Peste 80 de cutii cu decorațiuni de Crăciun, în valoare de aproximativ 50.000 de euro, au fost recuperate de pe o plajă din Bulgaria. Marfa aparține unei firme din România și se afla într-un container care ar putea proveni de pe o navă comercială scufundată în Marea Neagră, după un atac cu drone navale.

O imagine neobișnuită i-a întâmpinat pe cei care au ajuns pe plaja din apropierea orașului bulgar Țarevo: figurine de Moș Crăciun, un urs polar și alte ornamente festive, scoase dintr-un container adus de valuri la țărm. În spatele acestei scene se află însă un incident maritim grav. Încărcătura aparține unei companii românești, iar nava care ar fi transportat-o s-a scufundat în Marea Neagră după ce a fost lovită de drone navale.

Autoritățile bulgare au deschis containerul marți, 24 noiembrie, după ce acesta a stat timp de 22 de zile sub pază. Recipientul metalic a ajuns pe plajă pe 2 noiembrie, între campingurile Arapia și Oasis, în apropiere de Țarevo, la sud de Burgas. Poliția și celelalte instituții implicate au securizat zona pentru a împiedica valurile să tragă din nou containerul în larg.

Operațiunea de deschidere a început la ora 9:30, cu aprobarea Parchetului Militar din Sofia, și s-a desfășurat în prezența anchetatorilor, a Poliției Militare și a reprezentanților autorităților vamale.

În interior, echipele au găsit peste 80 de cutii cu decorațiuni de Crăciun. Printre obiecte se aflau figurine de Moș Crăciun în mărime naturală, un urs polar și numeroase ornamente pentru sărbători.

Marfă de 50.000 de euro, recuperată pentru o firmă din România

Decorațiunile aparțin unei companii din România, iar valoarea întregii încărcături se ridică la aproximativ 50.000 de euro. La deschiderea containerului a participat și Omar Handan, reprezentantul proprietarului mărfurilor, care a explicat că o parte importantă dintre produse a supraviețuit drumului pe mare deoarece apa nu a pătruns în interior.

„Acum urmează să stabilim ce lipsește, ce s-a păstrat, care articole mai funcționează și ce mai poate fi vândut ulterior. Din fericire pentru noi, containerul nu s-a umplut cu apă. Suntem recunoscători pentru ajutorul primit”, a declarat Omar Handan, citat de televiziunea publică bulgară BNT.

Locotenentul Atanas Iankov, reprezentant al Poliției Militare, a explicat că autoritățile verifică întreaga încărcătură înainte să o predea proprietarului.

„Verificăm conținutul containerului. Apoi inventariem obiectele identificate. Comerciantul care le-a comandat le va prelua și le va duce în România. Până în acest moment, nu am descoperit nimic în neregulă”, a declarat acesta.

Guvernatorul regiunii Burgas, Diko Dikov, a precizat că marfa nu prezintă pericole, dar că autoritățile verifică fiecare produs în parte.

„Nu există nimic periculos în această marfă. Se efectuează absolut toate verificările. Obiectele sunt inventariate unul câte unul, iar anchetatorii vor preleva probe de la fiecare articol pentru a-și putea îndeplini atribuțiile”, a afirmat oficialul bulgar.

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Containerul ar putea proveni de pe nava Contship Jet, scufundată după un atac cu drone

Anchetatorii bulgari suspectează că recipientul metalic face parte din încărcătura navei comerciale Contship Jet, care s-a scufundat în Marea Neagră la sfârșitul lunii octombrie. Vasul plecase din portul israelian Haifa și se îndrepta spre Constanța când a fost lovit de drone navale, pe 28 octombrie, în apropierea Capului Kaliakra, în largul coastelor Bulgariei.

Guvernatorul regional Diko Dikov a vorbit despre această posibilitate încă de la începutul lunii noiembrie.

„Bănuim că acest container face parte din încărcătura navei scufundate Contship Jet, dar acest lucru rămâne de clarificat”, a declarat oficialul.

Totuși, legătura nu a fost confirmată. Contships Management, compania cu sediul la Atena care operează nava, a transmis că nu poate stabili dacă respectivul container se afla la bordul vasului în momentul scufundării.

Opt nave comerciale, implicate în incidente în Marea Neagră în octombrie

Scufundarea navei Contship Jet s-a produs într-o perioadă în care atacurile cu drone au afectat tot mai multe nave comerciale din vestul Mării Negre. Între 5 și 23 octombrie, opt nave au fost lovite sau implicate în incidente asociate unor astfel de atacuri, potrivit informațiilor prezentate de autoritățile și presa bulgară.

Incidentele au alimentat temerile că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei se extinde și asupra transportului comercial din apropierea coastelor statelor membre NATO. Atacurile au fost condamnate la nivel internațional, iar Bulgaria a solicitat sprijinul aliaților pentru consolidarea securității maritime.

Premierul bulgar Rumen Radev a stârnit controverse la sfârșitul lunii octombrie, când a sugerat că declarațiile României privind responsabilitatea Rusiei pentru atacurile din Marea Neagră ar fi fost urmate de noi lovituri asupra navelor comerciale din zona economică exclusivă românească.

Radev a susținut că Bucureștiul ar fi trebuit să prezinte dovezi clare înainte de a atribui Moscovei responsabilitatea pentru atacuri. El a făcut referire și la poziția sa față de Rusia, afirmând că a fost singurul prim-ministru dintre Bulgaria, România și Turcia care l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a-și exprima punctul de vedere.

„Când fac acuzații, înainte de a acuza, trebuie să am dovezi clare. Nu pot să o fac pe baza unor sloganuri”, a declarat Rumen Radev.

Afirmațiile sale nu au demonstrat însă că declarațiile autorităților române ar fi provocat atacurile ulterioare. La 29 octombrie, premierul bulgar a cerut, de altfel, dovezi clare privind autorii loviturilor asupra navelor comerciale și a susținut că o încetare a focului în Ucraina ar fi singura soluție pentru oprirea atacurilor.