cauza investițiilor în alte companii aeriene, precum Air Berlin și Alitalia, și a pandemiei COVID-19. Începând din 2022, compania a revenit la profitabilitate și și-a reluat extinderea operațiunilor.

Compania operează atât zboruri de pasageri, cât și servicii de transport cargo și vacanțe prin Etihad Holidays. În prezent, este condusă de CEO-ul Antonoaldo Neves.