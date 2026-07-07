Sindicaliștii acuză după inundația de la stația de metrou de săptămâna trecută: „De 30 de ani Metrorex nu a mai primit niciun leu pentru protecție civilă”

Sindicatul Liber Metrou a transmis marți, 7 iulie, că inundația produsă săptămâna trecută la stația Piața Victoriei 2 este rezultatul a peste 30 de ani de subfinanțare și neglijare a infrastructurii de protecție civilă.

„De 30 de ani Metrorex nu a mai primit niciun leu pentru protecție civilă, pentru scopul principal pentru care a fost creat, acela de obiectiv strategic și de protecție civilă”, transmit reprezentanții sindicatului, potrivit Știrile ProTV.

Sindicatul adaugă că Metrorex a fost tratată exclusiv ca operator de transport public, iar finanțarea a vizat doar această componentă, fără a lua în calcul investițiile necesare pentru menținerea rolului strategic al infrastructurii.

„Deci, după 30 de ani de neglijare, a acestui aspect de protecție civilă, din partea politicului, am vazut oameni supărați că nu s-a evacuat apa mai rapid. Păi cu ce? Nici măcar pompierii militari nu aveau în dotare pompe adaptate situației de la metrou, care să evacueze apa la înălțime mai mare de 20 de metri”.

Sindicatul a mulțumit angajaților Metrorex și instituțiilor care au intervenit după inundație și a cerut Ministerului Transporturilor să aloce fonduri pentru modernizarea infrastructurii de protecție civilă și includerea companiei în programul SAFE II.

Reprezentanții angajaților avertizează că, fără investiții, astfel de incidente riscă să devină tot mai frecvente.

Stația Piața Victoriei 2 a fost închisă miercurea trecută, 1 iulie, după ce precipitațiile abundente au provocat infiltrații masive de apă la nivelul căii de rulare, ceea ce a impus suspendarea circulației în zonă până la finalizarea lucrărilor de intervenție.

Nu mai puțin de 7 milioane de litri de apă au scos salvatorii în 28 de ore de la metrou.

Radu Miruță a afirmat că reprezentanții Metrorex i-au transmis că o astfel de situație nu s-a mai produs în ultimele trei decenii și a sugerat că problema ar fi fost provocată de dificultăți în preluarea apelor pluviale la suprafață.

„În ceea ce privește situația de la metrou, înțeleg de la oamenii responsabili de aici că de 30 de ani nu s-a întâmplat niciodată. În mod cert s-a întâmplat ceva în exteriorul stației de metrou. Pare că deasupra apa, care trebuia distribuită prin rețeaua de canalizare, nu a fost preluată în cel mai eficient mod cu putință”.

Circulația a fost reluată ziua următoare, pe 2 iulie.