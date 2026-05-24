Cum a ajuns industria auto europeană să lupte pentru supraviețuire. Mașinile electrice chinezești fac legea în Europa, cu modele ieftine și performante

Automobilele electrice chinezești încep să domine piața auto europeană. Pe fondul supraproducției, companiile chinezești au invadat Bătrânul Continent cu modele accesibile, foarte tehnologizate și cu un design atractiv. În acest context, industria auto europeană luptă pentru supraviețuire.

În ultimul deceniu, industria auto chineză a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă, mai ales în sectorul automobilelor electrice. Numărul companiilor a crescut rapid, tehnologiile au devenit tot mai avansate și competitive, iar producția a ajuns la niveluri uriașe. Practic, producătorii chinezi au invadat piața auto europeană, transformând China în cel mai mare exportator de automobile din lume, scrie Financial Times.

Companiile chineze oferă o gamă variată de vehicule electrice și încearcă să răspundă tuturor cerințelor consumatorilor de pe Bătrânul Continent. De altfel, producția masivă de automobile electrice a fost bine calibrată în raport cu tendințele legate de viața sustenabilă și protecția mediului, promovate inclusiv prin legislația multor state europene.

Inițial, producătorii chinezi au mers pe imitație, însă ulterior au început să dezvolte modele tot mai tehnologizate și competitive. În plus, oferă automobile electrice la prețuri mai mici decât mărcile consacrate din Europa, Japonia sau Statele Unite.

Mai mult decât atât, numeroase companii europene folosesc pe scară largă fabricile din China ca baze de producție și export. Acolo găsesc forță de muncă calificată, experiență și tehnologie, dar la costuri de producție mult mai reduse. Pe scurt, industria chineză a ajuns să joace un rol esențial în piața globală a automobilelor electrice.

De la copiere la dominație industrială

La începutul anilor ’70, Dongfeng importa camioane americane pentru a învăța cum să construiască vehicule militare. Astăzi, același grup chinez produce alături de Stellantis modele electrice destinate piețelor globale. Transformarea simbolizează noua ordine din industria auto: China nu mai este doar atelierul lumii, ci centrul global al inovației și producției de automobile electrice.

Pe fondul tranziției costisitoare către vehicule electrice, marii constructori occidentali — Volkswagen, BMW, Nissan sau Hyundai — folosesc tot mai mult fabricile chinezești drept baze de export pentru Europa, Orientul Mijlociu și Asia.

Exporturile explodează

China a devenit deja cel mai mare exportator auto din lume. În doar câțiva ani, exporturile au crescut de la sub un milion de autoturisme în 2020 la peste 7 milioane anul trecut. Ritmul continuă să accelereze: în primele patru luni din 2026, livrările externe au urcat cu 61%.

Fenomenul este alimentat de supracapacitatea uriașă a industriei chineze. În timp ce piața internă a absorbit anul trecut aproximativ 24 de milioane de mașini, capacitatea totală de producție este estimată la aproape 50 de milioane de vehicule.

În plus, războiul prețurilor și marjele tot mai mici împing producătorii chinezi spre piețele externe, unde automobilele pot fi vândute la prețuri mai mari și cu profituri mai consistente.

Europa, noul câmp de luptă

Statele Unite au închis practic piața pentru automobilele chinezești prin taxe vamale de până la 100%. Europa rămâne însă o țintă strategică, în ciuda propriilor tarife comerciale.

Rezultatele sunt deja vizibile. Exporturile chineze către Europa au crescut puternic, iar branduri precum BYD, MG, Omoda sau Jaecoo câștigă rapid teren. Modelul Jaecoo 7 al grupului Chery a devenit, la doar 14 luni de la lansare, cea mai bine vândută mașină nouă din Marea Britanie într-o lună.

Mașinuțele electrice mici, probleme sau soluții pentru traficul din orașe: „Ajungi la teama că rămâi fără baterie”

În paralel, constructorii occidentali exportă tot mai multe modele produse în China. Nissan vrea să ajungă la 300.000 de vehicule exportate anual până în 2030, inclusiv către Europa. Tesla produce în Shanghai o mare parte dintre modelele Model 3 vândute pe continent.

China stabilește standardul tehnologic

Specialiștii din industrie admit tot mai des că avantajul Chinei nu mai ține doar de costuri reduse, ci mai ales de tehnologie. Vehiculele electrice chinezești sunt dezvoltate mai rapid, folosesc baterii mai ieftine și software mai avansat. „Trebuie să acceptăm că China stabilește ritmul inovației”, a declarat Robert Cisek, șeful Volkswagen China, relatează Financial Times.

Potrivit „Agenției Internaționale pentru Energie”, producția unui SUV electric în China costă cu cel puțin 30% mai puțin decât în economiile dezvoltate. Volkswagen susține chiar că poate produce un vehicul electric în China la jumătate din costul necesar în alte regiuni. Tot mai multe companii occidentale adoptă strategia „în China, pentru China, către lume” — dezvoltând mașini în China și exportându-le ulterior pe piețele globale.

Dependența care îngrijorează Europa

Ascensiunea Chinei provoacă însă panică în capitalele europene. Liderii UE se tem că industria auto europeană riscă să piardă nu doar producția, ci și know-how-ul tehnologic.

Analiștii avertizează că ingineria, cercetarea și lanțurile de aprovizionare auto s-ar putea concentra tot mai mult în China. În multe cazuri, constructorii europeni ajung să folosească tehnologii chinezești chiar pentru modelele produse în Europa. În același timp, fabricile europene funcționează mult sub capacitate. Unele grupuri încearcă să rezolve problema prin parteneriate cu producători chinezi. Stellantis vrea să fabrice modele Dongfeng în Franța, iar Opel va produce un SUV electric în Spania folosind tehnologie Leapmotor.

Capcana mașinilor aduse din Germania: 9 din 10 vehicule au probleme ascunse conform ultimelor date din piața auto

„Made in Europe” și o luptă pentru supraviețuire

Comisia Europeană încearcă să limiteze dependența de China prin noi reguli industriale. Planul „Made in Europe” ar condiționa accesul la subvenții de utilizarea componentelor produse în UE.

Bruxelles-ul ia în calcul inclusiv restricții asupra tehnologiei chineze integrate în automobile, pe fondul temerilor legate de securitatea cibernetică și controlul datelor.

Totuși, autoritățile europene se află într-o poziție delicată: o ruptură completă de tehnologia chineză ar putea afecta grav chiar industria auto europeană, care depinde tot mai mult de baterii, software și componente dezvoltate în China. În doar câteva decenii, China a trecut de la statutul de elev al industriei occidentale la cel de lider global în mobilitatea electrică. Pentru constructorii europeni și americani, dilema este tot mai clară: fie colaborează cu ecosistemul industrial chinez, fie riscă să piardă cursa tehnologică. Iar pentru Europa, miza nu mai este doar competitivitatea economică, ci supraviețuirea uneia dintre cele mai importante industrii ale continentului.