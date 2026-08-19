Curs valutar BNR, 19 august 2026. Euro a crescut, dolarul a scăzut. Cum au evoluat principalele valute

Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 19 august 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a ajuns la 5,2452 lei, în creștere față de ședința precedentă, în timp ce dolarul american a scăzut la 4,5190 lei. Francul elvețian a înregistrat o ușoară scădere, la fel ca și lira sterlină.

Euro a fost cotat miercuri, 19 august, la 5,2452 lei, în creștere cu 0,0010 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,2442 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,5190 lei, după o scădere de 0,0108 lei față de cotația de marți, 18 august, de 4,5298 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,5773 lei, cu 0,0028 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,5801 lei.

Lira sterlină a crescut ușor și a ajuns la 6,1269 lei, față de 6,1296 lei în ziua precedentă.

Cursul valutar BNR de astăzi

Monedă Curs BNR Variație față de ziua precedentă

Euro (EUR) 5,2452 lei +0,0010 lei

Dolar SUA (USD) 4,5190 lei -0,0183 lei

Franc elvețian (CHF) 5,5773 lei -0,0028 lei

Liră sterlină (GBP) 6,1269 lei -0,0027 lei

100 forinți maghiari (HUF) 1,4375 lei -0,0013 lei

Cum au evoluat valutele în ultimele ședințe

Față de cursul stabilit de BNR vineri, 14 august, euro a ajuns de la 5,2436 lei la 5,2452 lei, în timp ce dolarul american a coborât de la 4,5389 lei la 4,5190 lei.

Francul elvețian a fost cotat la 5,5819 lei pe 14 august și a ajuns la 5,5773 lei pe 19 august. Lira sterlină a scăzut de la 6,1375 lei la 6,1269 lei în aceeași perioadă.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR este miercuri de 1,4375 lei, față de 1,4442 lei pe 14 august.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.