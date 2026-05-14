Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
Președintele Consiliului Fiscal îi contrazice pe liderii PSD: „Nu există un dezastru economic”

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a afirmat, joi, că România nu trece printr-o perioadă de dezastru economic, susținând că țara plătește „prețul ajustării fiscal-bugetare”.

Preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu FOTO Mediafax
„Cei care fac această caracterizare economiei românești nu înțeleg că, de fapt, avem de-a face cu prețul ajustării fiscal-bugetare. Deci nu poți să menții nivelul de trai al cetățenilor români când ai de corectat un deficit care a fost în 2024 mai mare de 9% din PIB și haideți să ne amintim că în acel an, deși deficitul era foarte mare, am avut o creștere sub 1% din PIB. Deci este prețul pe care trebuie să-l plătim”, a declarat Daniel Dăianu pentru Digi24.

Potrivit acestuia, inflația este cauzată și de creșterea de taxe și impozite, dar și de liberalizarea tarifului la electricitate.

„Ar fi existat o alternativă. Să fie tăiate veniturile oamenilor, așa cum s-a întâmplat într-un episod precedent de corecție fiscal-bugetară, când au fost tăiate venituri nominale ale oamenilor în mod drastic și, într-adevăr, s-a realizat o corecție importantă. Atunci s-a ajuns la un deficit bugetar mic, în jur de 1%, și deficitul de cont curent a fost foarte mic”, a explicat el.

Daniel Dăianu a explicat că reducerea deficitului bugetar de anul trecut s-a bazat în principal pe majorări de taxe și impozite, susținând că o corecție fiscală de asemenea amploare nu putea fi făcută fără impact asupra veniturilor populației.

„Dacă nu ar fi crescut taxe și impozite și n-ar fi fost liberalizat tariful la electricitate, am fi putut termina anul trecut cu o inflație în jur de 5%, bănuiesc, însă ar fi trebuit să tăiem cheltuieli bugetare. Cum tăiam cheltuieli bugetare care să ne conducă în 2025 și 2026 la o diminuare a deficitului bugetar de la peste 9% din PIB la 6,2% din PIB? Unde s-ar fi putut tăia aceste cheltuieli? Dacă cineva vine cu cifre, dar cu cifre realiste, cu cifre cu care se poate opera în mod rațional, eu o să spun «mea culpa»”, a adăugat președintele Consiliului Fiscal.

În ceea ce privește declarațiile făcute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, referitor la situația economică actuală a României, Daniel Dăianu a afirmat că le vede „prin prisma unei dispute politice”.

„Eu le citesc, le văd prin prisma unei dispute politice, însă România nu trece printr-o perioadă de dezastru economic. România are o recesiune, însă ea nu este una profundă, nu este ca o scădere a economiei urmare a unei crize financiare profunde”, a precizat Dăianu.

Explicația vine în contextul în care liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după ședința Biroului Permanent Național al PSD, că regretă faptul că nu a acționat mai repede pentru a opri „managementul prost” al premierului Ilie Bolojan, susținând că acesta din urmă a generat un „deșert economic” și că trebuie să părăsească imediat funcția.

„Premierul demis Ilie Bolojan lasă, până la urmă, România într-un deșert economic. Și pentru asta trebuie să plece urgent, dar urgent. România astăzi este în criză economică (...). Avem inflație mai mare decât în Ucraina (...), o țară aflată în război, așa cum știm cu toții, de patru ani. Nici în pandemie, și vă rog să verificați, situația din punct de vedere economic nu a fost așa de gravă. Și nici măcar în criza financiară din 2009-2010 (...) Aceasta este, până la urmă, o rețetă a unui dezastru programat”, a spus Sorin Grindeanu într-o conferință de presă.

La rândul său, fostul premier Marcel Ciolacu a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, susținând că datele publicate de Institutul Național de Statistică ar demonstra „adevărata dimensiune a dezastrului economic”.

Amintim că informațiile publicate miercuri de Institutul Național de Statistică au arătat că România a intrat oficial în recesiune. Potrivit acestora, există o scădere economică de 1,5% în primul trimestru din acest an, după scăderea de 1,5% în ultimul trimestru din 2025, pe serie brută ajustată sezonier.

