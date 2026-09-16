 Curs valutar BNR, 16 septembrie 2026. Euro, în ușoară creștere, scăderi la dolar, lira sterlină și francul elvețian | adevarul.ro
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Curs valutar BNR, 16 septembrie 2026. Euro, în ușoară creștere, scăderi la dolar, lira sterlină și francul elvețian

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Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 16 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele valute.

Euro
Euro, în ușoară creștere Foto: Shutterstock

Cursul valutar oficial al euro, anunțat luni de BNR, a ajuns la 5,2637 lei, de la 5,2636 lei, curs înregistrat vineri, în creștere cu 0,0001 lei. Această ușoară apreciere a monedei europene reflectă presiunile continue de pe piața valutară interbancară, unde cererea de euro rămâne susținută de plățile externe și de poziționările investitorilor.

Dolarul a ajuns la 4,5611 lei, de la un curs de 4,5624 lei, în scădere cu 0,0013 lei. 

Lira sterlină este cotată de BNR la 6,1438 lei, față de 6,1494 lei, în scădere cu 0,0056 lei.

Francul elvețian este cotat la 5,5683 lei, de la un curs de 5,5779 lei, în scădere cu 0,0096 lei. .

Cursul valutar BNR de astăzi

  • Euro (EUR): 5,2637 lei, variație de +0,0001 lei față de marți, 15 septembrie.
  • Dolar SUA (USD): 4,5611 lei, variație de - 0,0013 lei.
  • Franc elvețian (CHF): 5,5683 lei, variație de -0,0096 lei.
  • Liră sterlină (GBP): 6,1438, variație de -0.0056 lei.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.  

  Cursul de referință este publicat de banca centrală în fiecare zi lucrătoare în care sunt stabilite noile cotații.    

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