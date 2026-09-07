 Mașinile chinezești iau cu asalt Europa. Ce îi atrage pe cumpărători la mărcile din China | adevarul.ro
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Mașinile chinezești iau cu asalt Europa. Ce îi atrage pe cumpărători la mărcile din China

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Producătorii auto chinezi își extind rapid prezența pe piața europeană, iar consumatorii devin tot mai deschiși către mărcile din China. În prima jumătate a anului, acestea au ajuns la aproximativ 9,2% din piața europeană a autoturismelor noi, în timp ce înmatriculările au crescut cu peste 100% față de aceeași perioadă din 2025.

Omoda se extinde într-un ritm accelerat
Omoda se extinde într-un ritm accelerat Foto: Shutterstock

Prețurile competitive, tehnologia, autonomia și oferta tot mai diversificată susțin avansul unor mărci precum MG, BYD, Chery, Omoda-Jaecoo și Leapmotor.

Mărcile chinezești își dublează cota de piață

În primele șase luni ale anului, constructorii chinezi au înmatriculat aproximativ 663.000 de autoturisme în Europa, cu circa 107% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Cota lor combinată pe piața europeană a autoturismelor noi a crescut la aproximativ 9,2%, de la circa 4,5% în prima jumătate a anului trecut.

Consumatorii optează pentru vehicule mai accesibile și eficiente”, spune Bogdan Maioreanu, analist eToro, care observă că producătorii chinezi își măresc rapid prezența pe piața europeană.

Creșterea este susținută în principal de câteva mărci care au reușit să combine prețurile competitive cu o ofertă tot mai diversificată. MG, marca deținută de SAIC Motor, rămâne cea mai mare marcă de origine chineză în Europa în ceea ce privește înmatriculările. BYD se apropie însă rapid, în timp ce Omoda-Jaecoo și Leapmotor se extind într-un ritm accelerat.

Potrivit estimărilor Citi citate de Bloomberg, aproximativ trei sferturi din vânzările automobilelor chinezești în Uniunea Europeană provin de la SAIC Motor, BYD și Chery.

„Prețul accesibil este un factor cheie pentru această creștere a vânzărilor mărcilor chineze”, afirmă Maioreanu.

Mașină BYD care aleargă pe șosea
Mașinile chinezești câștigă teren în Europa. Foto: arhivă

Prețul rămâne unul dintre principalele avantaje

Constructorii chinezi au intrat pe piața europeană într-un moment în care prețul automobilelor noi a devenit un criteriu important pentru cumpărători. Oferta lor pune împreună prețuri competitive, un nivel ridicat de echipare și tehnologii care până nu demult erau asociate în special cu modelele mai scumpe.

În paralel, mărcile chinezești și-au extins rapid oferta. Dacă primele valuri de automobile chinezești din Europa au fost asociate în principal cu modelele electrice, producătorii au început să ofere și hibride plug-in, o categorie care are în continuare o cerere importantă pe continent.

Potrivit datelor Dataforce citate de Bloomberg, aproximativ o treime dintre înmatriculările de vehicule hibride reîncărcabile din luna iulie au fost realizate de mărci precum Jaecoo, parte a grupului Chery.

Spre deosebire de autovehiculele complet electrice, aceste modele nu sunt supuse în prezent unor tarife vamale suplimentare din partea UE”, explică Bogdan Maioreanu.

Situația tarifelor este însă urmărită îndeaproape de industria auto, în condițiile în care Comisia Europeană ar putea analiza și măsuri aplicabile automobilelor hibride produse în China.

Consumatorii sunt mai puțin preocupați de originea mărcii

Avansul mărcilor chinezești vine și pe fondul unei schimbări în atitudinea cumpărătorilor europeni. Pentru o parte dintre consumatori, originea unei mărci contează mai puțin atunci când aleg un automobil.

Un sondaj realizat de Bloomberg Intelligence arată că 38% dintre respondenți nu aveau nicio reținere în a cumpăra o marcă auto chinezească.

Consumatorii sunt din ce în ce mai puțin preocupați de originea mărcii”, spune Maioreanu.

Pentru constructorii chinezi, această schimbare vine într-un moment în care modelele lor sunt tot mai vizibile pe șoselele europene, iar rețelele de distribuție și service se extind.

O piață în care competiția se schimbă

Creșterea rapidă a mărcilor chinezești aduce pe piața europeană un nou tip de concurență. Producătorii tradiționali trebuie să concureze nu doar cu alte mărci europene, ci și cu companii care au acumulat experiență în producția de baterii, vehicule electrice și tehnologii digitale.

BYD, Chery, SAIC și ceilalți producători chinezi au avantajul unor lanțuri de producție dezvoltate în China și al unei piețe interne foarte mari. În Europa, aceste companii folosesc experiența acumulată pe piața locală pentru a se extinde într-un ritm rapid.

