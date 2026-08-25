 Curs valutar BNR, 25 august 2026. Euro și dolarul au scăzut. Cum au evoluat principalele valute | adevarul.ro
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Curs valutar BNR, 25 august 2026. Euro și dolarul au scăzut. Cum au evoluat principalele valute

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Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 25 august 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a ajuns la 5,2534 lei, iar dolarul american la 4,5014 lei. Francul elvețian a scăzut, în timp ce lira sterlină și forintul maghiar s-au apreciat.

Bancnote de euro și dolari peste lei
Euro și dolarul au scăzut. Foto: arhivă

Euro este cotat marți, 25 august, la 5,2534 lei, în scădere cu 0,0002 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,2536 lei.

Față de cursul de vineri, 21 august, când euro era cotat la 5,2581 lei, moneda europeană a scăzut cu 0,0047 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,5014 lei, în scădere cu 0,0023 lei față de cotația de luni, de 4,5037 lei.

Comparativ cu vineri, 21 august, când dolarul era cotat la 4,4926 lei, moneda americană este cu 0,0088 lei mai scumpă.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,6099 lei, cu 0,0032 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,6131 lei.

Față de vineri, când francul valora 5,6230 lei, moneda elvețiană a scăzut cu 0,0131 lei.

Lira sterlină a crescut la 6,1425 lei, de la 6,1399 lei în ziua precedentă. Creșterea este de 0,0026 lei.

Față de vineri, când lira era cotată la 6,1369 lei, moneda britanică este cu 0,0056 lei mai scumpă.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR a ajuns la 1,4525 lei, în creștere cu 0,0018 lei față de cotația de luni, de 1,4507 lei.

Comparativ cu vineri, când 100 de forinți erau cotate la 1,4467 lei, creșterea este de 0,0058 lei.

Cursul valutar BNR de astăzi

Euro (EUR): 5,2534 lei - variație față de 24 august: -0,0002 lei

Dolar SUA (USD): 4,5014 lei — variație față de 24 august: -0,0023 lei

Franc elvețian (CHF): 5,6099 lei - variație față de 24 august: -0,0032 lei

Liră sterlină (GBP): 6,1425 lei - variație față de 24 august: +0,0026 lei

100 de forinți maghiari (HUF): 1,4525 lei - variație față de 24 august: +0,0018 lei

Cum au evoluat valutele față de vineri

Comparativ cu ultima ședință BNR de dinaintea weekendului, din 21 august, euro și dolarul au avut evoluții diferite.

Euro a coborât de la 5,2581 lei vineri la 5,2534 lei marți, ceea ce înseamnă o scădere de 0,0047 lei.

Dolarul american a crescut de la 4,4926 lei la 4,5014 lei, cu 0,0088 lei.

Francul elvețian a scăzut de la 5,6230 lei la 5,6099 lei, cu 0,0131 lei.

Lira sterlină a crescut de la 6,1369 lei la 6,1425 lei, cu 0,0056 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul a urcat de la 1,4467 lei la 1,4525 lei, cu 0,0058 lei.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.

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