 Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027 | adevarul.ro
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Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027

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Pensiile ar putea fi indexate de la 1 ianuarie 2027, după doi ani în care majorarea anuală prevăzută de lege a fost suspendată. Valoarea punctului de referință a rămas la 81 de lei în 2025 și 2026, deși prețurile au continuat să crească.

Un bărbat bagă banii în portofel
Indexarea pensiilor cu rata inflației ar aduce 7,3% în plus pensionarilor Foto: arhivă

O simulare bazată pe o majorare de 7,3%, cât a reprezentat rata medie anuală a inflației în 2025, arată cu câte s-ar putea modifica veniturile pensionarilor în funcție de pensia încasată în prezent

Cu cât ar putea crește pensiile

Dacă pensiile ar fi majorate cu 7,3%, un pensionar care încasează în prezent 2.000 de lei ar primi în plus 146 de lei pe lună, iar pensia sa ar ajunge la 2.146 de lei. Pentru o pensie de 3.000 de lei, creșterea ar fi de 219 lei, până la 3.219 lei. În cazul unei pensii de 5.000 de lei, majorarea ar fi de 365 de lei lunar.

Cu cât ar putea crește pensiile dacă s-ar aplica o majorare de 7,3%:

- Pensie de 1.500 lei: creștere de 109,50 lei, până la 1.609,50 lei.

- Pensie de 2.000 lei: creștere de 146 lei, până la 2.146 lei.

- Pensie de 2.500 lei: creștere de 182,50 lei, până la 2.682,50 lei.

- Pensie de 3.000 lei: creștere de 219 lei, până la 3.219 lei.

- Pensie de 4.000 lei: creștere de 292 lei, până la 4.292 lei.

- Pensie de 5.000 lei: creștere de 365 lei, până la 5.365 lei.

Calcule orientative, realizate prin aplicarea unei majorări de 7,3%

De ce nu au fost indexate pensiile în 2025 și 2026

La 1 septembrie 2024 a intrat în vigoare Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Odată cu aplicarea noii legi, pensiile din sistemul public au fost recalculate potrivit formulelor de calcul al actului normativ.

Recalcularea și indexarea sunt două mecanisme diferite. Recalcularea a urmărit stabilitatea pensiilor potrivite noilor reguli, în timp ce indexă are rolul de a ajusta valoarea punctului de referință anuală a funcției de evoluție unor indicatori.

Potrivit articolului 84 ​​​​​​din Legea pensiilor 360/2023, valoarea punctului de referință urma să fie majorată, în luna ianuarie, în funcție anuală de rata medie anuală a inflației și de 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. Formula indicatori statistici definitivi, comunicații de Institutul Național de Statistică.

Valoarea punctului de referință a fost stabilită la 81 de lei la intrarea în vigoare a noii legi. Majorarea prevăzută pentru 2025 a fost suspendată prin OUG nr. 156/2024, care a menținut valoarea la același nivel. Ulterior, Legea nr. 141/2025 a prevăzută menținerea valorii de 81 de lei și în 2026, precum și aplicarea formulei legale de indexare a programului cu 2027.

Din aceasta luna, pensiile cresc cu 7%

Astfel, în 2025 și 2026 nu a mai fost aplicată indexarea generală a pensiilor din sistemul public potrivit formulei inițiale. Cuantumul pensiilor a rămas neschimbat din perspectiva acestei majorări, chiar dacă alte modificări individuale ale drepturilor de pensie pot apărea în situațiile prevăzute de lege.

Ce a anunțat premierul desemnat despre pensiile din 2027

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat săptămâna trecută că pensiile ar urma să fie indexate în 2027, exprimându-și încrederea că măsura va fi aplicată.

„Pot să spun cu un grad mare de siguranță, sau a faptului că nu mă înșel, că va exista o indexare a pensiilor”, a afirmat Luca Niculescu, în contextul discuțiilor privind programul de guvernare.

Anunțul vizează reluarea mecanismului de majorare anuală, după suspendarea indexării în 2025 și 2026. Premierul desemnat nu a precizat însă procentul majorării. Valoarea efectivă a indexării va depinde de formula legală aplicabilă și de indicatorii economici relevanți.

Conform cadrului legal, valoarea punctului de referință trebuie actualizată pe baza indicatorilor economici prevăzuți de lege. Pentru majorarea din 2027 sunt relevanți indicatorii definitivi aferenți anului 2026, comunicații de Institutul Național de Statistică. Prin urmare, rata medie anuală a inflației din 2025, de 7,3%, nu poate fi considerată automat procentul care se va aplica de la 1 ianuarie 2027.

Cuantumul majorării va depinde de formula legală aplicabilă, de valorile indicatorilor statistici și de eventualele modificări legislative adoptate până la momentul indexării.

Cum ar putea influența indexarea puterea de cumpărare a pensionarilor

O indexare a pensiilor ar putea contribui la compensarea efectelor scumpirilor asupra veniturilor pensionarilor. Măsura este importantă mai ales pentru persoanele care îngrijesc alocă o parte semnificativă din pensie pentru alimente, medicamente, utilități și alte cheltuieli curente.

Efectul asupra puterilor de cumpărare depinde însă de raportul dintre creșterea pensiei și evoluția prețurilor. Dacă pensia crește într-un ritm apropiat de cel al inflației, venitul suplimentar poate ajuta la menținerea nivelului de consum, dar nu înseamnă neapărat recuperarea pierderilor acumulate în anii anteriori.

De asemenea, inflația medie nu reflectă în mod identic cheltuielile tuturor gospodăriilor. Pensionarii care cheltuiesc mai mult pentru medicamente, alimente sau energie pot resimți diferite scumpirile față de evoluția generală a prețurilor.

În cazul unei majorări de 7,3%, un pensionar cu un venit lunar de 2.000 de lei ar primi 146 de lei în plus, iar unul cu o pensie de 3.000 de lei ar încasa cu 219 de lei mai mult. Acestea sume ilustrează efectul matematic al unei astfel de creșteri, însă impactul real asupra nivelului de trai va depinde de procentul care va fi aplicat efectiv în 2027 și de evoluția prețurilor până atunci.

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