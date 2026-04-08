Extremele pieței imobiliare din UE: Ungaria a înregistrat cele mai mari scumpiri, în timp ce o singură țară a ieftinit locuințele

Ungaria este țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare creștere a prețului locuințelor între 2015 și 2025. Într-o singură țară locuințele erau mai ieftine anul trecut decât în urmă cu 10 ani.

Datele Eurostat date publicității săptămâna asta indică o creștere cu 5,5% a prețului locuințelor în Uniunea Europeană în trimestrul al patrulea 2025, comparativ cu perioada similară a anului 2024. Și prețul chiriilor a crescut, deși creșterea a fost mai mică, de doar 3,2%.

Când vorbim de evoluția prețurilor între 2015 și 2025, creșterea prețului locuințelor la nivelul Uniunii Europene este de 64,9%, în timp ce chiriile s-au majorat cu 21,8%.

Finlanda, singura țară în care locuințele s-au ieftinit

Cea mai mare creștere a prețurilor locuințelor s-a înregistrat, în ultimii 10 ani, în Ungaria (+290%), în timp ce în alte 12 țări prețurile s-au dublat. După Ungaria, Portugalia (+180%), Lituania (+168%) și Bulgaria (+157%) sunt țările cu cele mai mari creșteri. Singura țară din UE în care locuințele erau mai ieftine în 2025 față de 2015, mai arată datele Eurostat, era Finlanda (-3%).

Chiriile, în schimb, au crescut în toate țările Uniunii Europene, Ungaria fiind campioană și la acest capitol (+109%), urmată de Lituania (+88%) și Irlanda și Polonia (ambele +76%).

România rămâne țara cu cei mai mulți proprietari

Când vorbim de statutul de proprietate, la nivelul Uniunii Europene cei mai mulți cetățeni (68%) locuiau în 2024 într-o gospodărie aflată în proprietate, ceilalți 32% locuind în imobile închiriate. Germania este singura țară din UE în care chiriașii (53%) sunt mai numeroși decât proprietarii de locuințe.

„Cele mai mari ponderi ale proprietății de locuințe au fost observate în România (94% din populație locuia într-o gospodărie care deținea o locuință), Slovacia (93%), Ungaria (92%) și Croația (91%).

Deținerea unei locuințe era mai frecventă în toate țările UE, cu excepția Germaniei. În Germania, închirierea era mai frecventă, unde 53% din populație era chiriașă. Aceasta a fost urmată de Austria (46%) și Danemarca (39%)”, se menționează în „Locuințele în Europa – ediția 2025”.

În funcție de tipul de locuință, în 2024 distribuția arăta că 51% din populația de la nivelul UE trăia într-o casă, 48% dintre cetățeni locuiau într-un apartament, iar 1% locuiau în alte tipuri de cazare, cum ar fi case plutitoare și furgonete. Irlanda (90%) a înregistrat cea mai mare pondere a populației care locuiește într-o casă, urmată de Țările de Jos și Belgia (ambele cu 77%), precum și de Croația (76%). Cele mai mari ponderi pentru apartamente au fost observate în Spania (65%), Letonia (64%) și Malta (63%).

În privința numărului mediu de camere/persoană, în 2024, în UE media era de 1,7 camere/persoană, maximum fiind înregistrat în Malta (2,2 camere/persoană), urmată de Belgia, Luxemburg și Țările de Jos (2,1 camere), Slovacia și România situându-se la polul opus, cu 1,1 camere.

Tot datele oficiului statistic al Uniunii Europene mai indicau că aproximativ 17% din populația UE locuiește într-o locuință supraaglomerată, cele mai mari rate fiind în România (41%), Letonia (39%) și Bulgaria (34%), iar cele mai mici în Cipru (2%), Malta (4%) și Țările de Jos (5%).