„Gigi Becali mi-a spus că îmi dă 10.000 de euro să fiu rezervă!”. Vali Crețu a izbucnit după Craiova-FCSB, 5-0

FCSB a avut parte de una dintre cele mai grele seri ale sezonului în Bănie. Echipa bucureșteană a pierdut cu 0-5 în fața Universității Craiova, într-un meci în care oltenii au controlat partida și s-au impus categoric.

Vali Crețu Foto: Captură Digi Sport

La finalul jocului, Vali Crețu a vorbit despre înfrângerea suferită de FCSB. Fundașul dreapta a recunoscut că rezultatul este unul extrem de dureros și a descris partida drept o adevărată umilință.

Fotbalistul de 37 de ani a explicat și că FCSB are nevoie de timp pentru a se omogeniza, mai ales după venirile mai multor jucători noi. Crețu a precizat că, în meciul din Bănie, a încercat să ofere tot ce a putut pentru a-și ajuta echipa.

„Durere mare, umilinţă, nu sunt multe de vorbit după un asemenea scor. Mergem înainte şi vedem ce putem face. Chiar nu ştiu de ce am căzut aşa de mult. Nu pot să-mi dau seama cum am ajuns în această situaţie. Suntem oameni cu experienţă, dar având în vedere câţi jucători au venit, am avut timp foarte scurt, nu este uşor să integrezi atâţia jucători. Trebuie să pui osul la treabă, să fii disciplinat, serios, să nu ajungem într-o asemenea situaţie.

Sincer, mă uit la mine şi ştiu ce am de făcut, dar nu sunt în măsură să vorbesc în numele tuturor. Încerc să dau totul, să-mi dau viaţa pe teren. Trebuie să vină de la tine, să arătăm a echipă. Nu cred că există fotbalist în lumea asta care să facă sacrificiile pe care le-am făcut eu pentru echipa asta!”, a spus Vali Crețu despre meci, la flash-interviu.

Crețu: „Gigi Becali mi-a spus că îmi dă 10.000 de euro să fiu rezervă!”

Vali Crețu a oferit detalii și despre episodul tensionat cu Arnold Garita de la unul dintre antrenamentele FCSB. Fundașul a vorbit despre incidentul care a dus la scoaterea sa temporară din lot și a dezvăluit ce mesaje și-a trimis cu Gigi Becali în acea perioadă.

„Nu cred că există fotbalist care să-şi semneze contractul şi rezilierea în aceeaşi zi. Nu am avut niciun conflict cu nimeni. Am avut tot timpul cele mai mici prime. Ce s-a întâmplat din conflictul care s-a întâmplat, eu m-am simţit foarte prost. I-am dat un mesaj, era ceva normal din punctul meu de vedere.

Dânsul mi-a spus că îmi dă 10.000 de euro să fiu rezervă. N-am bătut pe nimeni la FCSB, îi ajut pe cei mici. Spune-mi câţi fotbalişti fac ce fac eu, la vârsta asta? Vorbesc foarte mult din punct de vedere spiritual, să ajut echipa.

Dacă aş vorbi singur, aş ajunge la spitalul de nebuni. Cine ajută? Eu ce să pot să fac mai mult. Toţi jucătorii care au fost aici m-au lăudat, toţi antrenorii. Mereu am încercat să dau tot ce am avut mai bun. O să-mi dau viaţa aici până în ultima secundă de contract!”, a spus Vali Crețu, la flash-interviu.