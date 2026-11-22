Loteria Română organizează duminică, 22 noiembrie, noi trageri Loto, după ce la extragerile de joi, 19 noiembrie, când au fost acordate peste 13.900 de câștiguri. Sunt reporturi de peste 2,3 milioane de lei la Joker și 1,54 milioane de lei la Loto 6/49, ambele la categoria I. Premii importante sunt disponibile și la Noroc, Loto 5/40, Noroc Plus și Super Noroc.

Foto: Loteria Româmă





Numerele câștigătoare vor fi anunțate după ora 18.30.

Loto 6/49 :

Noroc:

Joker: 20/ 14, 15, 29, 18, 25

Noroc Plus: 2, 7, 3, 8, 1, 9

Loto 5/40: 37, 12, 9, 20, 21, 6

Super Noroc:

Loteria Română anunță reporturi consistente pentru tragerile loto de duminică, cel mai mare premiu fiind înregistrat la jocul Joker, unde la categoria I este în joc un report de peste 2,31 milioane de lei, echivalentul a peste 433.600 de euro.

La Loto 6/49, reportul la categoria I a ajuns la peste 1,54 milioane de lei, adică aproximativ 288.100 de euro.

Premii importante sunt puse la bătaie și la jocul Noroc, unde reportul cumulat depășește 1,33 milioane de lei, respectiv peste 250.100 de euro.

La Joker, categoria a II-a, valoarea reportului a trecut de 162.000 de lei, în timp ce la Noroc Plus, categoria I, sunt în joc peste 130.900 de lei.

Și la Loto 5/40 se înregistrează un premiu atractiv, reportul la categoria I depășind 767.000 de lei. Totodată, la Super Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 564.200 de lei.

Potrivit datelor furnizate de Loteria Română, la extragerile de joi, 19 noiembrie, au fost acordate peste 13.900 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,41 milioane de lei.

La Loto 6/49 a fost câștigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 210.208 lei, cu un bilet jucat online pe platforma bilete.loto.ro.

De asemenea, la Joker a fost adjudecat premiul de categoria a III-a, în valoare de 52.820 de lei, prin intermediul platformei joaca.loto.ro.

Un alt câștig important a fost înregistrat la Loto 5/40, unde premiul de categoria a II-a, în valoare de 161.422 de lei, a fost câștigat cu un bilet jucat la o agenție loto din Sectorul 3 al Capitalei.