Grupul PPC intenționează să adauge în portofoliul său din România noi capacități de producție și stocare a energiei electrice, prin preluarea a cinci companii. Tranzacția a fost notificată Consiliului Concurenței, care urmează să decidă dacă poate fi autorizată.

PPC intenționează să preia cinci companii din sectorul energetic din România. Foto: arhivă

Grupul PPC intenționează să își extindă portofoliul de active din România prin achiziția a cinci companii din sectorul energetic. Tranzacția a fost notificată Consiliului Concurenței, care urmează să analizeze dacă operațiunea poate fi autorizată, potrivit anunțului autorității.

Achiziția ar urma să fie realizată prin PPC Producție România S.R.L. și PPC Renewables România S.R.L., societăți controlate de PPC - Public Power Corporation România S.A. Companiile vizate sunt Energy Innovative Solutions, Restore Energy, Vermont Green Energy, Eco Power Solutions și Data Innovative Solutions.

Ce active ar urma să intre în portofoliul PPC

Energy Innovative Solutions și Restore Energy operează fiecare câte o centrală electrică pe gaze naturale în Răcari, județul Dâmbovița. Ambele centrale sunt destinate furnizării de servicii de echilibrare a sistemului energetic și au asociate sisteme de stocare în baterii.

Aceste servicii permit corectarea diferențelor dintre producția de electricitate și consum. Rolul lor este de a contribui la menținerea echilibrului și la funcționarea în siguranță a sistemului energetic național. Transelectrica utilizează mecanismele pieței de echilibrare pentru ajustarea în timp real a raportului dintre producție și consum.

Combinația dintre centralele pe gaze și sistemele de stocare poate oferi flexibilitate suplimentară. În timp ce producția din surse eoliene și fotovoltaice depinde de condițiile meteorologice, bateriile permit păstrarea energiei pentru utilizarea ulterioară, iar centralele pe gaze pot asigura capacități de producție controlabile.

Celelalte societăți aduc în tranzacție proiecte în diferite stadii de dezvoltare și terenuri. Vermont Green Energy dezvoltă un parc fotovoltaic și un sistem de stocare a energiei în baterii. Eco Power Solutions și Data Innovative Solutions dețin terenuri tot în Răcari, considerate potrivite pentru proiecte de producție din surse regenerabile.

PPC vrea să ajungă la 5,3 GW în România până în 2030

În ianuarie 2026, PPC Renewables România anunța că depășise 1,5 GW în capacități instalate din surse regenerabile, după adăugarea a aproximativ 200 MW în cursul anului 2025. Compania și-a stabilit drept obiectiv atingerea pragului de 2 GW până la sfârșitul anului 2026.

Planurile grupului sunt și mai ambițioase pentru următorii ani. Potrivit actualizării strategice 2026-2030, prezentate în luna mai, PPC urmărește să tripleze capacitatea instalată de producție din România între 2025 și 2030, până la 5,3 GW.

Structura portofoliului estimat pentru 2030 include aproximativ 2,1 GW în capacități eoliene, 1,8 GW în energie solară, 900 MW în sisteme de stocare și 600 MW în capacități de producție pe gaze naturale. Compania estimează, astfel, că investițiile în baterii și în producția flexibilă vor avea un rol important în dezvoltarea activităților sale din România.

Obiectivul de extindere este susținut de investiții în noi parcuri eoliene și fotovoltaice, sisteme de stocare și unități de producție care pot răspunde variațiilor cererii de electricitate.

Preluarea depinde de aprobarea Consiliului Concurenței

Achiziția celor cinci companii nu este încă finalizată. În conformitate cu Legea concurenței nr. 21/1996, operațiunea trebuie autorizată de Consiliul Concurenței, care va evalua compatibilitatea acesteia cu un mediu concurențial normal.

Autoritatea a invitat persoanele și organizațiile interesate să transmită observații și puncte de vedere în legătură cu tranzacția, în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului. Decizia privind autorizarea urmează să fie emisă după evaluarea operațiunii.