 Zborurile DAN AIR din Bacău vor fi mutate la București. Ce opțiuni au pasagerii care și-au cumpărat deja bilete | adevarul.ro
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Zborurile DAN AIR din Bacău vor fi mutate la București. Ce opțiuni au pasagerii care și-au cumpărat deja bilete

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DAN AIR își mută temporar toate zborurile de pe Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din București. Decizia a fost anunțată miercuri, 4 noiembrie 2026, pe fondul unui conflict între compania aeriană și conducerea aeroportului băcăuan. Pasagerii care aveau bilete pentru curse din Bacău vor putea accepta noul aeroport de plecare sau vor putea solicita rambursarea integrală a banilor.

avion Dan Air
Zborurile DAN AIR din Bacău vor fi mutate la București Foto: arhivă

Compania spune că mutarea este temporară și că a decis să plece din Bacău după ce aeroportul a cerut deschiderea procedurii insolvenței împotriva sa și a condiționat continuarea serviciilor de handling de efectuarea unor plăți suplimentare.

De ce își mută DAN AIR operațiunile la Otopeni

Potrivit comunicatului companiei, pe 29 octombrie 2026, Aeroportul Bacău a depus la Tribunalul Ilfov o cerere pentru deschiderea procedurii insolvenței împotriva DAN AIR.

Operatorul contestă demersul și susține că peste 83% dintre restanțele menționate de aeroport aveau o vechime de cel mult 33 de zile. Compania afirmă că achitase deja 100.000 de lei și negocia o eșalonare a plăților, după modelul unui acord încheiat și respectat în 2025.

DAN AIR mai susține că, din 22 octombrie, avea depusă propria cerere de reorganizare, aflată sub protecția instanței.

Un alt motiv invocat pentru mutarea zborurilor este decizia conducerii aeroportului de a condiționa continuarea serviciilor de handling de noi plăți. Compania afirmă că problemele sale financiare temporare sunt legate de blocarea a peste 900.000 de euro încasați de la pasageri prin procesatorul de plăți NETOPIA.

Aceste explicații reprezintă poziția operatorului aerian. În comunicatul transmis pe 4 noiembrie, DAN AIR nu a inclus și un punct de vedere al conducerii Aeroportului Bacău cu privire la acuzațiile formulate.

Ce trebuie să facă pasagerii care au bilete

Toate zborurile DAN AIR programate cu plecare sau sosire în Bacău vor fi operate de pe și către Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din București.

Compania anunță că va contacta pasagerii afectați folosind datele de contact din rezervări. Aceștia vor avea două posibilități: să accepte zborul din București sau să solicite rambursarea integrală a biletului, în condițiile Regulamentului european 261/2004.

Pentru informații suplimentare, pasagerii pot scrie la adresa customer.service@danair.aero.

Rezervările noi vor putea fi făcute în continuare pe site-ul companiei, www.danair.aero. Plata biletelor se va realiza prin transfer bancar, potrivit instrucțiunilor publicate de operator.

Mutarea zborurilor înseamnă că pasagerii din Bacău și din județele apropiate vor trebui să ia în calcul deplasarea până la Otopeni. Schimbarea poate aduce costuri suplimentare și mai mult timp petrecut pe drum, în funcție de localitatea din care pleacă fiecare călător.

În ce condiții ar putea reveni compania la Bacău

DAN AIR susține că nu renunță definitiv la baza din Bacău și că este dispusă să revină după rezolvarea conflictului cu administrația aeroportului. Compania cere însă schimbarea conducerii executive, condusă de directorul general Radu Bezniuc.

„Am construit împreună cu băcăuanii o bază și o rețea de zboruri de care suntem mândri, însă trebuie să plecăm temporar cu regret, întrucât nu putem opera dintr-un aeroport a cărui conducere cere insolvența singurului său operator cu bază pe aeroportul din Bacău”, a declarat Matt Ian David, administratorul DAN AIR.

Operatorul a mulțumit Consiliului Județean Bacău și președintei instituției, Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț, pentru sprijin. Compania afirmă că administrația județeană a susținut că recuperarea datoriilor și menținerea zborurilor nu sunt obiective contradictorii.

DAN AIR și-a stabilit baza operațională la Bacău în noiembrie 2023. Mutarea tuturor zborurilor la Otopeni întrerupe temporar activitatea companiei de pe aeroportul băcăuan, iar revenirea depinde de evoluția relației dintre cele două părți.

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