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În același timp, oferta nu mai este concentrată într-un singur segment. MG și BYD sunt prezente în mai multe categorii de preț, Chery își extinde portofoliul prin mărcile Omoda și Jaecoo, iar Leapmotor își dezvoltă prezența pe segmentul automobilelor electrice accesibile.

NIO rămâne pe segmentul premium

În această piață în schimbare, NIO are o poziționare diferită. Compania chineză de automobile electrice concurează pe segmentul premium și pune accent pe tehnologie, servicii și sistemul de schimbare rapidă a bateriei.

În Europa, însă, evoluția sa este mult mai modestă decât cea a mărcilor care au intrat prin segmentul de volum.

Până în iulie 2026, înmatriculările NIO în Germania au scăzut cu aproape 90% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 18 vehicule. În Olanda, înmatriculările au scăzut cu 88%, până la 8 vehicule.

Gama europeană a companiei se bazează în continuare pe platforma NT 2.0, iar noile modele dezvoltate pentru piața chineză, printre care ES8, ES9 și ET9, sunt așteptate în Europa abia spre sfârșitul anului 2027.

Și sistemul battery swap, unul dintre elementele distinctive ale NIO, se dezvoltă diferit în Europa față de China. În timp ce compania a construit o rețea extinsă în China, numărul mai redus de clienți europeni face ca extinderea infrastructurii să fie mai lentă.

În China, NIO își accelerează vânzările

În timp ce prezența europeană rămâne redusă, rezultatele NIO pe piața chineză au continuat să se îmbunătățească.

Mașină chinezească Nio
Foto: Shutterstock

În trimestrul al doilea din 2026, compania a livrat 107.658 de vehicule, cu 49,4% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Din total, 60.945 au fost automobile NIO, 29.124 au fost modele ONVO, iar 17.589 au fost modele FIREFLY.

Veniturile trimestriale au ajuns la 32,14 miliarde RMB, echivalentul a aproximativ 4,74 miliarde de dolari, în creștere cu 69,1% față de anul trecut. Veniturile din vânzarea automobilelor au crescut cu 80,1%, până la 29,06 miliarde RMB.

Marja brută a companiei s-a îmbunătățit la 18,4%, de la 10% în trimestrul al doilea din 2025, iar pierderea netă GAAP a scăzut la aproximativ 79 de milioane de dolari, de la peste 742 de milioane de dolari cu un an înainte.

Creșterea vânzărilor de vehicule cu marjă mai mare, optimizarea continuă a costurilor și contribuțiile din partea serviciilor și a afacerilor comunitare au susținut îmbunătățirea profitabilității”, a declarat Stanley Yu Qu, directorul financiar al NIO.

Pentru trimestrul al treilea, compania estimează livrări cuprinse între 108.000 și 111.000 de vehicule și venituri de aproape 5 miliarde de dolari.

Vânzările continuă să crească

Datele publicate ulterior rezultatelor trimestriale arată că ritmul de creștere al livrărilor s-a menținut și în timpul verii. NIO a livrat 35.934 de vehicule în iulie și 35.836 în august.

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În primele opt luni ale anului, compania a ajuns la 262.893 de vehicule livrate, în creștere cu 57,9% față de aceeași perioadă din 2025.

Evoluția este susținută de cele trei mărci ale grupului. NIO rămâne marca principală, în timp ce ONVO și FIREFLY contribuie la extinderea volumelor și la acoperirea unor segmente diferite ale pieței.

În paralel, compania a continuat să-și extindă infrastructura de battery swap. În august, NIO a inaugurat cea de-a 4.000-a stație de schimbare a bateriei și prima stație de generația a cincea.

Preţul acţiunilor rămân sub presiune

În ciuda creșterii vânzărilor și a reducerii pierderilor, acțiunile NIO au continuat să scadă. Titlurile au pierdut peste 10% într-o singură săptămână și aproape 24% de la începutul anului.

Evoluția acțiunii vine într-un moment în care rezultatele operaționale ale companiei arată o îmbunătățire vizibilă, dar veniturile și estimările pentru trimestrul următor au rămas sub așteptările pieței.

Pentru NIO, piața chineză rămâne principala sursă de vânzări și venituri, în timp ce Europa reprezintă încă o parte redusă din activitate.

„Piața chineză rămâne piața principală”, subliniază Bogdan Maioreanu.

În același timp, interesul investitorilor individuali pentru companie rămâne ridicat. La sfârșitul celui de-al doilea trimestru, NIO era a treia cea mai deținută acțiune de către investitorii individuali români și a opta la nivel global pe platforma eToro.

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