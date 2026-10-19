 Ryanair își restrânge operațiunile pe 13 aeroporturi. Calendarul schimbărilor din 2026 și 2027 | adevarul.ro
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Ryanair își restrânge operațiunile pe 13 aeroporturi. Calendarul schimbărilor din 2026 și 2027

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Ryanair își restrânge operațiunile pe 13 aeroporturi, prin retrageri etapizate în 2026 și 2027. Compania a renunțat la zborurile de pe șase aeroporturi în primele trei luni ale anului 2026, alte cinci sunt vizate în octombrie, iar retragerea de la Bremen, în Germania, este programată pentru 2027. Compania invocă taxele aeroportuare și costurile ridicate, în timp ce situația geopolitică a influențat deciziile de pe anumite piețe.

Avion Ryanair in aer
Ryanair își restrânge lista de zboruri Foto: arhivă

Ryanair continuă să își reorganizeze rețeaua de zboruri, renunțând la operațiunile de pe aeroporturi din Spania, Franța, Portugalia, Iordania, Turcia, Grecia, Serbia și Germania.

Lista celor 13 aeroporturi a fost prezentată de publicația italiană Corriere della Sera pe 18 octombrie 2026 și preluată de alte publicații. Nu este vorba despre închiderea aeroporturilor, ci despre încetarea operațiunilor Ryanair sau despre planurile companiei de a renunța la zborurile de pe acestea.

Retragerile sunt etapizate: unele au avut deja loc, altele sunt programate pentru sfârșitul sezonului de vară din 2026, iar ultima retragere anunțată este cea de la Bremen, în Germania.

Lista completă a celor 13 aeroporturi

Retrageri realizate în prima parte a anului 2026

1. Vigo, Spania – ianuarie 2026

Vigo a fost primul aeroport de pe listă de pe care Ryanair s-a retras în 2026. Compania a eliminat legătura aeriană pe care o opera de pe aeroportul din nord-vestul Spaniei.

2. Amman, Iordania – martie 2026

Retragerea de la Amman are loc într-un context diferit de cel al retragerilor de pe aeroporturile europene afectate de majorarea taxelor. Instabilitatea geopolitică din regiune a influențat decizia companiei, care a suspendat cele 18 rute de pe piața iordaniană cel puțin până la sfârșitul sezonului de vară din 2027, potrivit relatărilor din presa de specialitate.

3. Asturias, Spania – martie 2026

Aeroportul Asturias, care deservește regiunea din nordul Spaniei, a fost inclus în valul de retrageri din martie. Decizia face parte din reorganizarea rețelei companiei pe piața spaniolă.

4. Clermont-Ferrand, Franța – martie 2026

Ryanair a renunțat și la operațiunile de pe aeroportul Clermont-Ferrand Auvergne. Retragerea se înscrie în strategia de concentrare a capacității pe aeroporturi și rute considerate mai competitive.

5. Ponta Delgada, Portugalia – martie 2026

Aeroportul Ponta Delgada, situat pe insula São Miguel din arhipelagul Azore, a fost inclus în retragerile din martie. Decizia afectează opțiunile de zbor oferite de Ryanair către această regiune insulară portugheză.

6. Terceira, Portugalia – martie 2026

Ryanair s-a retras în aceeași perioadă și de pe un al doilea aeroport din Azore, cel de pe insula Terceira. Retragerea de pe ambele aeroporturi reduce prezența companiei în arhipelag.

Retragerea din august 2026

7. Rodez, Franța – august 2026

În august, Ryanair a renunțat la aeroportul Rodez-Aveyron, din sudul Franței. Cazul completează seria retragerilor de pe aeroporturi regionale franceze, unde sustenabilitatea economică a rutelor este un factor important.

Cele cinci aeroporturi vizate în octombrie 2026

8. Bodrum, Turcia

Aeroportul Bodrum-Milas, care deservește o importantă zonă turistică de pe litoralul turcesc, figurează printre aeroporturile de pe care Ryanair se retrage la sfârșitul sezonului de vară din 2026.

9. Dalaman, Turcia

Dalaman, un alt aeroport important pentru turismul de pe litoralul turcesc, este inclus în același val de retrageri. Decizia afectează oferta Ryanair pentru această zonă, fără să însemne automat dispariția zborurilor operate de alte companii aeriene.

