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TAROM și Etihad Airways lansează un parteneriat major. România va fi conectată cu Asia, Africa și Australia prin Abu Dhabi

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Pasagerii care zboară din România vor avea acces, începând de la sfârșitul anului 2026, la o rețea extinsă de destinații din Asia, Orientul Mijlociu, Africa și Australia, în urma unui acord de tip codeshare semnat între TAROM și Etihad Airways. Biletele vor fi puse în vânzare din luna iulie.

Avioane Tarom și Etihad
TAROM și Etihad Airways lansează un parteneriat care va conecta România cu Asia, Africa și Australia

Compania națională de transport aerian TAROM și operatorul din Emiratele Arabe Unite Etihad Airways au anunțat semnarea unui acord comercial de tip codeshare, care va permite integrarea rețelelor celor două companii și va oferi noi opțiuni de călătorie pentru pasagerii din România și din Europa de Est.

Acordul a fost semnat în cadrul Adunării Generale Anuale a Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), desfășurată la Rio de Janeiro.

Potrivit informațiilor transmise de cele două companii, biletele vor fi disponibile la vânzare din luna iulie, iar primele călătorii în baza noului parteneriat sunt programate să înceapă din 17 decembrie 2026. Conexiunile dintre București și Abu Dhabi vor fi operate cu patru frecvențe săptămânale.

Acces la zeci de destinații intercontinentale

Noul parteneriat va permite pasagerilor TAROM să ajungă mai ușor în numeroase destinații aflate în afara Europei, folosind aeroportul din Abu Dhabi drept punct de conexiune.

Prin intermediul rețelei Etihad Airways, călătorii din România vor putea continua zborurile către orașe din Orientul Mijlociu, Asia, Africa și Australia, fără a fi nevoiți să achiziționeze bilete separate pentru fiecare segment al călătoriei.

În același timp, acordul extinde conectivitatea aeroporturilor deservite de TAROM. Sunt vizate atât destinațiile interne operate de compania românească, precum București, Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Baia Mare, Suceava și Timișoara, cât și orașe din regiune, inclusiv Belgrad, Budapesta, Chișinău și Sofia.

Ce înseamnă un acord codeshare pentru pasageri

Acordurile de tip codeshare sunt utilizate frecvent în industria aviatică pentru a permite companiilor aeriene să comercializeze zboruri operate de parteneri, oferind pasagerilor o experiență de călătorie unificată.

În practică, acest lucru înseamnă că un pasager poate cumpăra un singur bilet pentru întreaga călătorie, chiar dacă zborurile sunt operate de companii diferite.

Potrivit informațiilor comunicate de TAROM și Etihad Airways, pasagerii vor beneficia de:

  • emiterea unui singur bilet pentru întregul itinerar;
  • check-in până la destinația finală;
  • transfer automat al bagajelor între zboruri;
  • conexiuni coordonate prin aeroportul din Abu Dhabi.

Aceste facilități reduc timpul necesar pentru formalitățile de tranzit și simplifică organizarea călătoriilor pe distanțe lungi.

România, mai bine conectată la piețele din afara Europei

Acordul vine într-un context în care cererea pentru călătorii către Asia și Orientul Mijlociu a crescut în ultimii ani, atât în scop turistic, cât și de afaceri.

Totodată, noua conexiune prin Abu Dhabi ar putea reprezenta o alternativă pentru pasagerii care călătoresc din România către Australia, una dintre destinațiile care necesită în mod obișnuit mai multe escale.

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