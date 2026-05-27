Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Leul, din nou sub presiune: analiștii avertizează asupra unui risc crescut de recesiune în 2026

Leul continuă să piardă teren în fața euro, într-un context economic tot mai tensionat, în care analiștii financiari semnalează încetinirea creșterii economice și amplificarea riscului de recesiune. Evoluția vine pe fondul unor anticipații pesimiste privind deficitul bugetar, datoria publică și inflația, dar și al unei aversiuni crescute la risc pe piețele financiare, potrivit datelor Asociației CFA România.

Moneda națională s-a depreciat miercuri în raport cu euro, cursul anunțat de Banca Națională a României (BNR) urcând la 5,2393 lei pentru un euro, în creștere cu 0,06% față de ședința precedentă, când euro era cotat la 5,2359 lei.

Evoluția vine pe fondul unui climat economic marcat de anticipații tot mai pesimiste din partea analiștilor financiari, care avertizează asupra încetinirii creșterii economice și a amplificării riscurilor fiscale și macroeconomice.

Președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, arată că deprecierea leului depășește deja nivelurile anticipate anterior de piață, în condițiile în care aversiunea la risc este alimentată atât de factori interni, cât și externi.

„Pe fondul aversiunii la risc, cauzate atât de factori externi, cât și interni, leul s-a depreciat, depășind media anticipațiilor atât pentru orizontul de 6 luni, cât și pentru cel de 12 luni. De asemenea, anticipațiile privind creșterea economică pentru anul curent au înregistrat scăderi consistente, iar riscul de recesiune în anul 2026 a crescut substanțial”, a declarat Codirlașu, potrivit unui comunicat al asociației.

Potrivit sondajului realizat de CFA România, analiștii estimează un avans economic de doar 0,4% în acest an, în timp ce deficitul bugetar este prognozat la 6,4% din PIB. În același timp, datoria publică este așteptată să urce până la 62% din PIB în următoarele 12 luni.

În ceea ce privește inflația, anticipațiile indică o rată de 7,41% pentru orizontul mai 2027, în ușoară scădere față de estimările anterioare. Aproape jumătate dintre participanți se așteaptă la o reducere a inflației în următoarele 12 luni, însă o treime mizează pe o nouă creștere.

Piața petrolului rămâne, de asemenea, în atenția investitorilor, în contextul tensiunilor geopolitice. Participanții la sondaj anticipează un preț mediu al petrolului Brent de 93 de dolari pe baril în următoarele 12 luni.

Pe segmentul valutar, aproximativ 80% dintre respondenți estimează o continuare a deprecierii leului în următoarele 12 luni. Cursul mediu anticipat este de 5,1650 lei pentru un euro la 6 luni și 5,2252 lei la 12 luni, ceea ce indică o presiune persistentă asupra monedei naționale, în ciuda fluctuațiilor pe termen scurt.