10. Kalamata, Grecia

Ryanair renunță și la zborurile de pe aeroportul Kalamata, din sudul Greciei, folosit în special de turiștii care vizitează regiunea Peloponez.

11. Volos, Grecia

Aeroportul Volos, cunoscut și sub numele de Nea Anchialos, este al doilea aeroport grecesc inclus în lista retragerilor din octombrie.

12. Niš, Serbia

Niš, unul dintre aeroporturile importante din sudul Serbiei, completează grupul celor cinci aeroporturi vizate la sfârșitul sezonului de vară. Retragerea reduce oferta Ryanair din această parte a Balcanilor.

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Pentru aceste cinci aeroporturi, calendarul prezentat în presă indică luna octombrie 2026. Datele exacte ale ultimelor curse trebuie verificate în orarul fiecărei rute; calendarul nu indică oprirea tuturor zborurilor în aceeași zi.

Ultima retragere anunțată: Bremen, Germania

13. Bremen, Germania – 2027

Bremen este ultimul aeroport de pe listă în ordinea cronologică. Ryanair a anunțat oficial, la 8 octombrie 2026, că va opri toate zborurile către și dinspre aeroportul german începând din aprilie 2027.

Compania a invocat costurile ridicate de acces, inclusiv taxele aeroportuare, tarifele de securitate și de control al traficului aerian, precum și taxa germană pe transportul aerian. Potrivit comunicatului Ryanair, Bremen va pierde aproximativ 500.000 de locuri oferite anual de companie.

Capacitatea urmează să fie redistribuită către aeroporturi și regiuni considerate mai competitive din punctul de vedere al costurilor.

De ce își retrage Ryanair zborurile

Costurile reprezintă una dintre principalele explicații pentru această reorganizare. Modelul low-cost se bazează pe tarife competitive și pe utilizarea eficientă a aeronavelor. Taxele aeroportuare și celelalte costuri de operare pot influența însă rentabilitatea unei rute, potrivit Corriere della Sera.

Atunci când un aeroport devine prea scump sau o rută nu mai oferă rezultate comerciale satisfăcătoare în comparație cu alte oportunități, compania poate decide să își mute aeronavele către alte destinații.

Această strategie nu înseamnă neapărat că fiecare rută eliminată înregistra pierderi. O companie aeriană poate renunța și la o rută care generează venituri dacă aeronavele respective pot fi folosite mai profitabil în altă parte.

În cazul aeroportului din Amman, factorul geopolitic are o importanță deosebită. Suspendarea operațiunilor este asociată instabilității din regiune și dificultăților de planificare a zborurilor în condiții de incertitudine.

Ce înseamnă pentru pasageri

Pentru călători, consecințele depind de aeroport și de ruta utilizată. Eliminarea zborurilor Ryanair poate însemna pierderea unor legături directe, necesitatea de a alege alt aeroport sau utilizarea unei alte companii aeriene.

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Totuși, retragerea Ryanair nu înseamnă că aeroporturile respective se închid sau că toate legăturile aeriene dispar. Alți operatori pot continua să deservească aceleași destinații, în funcție de cerere și de propriile planuri comerciale.

Pasagerii care au rezervări pentru perioadele afectate trebuie să urmărească notificările oficiale ale companiei și să verifice situația zborurilor pentru datele la care urmează să călătorească.

Sunt afectate aeroporturile din România?

Niciun aeroport din România nu apare în lista celor 13 aeroporturi prezentată de publicațiile italiene. Prin urmare, această listă nu anunță o retragere a Ryanair de pe un aeroport românesc.

Totuși, lista nu trebuie interpretată ca o imagine completă a tuturor modificărilor de capacitate ale companiei în Europa. Eliminarea unor rute individuale sau reducerea frecvențelor pot avea loc și pe aeroporturi de pe care Ryanair continuă să opereze.

O reorganizare etapizată, nu 13 retrageri simultane

Calendarul retragerilor arată că Ryanair și-a ajustat rețeaua pe parcursul anului 2026 și va continua acest proces în 2027. Cele 13 aeroporturi reunesc decizii luate în perioade diferite și din motive care nu sunt identice în toate cazurile.

În timp ce costurile aeroportuare reprezintă un element central în explicația companiei, situația geopolitică a influențat retragerea de pe piața iordaniană. Bremen este, în schimb, un caz pentru care există un anunț oficial privind încetarea tuturor zborurilor începând din aprilie 2027.

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