 Curs valutar BNR, 26 august 2026. Euro și dolarul au crescut. Cum au evoluat principalele valute | adevarul.ro
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Curs valutar BNR, 26 august 2026. Euro și dolarul au crescut. Cum au evoluat principalele valute

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Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 26 august 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a ajuns la 5,2589 lei, iar dolarul american la 4,5077 lei. Francul elvețian a scăzut, în timp ce lira sterlină și forintul maghiar s-au apreciat.

Bancnote de euro și dolari peste lei
Euro și dolarul au crescut Foto: Shutterstock

Euro este cotat miercuri, 26 august, la 5,2589 lei, în creștere cu 0,0055 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,2534 lei.

Față de cursul de vineri, 21 august, când euro era cotat la 5,2581 lei, moneda europeană a crescut cu 0,0008 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,5077 lei, în creștere cu 0,0063 lei față de cotația de marți, de 4,5014 lei.

Comparativ cu vineri, 21 august, când dolarul era cotat la 4,4926 lei, moneda americană este cu 0,0151 lei mai scumpă.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,6086 lei, cu 0,0013 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,6099 lei.

Față de vineri, când francul valora 5,6230 lei, moneda elvețiană a scăzut cu 0,0144 lei.

Lira sterlină a crescut la 6,1429 lei, de la 6,1425 lei în ziua precedentă. Creșterea este de 0,0004 lei.

Față de vineri, când lira era cotată la 6,1369 lei, moneda britanică este cu 0,0060 lei mai scumpă.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR a ajuns la 1,4592 lei, în creștere cu 0,0067 lei față de cotația de marți, de 1,4525 lei.

Comparativ cu vineri, când 100 de forinți erau cotate la 1,4467 lei, creșterea este de 0,0125 lei.

Cursul valutar BNR de astăzi

Euro (EUR): 5,2589 lei – variație față de 25 august: +0,0055 lei

Dolar SUA (USD): 4,5077 lei – variație față de 25 august: +0,0063 lei

Franc elvețian (CHF): 5,6086 lei – variație față de 25 august: -0,0013 lei

Liră sterlină (GBP): 6,1429 lei – variație față de 25 august: +0,0004 lei

100 de forinți maghiari (HUF): 1,4592 lei – variație față de 25 august: +0,0067 lei

Cum au evoluat valutele față de vineri

Comparativ cu ultima ședință BNR de dinaintea weekendului, din 21 august, euro, dolarul, lira sterlină și forintul au avut creșteri, în timp ce francul elvețian a scăzut.

Euro a urcat de la 5,2581 lei vineri la 5,2589 lei miercuri, ceea ce înseamnă o creștere de 0,0008 lei.

Dolarul american a crescut de la 4,4926 lei la 4,5077 lei, cu 0,0151 lei.

Francul elvețian a scăzut de la 5,6230 lei la 5,6086 lei, cu 0,0144 lei.

Lira sterlină a crescut de la 6,1369 lei la 6,1429 lei, cu 0,0060 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul a urcat de la 1,4467 lei la 1,4592 lei, cu 0,0125 lei.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.

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