Luni, 1 Septembrie 2025
Adevărul
Turismul extern, în creștere accelerată. Suma uriașă cheltuită de români în străinătate vara aceasta

Publicat:

Două milioane de români au cheltuit miliarde de euro în sezonul de vară în peste 200 de destinații turistice din străinătate, în special în Grecia, Italia și Germania, marele câștigător al sezonului fiind însă Bulgaria, țară în care românii au lăsat cu 29% mai mult decât în sezonul trecut.

Cineva plătește cu cardul masa la restaurant
Românii și-au golit conturile de vacanță în Grecia, Italia și Germania. Foto Shutterstock

O analiză realizată în baza datelor interne ale Revolut și a celor din sondajele Dynata arată că cele mai mari creșteri ale numărului de turiști români, în timpul concediilor de vară din 2025, au fost înregistrate în țări europene, iar pe primele trei locuri, din perspectiva creșterii numărului de vizitatori români, s-au situat Regatul Unit (+46%), Republica Moldova (+39%) și Polonia (+26%). Italia (+24%) și Bulgaria (+21%) au completat clasamentul primelor cinci destinații a căror atractivitate a crescut anul acesta.

Aproape două milioane de români au cheltuit mai mult de o jumătate de miliard de euro în perioada menționată, în străinătate.

Țările europene din regiune rămân preferatele românilor

Înainte de perioada de concedii, românii chestionați de Dynata și Revolut spuneau că merg în vacanță în locuri recomandate de prieteni și familie (46%), în destinații care sunt accesibile în privința costurilor cu cazarea și transportul (38%) sau în locuri pe care le cunosc foarte bine (35%). Unul din patru respondenți a indicat că a consultat în alegerea destinației de vacanță bloguri sau influenceri de specialitate, precum și ghiduri turistice recunoscute ca Trip Advisor sau Lonely Planet. 13% dintre participanții la studiul Revolut au declarat că au ales vacanța la recomandările de pe social media sau ale influencerilor, iar 11% au consultat platforme AI înainte de a decide unde merg în concediu.

Chiar dacă 56% dintre respondenți au spus că în vacanță doar se relaxează și nu fac nimic, în concediul de vară din 2025, cei mai mulți turiști români au ales să cheltuiască cu Revolut în locurile vizitate.

Astfel, cele mai mari cheltuieli de vacanță au fost făcute de români în Grecia, care s-a plasat pe prima poziție cu aproape 68 de milioane de euro cheltuiți. Pe poziția a doua s-a situat Italia, cu aproape 64 de milioane de euro, urmată de Germania cu 60 milioane de euro. În total, turiștii români au cheltuit în vacanța de vară peste 500 de milioane de euro în 204 destinații, mai mult cu 8% decât în 2024, și au efectuat peste 29 milioane de tranzacții cu cardurile Revolut.

Marii câștigători ai sezonului au fost vecinii de la sud, bulgarii, cu o creștere cu 29% a sumelor totale cheltuite (41 de milioane de euro) față de sezonul trecut. De asemenea, destinații exotice sau îndepărtate ca Japonia, Argentina, Maroc, China au figurat în top 5 locații de vacanță după creșterea medie a sumelor cheltuite de turiștii români în vara acestui an.

„Studiile ne arată că, pentru cei mai mulți români, vacanțele sunt un prilej de relaxare sau pentru a petrece timp cu familia. Cum climatul economic din lunile următoare se anunță unul dificil pentru utilizatorii din această piață, obiectivul principal în concediu este acela de a nu cheltui mai mult decât permite bugetul fixat. Cu funcționalitățile de analiză a bugetului și prin modul intuitiv de a organiza informațiile despre serviciile și achizițiile asociate vacanțelor, Revolut simplifică lucrurile pentru clienți și îi ajută pe aceștia să aibă o imagine corectă și la zi asupra fondurilor de care dispun”, a declarat Mariia Lukash, Head of Growth pentru regiunea CEE la Revolut.

Cumpărăturile de produse alimentare, avans de 12%

Datele arată că majoritatea categoriilor de cheltuieli efectuate au fost în creștere, raportat la aceeași perioadă a anului trecut, cu excepția cheltuielilor pentru servicii turistice care au fost în ușoară scădere.

Cel mai mare buget a fost alocat meselor și serviciilor din restaurante, care au progresat față de anul trecut cu 8% (până la 113 milioane de euro). Achizițiile din supermarketuri și magazine de produse alimentare și de uz casnic au crescut cu 12% (până la 110 milioane de euro). Cumpărăturile de produse nealimentare au crescut și ele cu 9%. Cea mai mare creștere față de anul trecut a fost înregistrată pentru categoria de achiziții asociate sănătății și igienei (+19%). Suma totală cheltuită de utilizatorii români în vacanța de vară petrecută în străinătate pentru servicii de transport a ajuns la 69 de milioane de euro (+3% vs 2024).

Economie

