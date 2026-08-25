 Prețul gramului de aur, 25 august 2026. Aurul s-a ieftinit ușor, după creșterea de luni | adevarul.ro
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Prețul gramului de aur, 25 august 2026. Aurul s-a ieftinit ușor, după creșterea de luni

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Banca Națională a României a stabilit pentru marți, 25 august, un preț de 671,7469 lei pentru un gram de aur, în scădere cu 0,4993 lei față de ziua precedentă. Luni, gramul de aur era cotat la 672,2462 lei.

Prețul aurului a scăzut ușor
Prețul aurului a scăzut ușor Foto: Profimedia

Cotația aurului este însă cu 10,0349 lei mai mare decât vineri, 21 august, când un gram de aur era cotat la 661,7120 lei.

Cum a evoluat prețul aurului

După creșterea puternică de luni, când gramul de aur s-a scumpit cu 10,534 lei, cotația BNR a scăzut marți cu aproape 50 de bani.

Față de vineri, însă, aurul este mai scump cu 10,0349 lei pe gram, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 1,52%.

Astfel, în doar două ședințe, valoarea gramului de aur a crescut de la 661,7120 lei, vineri, la 671,7469 lei marți.

Cursul maxim și minim al aurului

Cursul maxim al gramului de aur în 2026 este de 752,0815 lei, înregistrat la data de 2 martie 2026.

Cursul minim este de 588,7371 lei, înregistrat la data de 17 iulie 2026.

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.

Față de începutul anului, când gramul de aur era cotat de BNR la 621,3365 lei, valoarea stabilită pentru 25 august este cu 50,4104 lei mai mare.

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