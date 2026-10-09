 De unde vine cafeaua băută în Europa. Importurile UE au valorat de peste două ori mai mult decât în urmă cu zece ani | adevarul.ro
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De unde vine cafeaua băută în Europa. Importurile UE au valorat de peste două ori mai mult decât în urmă cu zece ani

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Uniunea Europeană a importat în 2025 aproape aceeași cantitate de cafea ca în urmă cu zece ani, însă valoarea importurilor a crescut de la 8,6 miliarde de euro la 18,7 miliarde de euro.

UE a plătit aproape dublu pentru importurile de cafea decât cu 10 ani în urmă
UE a plătit aproape dublu pentru importurile de cafea decât cu 10 ani în urmă Foto: Pixabay/Craig Melville

Datele Eurostat, publicate de Ziua Internațională a Cafelei, arată presiunea tot mai mare asupra pieței europene.

Cafeaua a devenit mult mai valoroasă în comerțul european, chiar dacă volumul importurilor nu a crescut în același ritm. În 2025, Uniunea Europeană a importat 2,9 milioane de tone de cafea din afara blocului comunitar, față de 2,7 milioane de tone în 2015. În schimb, valoarea acestor importuri a urcat de la 8,6 miliarde de euro la 18,7 miliarde de euro.

În zece ani, cantitatea importată a crescut cu aproximativ 7%, în timp ce valoarea a fost de peste două ori mai mare. Diferența indică o creștere puternică a valorii medii a cafelei importate.

Brazlia – principalul furnizor

Piața europeană depinde în mare măsură de câteva țări producătoare. În 2025, Brazilia a fost principalul furnizor al Uniunii Europene, cu peste un milion de tone, adică 34% din totalul importurilor din afara UE. Vietnamul a urmat cu 587.500 de tone, reprezentând 20%.

Pe următoarele locuri s-au aflat Uganda, cu 9%, Columbia, cu 6%, și Honduras, cu 5%. Împreună, Brazilia și Vietnam au asigurat mai mult de jumătate din cafeaua importată de UE din state terțe.

Concentrarea importurilor în câteva țări face ca piața europeană să fie sensibilă la evoluțiile din marile zone producătoare. Problemele de recoltă, condițiile meteorologice, costurile de transport sau schimbările de pe piețele internaționale pot influența oferta și prețurile.

Germania și Italia domină importurile, dar și producția europeană

Germania a fost principalul importator de cafea din afara Uniunii Europene în 2025, cu 1,01 milioane de tone, adică 34% din total. Italia a urmat cu 608.000 de tone, reprezentând 21%, iar Spania a importat 10%.

În același timp, Uniunea Europeană a produs peste 2,2 milioane de tone de cafea în 2025, cu 12% mai mult decât în 2015. Valoarea producției s-a apropiat de 19 miliarde de euro.

Germania a fost cel mai mare producător din UE de cafea prăjită, decofeinizată și înlocuitori de cafea, potrivit Eurostat, cu 561.200 de tone, urmată foarte aproape de Italia, cu 514.200 de tone. Spania, Franța, Polonia, Suedia și Finlanda au completat lista principalilor producători de astfel de sortimente. Cele șapte țări au realizat împreună 77% din producția totală raportată la nivelul UE.

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