Curs valutar BNR, 19 august 2026. Euro a crescut, dolarul a scăzut. Cum au evoluat principalele valute
Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 19 august 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a ajuns la 5,2452 lei, în creștere față de ședința precedentă, în timp ce dolarul american a scăzut la 4,5190 lei. Francul elvețian a înregistrat o ușoară scădere, la fel ca și lira sterlină.
Euro a fost cotat miercuri, 19 august, la 5,2452 lei, în creștere cu 0,0010 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,2442 lei.
Dolarul american a ajuns la 4,5190 lei, după o scădere de 0,0108 lei față de cotația de marți, 18 august, de 4,5298 lei.
În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,5773 lei, cu 0,0028 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,5801 lei.
Lira sterlină a crescut ușor și a ajuns la 6,1269 lei, față de 6,1296 lei în ziua precedentă.
Cursul valutar BNR de astăzi
Monedă Curs BNR Variație față de ziua precedentă
Euro (EUR) 5,2452 lei +0,0010 lei
Dolar SUA (USD) 4,5190 lei -0,0183 lei
Franc elvețian (CHF) 5,5773 lei -0,0028 lei
Liră sterlină (GBP) 6,1269 lei -0,0027 lei
100 forinți maghiari (HUF) 1,4375 lei -0,0013 lei
Cum au evoluat valutele în ultimele ședințe
Față de cursul stabilit de BNR vineri, 14 august, euro a ajuns de la 5,2436 lei la 5,2452 lei, în timp ce dolarul american a coborât de la 4,5389 lei la 4,5190 lei.
Francul elvețian a fost cotat la 5,5819 lei pe 14 august și a ajuns la 5,5773 lei pe 19 august. Lira sterlină a scăzut de la 6,1375 lei la 6,1269 lei în aceeași perioadă.
Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR este miercuri de 1,4375 lei, față de 1,4442 lei pe 14 august.
Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.