Cifra de 2,2 milioane de pensii prezentate drept calculate greșit nu echivalează cu tot atâtea erori confirmate prin verificări individuale, susține președinta Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Vasilica-Valentina Robu. Potrivit Adevărul Financiar, aceasta a explicat că numărul rezultă din extrapolarea verificărilor efectuate pe un eșantion de dosare în cadrul auditului Curții de Conturi.

Preşedinta CNPP, Vasilica-Valentina Robu Foto: arhivă

Declarațiile au fost făcute la Congresul Național de Îmbătrânire Activă, organizat la Palatul Parlamentului. Șefa CNPP a pus controversa pe seama interpretării greșite a raportului de audit privind activitatea instituției în anul 2024 și a subliniat că rezultatele verificărilor au fost extinse statistic asupra unui grup mai mare de beneficiari.

Ce reprezintă cifra de 2,2 milioane

Conform datelor din raport prezentate de Adevărul Financiar, una dintre constatările auditorilor privește preluarea unor punctaje anuale mai mici decât cele cuvenite. Grupul asupra căruia a fost realizată estimarea cuprinde 2.211.060 de beneficiari. Din această categorie au fost analizate în detaliu 22 de dosare, iar în nouă au fost identificate diferențe, însumând 2.147 de lei în minus pentru pensionarii respectivi.

Pornind de la rezultatele eșantionului, auditorii au estimat o posibilă subevaluare a drepturilor de aproximativ 230,36 milioane de lei la nivelul întregului grup. Publicația menționează și o estimare separată, de aproximativ 71,1 milioane de lei, pentru supraevaluarea cheltuielilor în cazurile în care punctajele au fost preluate la valori mai mari decât cele cuvenite.

Aceste sume sunt estimări prin extrapolare, nu diferențe stabilite individual pentru fiecare beneficiar. Distincția nu anulează însă erorile descoperite în dosarele verificate: cifra de 2,2 milioane descrie grupul inclus în estimare, fără să dovedească faptul că fiecare pensie din acel grup a fost calculată greșit.

Ce anunță CNPP pentru diferențele confirmate

Potrivit aceleiași surse, CNPP a anunțat că va verifica situațiile semnalate de Curtea de Conturi, prin analizarea dosarelor și a documentelor folosite la stabilirea sau recalcularea pensiilor. Vasilica-Valentina Robu a precizat că pensionarii pentru care se confirmă drepturi neachitate vor primi retroactiv sumele cuvenite.

Instituția a arătat că trebuie analizate și cazurile în care au fost plătite sume necuvenite, pentru care pot fi aplicate măsurile legale de recuperare. Corectarea diferențelor depinde, astfel, de verificarea situației fiecărui beneficiar, nu de aplicarea automată a estimărilor statistice.

Auditul a semnalat și alte probleme, potrivit Adevărul Financiar: preluarea incorectă a punctajelor pentru stagii din fostul sistem agricol, situații privind punctele de stabilitate și plăți după decesul unor beneficiari. Unele deficiențe au fost remediate parțial de casele teritoriale chiar în timpul verificărilor.