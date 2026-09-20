Alertă în Republica Moldova: obiect asemănător unei drone, observat pe cer. Poliția face verificări

Polițiștii din Orhei și Călărași au fost sesizați în noaptea de duminică, 20 septembrie, de mai multe persoane care au observat pe cer un obiect asemănător unei drone.

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„În această noapte, în jurul orei 01:50, Poliția din Orhei a fost sesizată de un locuitor al satului Berezlogi, care a comunicat că a observat pe cer un obiect zburător asemănător unei drone.

Ulterior, în jurul orei 02:00, Poliția din Călărași a fost sesizată de un locuitor al satului Dereneu, care a comunicat că a observat o lumină puternică pe cer, urmată de o explozie”, transmite Inspectoratul General al Poliției din Republica Moldova într-un comunicat.

Sursa citată adaugă că, la scurt timp, polițiștii au intervenit și au efectuat verificări în zonele indicate.

„În urma cercetărilor preliminare și a examinării terenului, inclusiv în extravilanul localităților menționate, nu au fost depistate fragmente, urme de impact sau incendii care să confirme producerea unei explozii la sol ori căderea vreunui obiect.

Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și documentarea cazului.”