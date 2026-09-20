 Provocarea zilei pe „Adevărul”. Dat în urmărire: știi să rezolvi integrama? | adevarul.ro
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Provocarea zilei pe „Adevărul”. Dat în urmărire: știi să rezolvi integrama?

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Ziarul „Adevărul” aduce una dintre cele mai îndrăgite rubrici din varianta tipărită direct pe ecranul telefonului sau al computerului: „Jocurile zilei”. Aici puteți găsi zilnic provocări care vă testează atenția, cunoștințele generale și spiritul de observație, dar vă mențin creierul în formă. 

Integrame
Integrame Foto: Jocurile adevărul

Dezleagă AICI integrama „În trecerea timpului”

Noua secțiune include o selecție variată pentru pauzele de cafea de la job sau pentru, pur și simplu, când vreți să vă relaxați: Sudoku, Integrame, Quiz-uri – pe varii nivele de dificultate, ușor, mediu și dificil încât aventura să fie completă.

În plus, jocurile nu trebuie descărcate pe telefon sau laptop, ci vă puteți relaxa jucându-vă direct în browser, rapid și gratuit.

Spre exemplu, astăzi puteți rezolva integrama „În trecerea timpului”, unde trebuie să completați 77 de poziții. Este integrama care apare și în ediția tipărită și poate fi acum rezolvată pe ecran: definițiile le găsiți în careu, iar săgețile arată drumul.

Enjoy!

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