 Noua Lege a Salarizării: Proiectul a fost publicat de Ministerul Muncii, cu grile de plată și calendarul oficial de aplicare | adevarul.ro
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Noua Lege a Salarizării: Proiectul a fost publicat de Ministerul Muncii, cu grile de plată și calendarul oficial de aplicare

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Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a publicat joi, 27 august, proiectul Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice, respectiv grilele de salarizare și calendarul de implementare.

Ministerul Muncii a publicat proiectul noii Legi a salarizării
Ministerul Muncii a publicat proiectul noii Legi a salarizării Foto: Ministerul Muncii

Publicarea proiectului are loc după ce Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, a acuzat PSD că a blocat negocierile pentru noua lege a salarizării. Potrivit  ministrului, social-democrații au făcut afirmații contradictorii în timpul negocierilor, exprimându-și în întâlniri preocuparea pentru limitarea cheltuielilor, în timp ce, în opinia sa, ar fi alimentat nemulțumirile sindicatelor.

Actul normativ stabilește viitoarea grilă de salarizare pentru angajații din sectorul bugetar. Documentul a fost pus joi în consultare publică împreună cu anexele care reglementează salarizarea și condițiile specifice pentru principalele categorii profesionale din sistemul public.

Proiectul include coeficienții de salarizare și reglementări distincte pentru personalul din:

  • învățământ și cercetare științifică;
  • sănătate și asistență socială;
  • cultură;
  • diplomație;
  • sistemul de justiție;
  • apărare, ordine publică și securitate națională;
  • instituții finanțate integral din venituri proprii;
  • administrația publică, inclusiv funcționari publici și personal contractual.

De asemenea, Ministerul a publicat și anexa privind structura gradelor profesionale.

Publicarea proiectului marchează începutul procesului de consultare asupra uneia dintre cele mai importante reforme asumate de Guvern în domeniul salarizării bugetare. Noua lege urmează să stabilească modul de calcul al salariilor pentru sute de mii de angajați din sectorul public și să redefinească raporturile salariale dintre diferitele categorii profesionale.

Anexele tehnice care conțin coeficienții și regulile aplicabile fiecărui domeniu de activitate

Proiectul de lege poate fi consultat AICI:    

  •  Proiect COEFICIENTI
  •  Anexa I – Reglementări specifice Învățământ și Cercetare Științifică
  •  Anexa II – Reglementări specifice Sănătate și Asistență socială
  • Anexa III – Reglementări specifice personalului din Cultură
  • Anexa IV – Reglementări specifice personalului din Diplomație
  • Anexa V – Reglementări specifice personalului din sistemul justiției
  • Anexa VI – Reglementări specifice personalului din sistemul de aparare, ordine publică și securitate națională
  • Anexa VII – Reglementări specifice personalului din autorități si instituții publice finanțate integral din venituri proprii
  • Anexa VIII cap I lit. B – Reglementări specifice funcționarilor publici
  • Anexa VIII cap II lit. J si K– Reglementări specifice personalului contractual din administrația publică
  • Anexa X– Structura de grade
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Foto: Ministerul Muncii
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În perioada următoare, documentele vor putea fi analizate și supuse dezbaterii publice înainte de parcurgerea procedurilor legislative.

Blocajul legii salarizării aprinde tensiunile

Amintim că negocierile purtate în ultimele luni între PSD, PNL, USR și UDMR pe tema noii legi a salarizării unitare s-au încheiat fără un acord politic și social.  

„Negocierile pentru legea salarizării nu au eșuat, au fost eșuate. Responsabilitatea aparține PSD, care a avut timp din 2021 să pregătească acest proiect, dar a fugit de răspundere. Niciodată din 2021 nu au pus vreun proiect publicat de PSD, deci teoretic ar fi trebuit să lucreze 4 ani”, a declarat ministrul, joi dimineață, într-o intervenție la Digi24.

Pîslaru respinge acuzațiile PSD potrivit cărora proiectul ar fi fost ținut ascuns timp de trei ani și anunță că va publica astăzi, 27 august, versiunea finală a legii.

Ministrul a afirmat că social-democrații au făcut afirmații contradictorii în timpul negocierilor, exprimându-și în întâlniri preocuparea pentru limitarea cheltuielilor, în timp ce, în opinia sa, ar fi alimentat nemulțumirile sindicatelor.

„O minciună nerușinată! Azi voi publica versiunea finală, ca lumea să știe ce a respins PSD, fiind afectate atât cele 770 de milioane de euro, cât și interesul României”, a afirmat Pîslaru.

Potrivit ministrului, solicitările sindicatelor ar fi depășit cu aproximativ patru miliarde de lei posibilitățile financiare ale României în cazul educației și cu alte două miliarde de lei în cazul sănătății. Pîslaru susține că Guvernul a analizat inclusiv variante de eșalonare, însă limita pe care România și-o poate permite pentru majorarea masei salariale este de 12 miliarde de lei.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a lansat miercuri, 26 august, un atac la adresa premierului interimar Ilie Bolojan pe tema eșecului negocierilor, susținând că Executivul nu a reușit să elaboreze un proiect care să fie acceptat atât de partidele aflate la guvernare, cât și de partenerii sociali. 

Și premierul interimar consideră că vina este a PSD, care „a compromis, în mod iresponsabil și populist, șansa României de a încasa 770 de milioane de euro”.

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