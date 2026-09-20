Ultimul „număr de magie” al lui Baciu! Becali a anunțat că dispare de la FCSB negreșit

Eșecul categoric suferit în Bănie a schimbat rapid discuția despre viitorul lui Marius Baciu la FCSB. Roș-albaștrii au pierdut cu 0-5 în fața Universității Craiova, iar antrenorul a fost pus imediat în fața întrebărilor despre continuarea mandatului.

Marius Baciu Foto: Sportpictures

La finalul partidei, Baciu a lăsat deschisă varianta unei despărțiri. Tehnicianul a transmis că trebuie să poarte o discuție cu conducerea clubului, despărțirea fiind singura variantă în momentul de față.

„După un meci ca ăsta, toată lumea e cu capul plecat!”

Tehnicianul se gândea, deja, de mai mult timp să părăsească vestiarul roș-albaștrilor.

„Mă gândesc la foarte multe lucruri. Nu este vorba despre demisie aici, ci despre onoarea fiecăruia dintre noi. Mă gândesc, într-adevăr, să plec. Dar vreau să am o discuție corectă cu șefii mei. Acest club trebuie să meargă mai departe și trebuie să găsim soluția cea mai potrivită. După un meci ca ăsta, toată lumea e cu capul plecat. Deocamdată nu am avut nicio discuție cu jucătorii, doar am dat mâna cu ei și le-am zis să ridice capul.

Multe echipe cad, depinde cum te ridici. Este o pauză foarte binevenită, indiferent ce se va întâmpla cu Marius Baciu. Mă gândesc să mă retrag, într-adevăr, dar vreau să am o discuție corectă și normală. Nu mi se pare normal să zic la interviu ce simt. Sunt conducătorii mei și aș vrea să am o discuție foarte corectă și normală cu ei, cu patronul și cu președintele!”, a spus Marius Baciu, al finalul partidei.

Becali: „Trebuie să plece, nu are ce să facă!”

„O să am o discuție cu el. Baciu, normal... Cred că la 5-0 își dă el demisia. Oricum, trebuie să plece, n-are ce să facă, săracul. Eu am zis că nu avem valoare, dar chiar așa să n-ai nicio... Că face Becali, că nu știu ce, dar face Becali antrenamentele? Nu avem o posesie de 5 pase!”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.