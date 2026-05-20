Radu Miruță lasă TAROM fără buget: „Este nerealist și va genera pierderi mai mari”

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a respins bugetul TAROM pentru anul 2026, motivând că estimările financiare prezentate de conducerea companiei „nu sunt credibile” și riscă să ducă la pierderi semnificativ mai mari la final de an. Compania are termen de două săptămâni pentru refacerea acestuia pe baze reale.

Ministrul a precizat că a semnat documentele necesare pentru ca operatorul aerian național să primească aportul de capital social prevăzut în planul agreat, însă a refuzat să aprobe actuala variantă a bugetului de venituri și cheltuieli.

Potrivit lui Radu Miruță, una dintre principalele probleme este legată de estimările privind gradul de ocupare al aeronavelor, indicator esențial pentru veniturile companiei.

„Conducerea companiei a construit bugetul pe un load factor de 79% în 2026, față de 72% în 2025. Problema este că realitatea arată exact invers: în primele patru luni din 2026, gradul de ocupare este de doar 66%, față de 72% în aceeași perioadă a anului trecut”, a explicat ministrul.

Acesta susține că, pentru ca TAROM să atingă ținta prevăzută în buget, compania ar trebui să înregistreze în restul anului o creștere spectaculoasă a gradului de ocupare, fără să existe în prezent date sau tendințe care să susțină un asemenea scenariu.

„Pentru a atinge cifra propusă în buget, având în vedere că deja pentru o treime din an sunt mult sub estimare, în restul perioadei ar fi nevoie de un salt enorm”, a afirmat ministrul.

Radu Miruță avertizează că, în lipsa unei corectări a estimărilor, compania riscă să încheie anul cu pierderi mult mai mari decât cele anticipate. Potrivit acestuia, problema este cu atât mai gravă cu cât 63% din veniturile TAROM depind direct de gradul de ocupare al aeronavelor.

„Când această variabilă este supraestimată, întregul buget devine nerealist. Pe hârtie, cifrele pot arăta bine dacă sunt construite pe ipoteze optimiste. În practică însă, asta înseamnă pierderi mai mari la final de an”, a transmis ministrul.

Acesta a mai precizat că diferența dintre veniturile estimate în actuala propunere de buget și veniturile care ar putea fi obținute în mod realist ar putea genera „un rezultat negativ suplimentar de peste 100 de milioane de lei în 2026”.

Ministrul interimar al Transporturilor critică și estimările privind costurile cu combustibilul, despre care spune că au fost construite pe valori mult sub nivelul actual al pieței.

„Bugetul pe 2026 este construit și pe un preț al combustibilului mult sub nivelul actual al pieței, ceea ce generează o altă componentă semnificativă de pierderi: 950 de dolari tona în buget, față de aproximativ 1.400 de dolari tona pe piața actuală”, a explicat acesta.

În aceste condiții, Radu Miruță a solicitat conducerii TAROM refacerea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 „pe baze realiste”, atât în ceea ce privește estimările de venituri, cât și cele de costuri. Termenul acordat pentru prezentarea unei noi variante este de două săptămâni.