Lider sindical: O angajată Metrorex, intubată după ce a luat o bacterie din apa care a inundat stația Piața Victoriei

O angajată Metrorex este internată în stare gravă și a fost intubată după ce ar fi fost infectată cu o bacterie în timpul intervenției la inundația produsă săptămâna trecută la stația de metrou Piața Victoriei 2, potrivit președintelui Unitatea – Sindicatul Liber Metrou (USLM), citat de Club Feroviar.

„Toți cei care ați fost acolo și prezentați simptome de probleme de respirație, să mergeți la Spitalul Matei Balș pentru niște verificări. Din păcate, o colegă de-a noastră este în acest moment intubată și s-a găsit o anumită bacterie care trebuie neapărat tratată”, a transmis liderul sindical Marian Artimon într-un mesaj adresat angajaților.

Acesta le-a recomandat tuturor celor care au participat la evacuarea apei și prezintă probleme respiratorii sau de echilibru să se adreseze medicilor, susținând că bacteria nu se transmite de la om la om, dar ar putea fi contractată prin contactul cu apa provenită din canalizare.

Liderul sindical a afirmat că și ministrul Transporturilor, Radu Miruță, care a fost prezent la fața locului și a intrat în contact cu apa, ar trebui să se adreseze medicilor dacă dezvoltă simptome, mai scrie Club Feroviar.

Sindicatul reclamă lipsa investițiilor

USLM susține că inundația a scos la iveală probleme mai vechi ale Metrorex în gestionarea situațiilor de urgență și acuză lipsa investițiilor în infrastructura de protecție civilă.

Potrivit sindicatului, Metrorex nu a mai primit finanțare pentru acest domeniu de aproximativ 30 de ani, iar intervenția s-a făcut cu echipamente insuficiente.

Reprezentanții USLM susțin că nici pompele Inspectoratului pentru Situații de Urgență nu au fost adaptate pentru evacuarea apei de la adâncimea și înălțimea specifice rețelei de metrou. În cele din urmă, apa a fost evacuată cu ajutorul unor pompe aparținând Ministerului Apărării Naționale, transportate cu trenul până la stația Piața Victoriei 2, mai notează Club Feroviar.

Club Feroviar afirmă că Metrorex avea în dotare trei pompe de mare capacitate, folosite anul trecut la o altă inundație, pe Magistrala 5, însă acestea nu ar fi fost utilizate în cazul incidentului de la Piața Victoriei 2. Publicația precizează că a solicitat explicații conducerii Metrorex cu privire la acest aspect, însă nu a primit un răspuns până la publicarea articolului.