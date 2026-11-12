 Ce pot verifica casele de pensii în adeverințele de muncă. Clarificarea Înaltei Curți de Casație și Justiție | adevarul.ro
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Ce pot verifica casele de pensii în adeverințele de muncă. Clarificarea Înaltei Curți de Casație și Justiție

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Casele teritoriale de pensii nu pot înlătura, pe baza propriei aprecieri, mențiunile privind încadrarea în muncă din adeverințele eliberate de angajatori sau de deținătorii legali de arhive. Verificările rămân însă posibile în situațiile expres prevăzute de lege, a stabilit Înalta Curte de Casație și Justiție, informează JURIDICE.ro.

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Soluția a fost pronunțată pe 9 noiembrie 2026, prin Decizia nr. 13/2026, într-un recurs în interesul legii - procedura prin care Înalta Curte stabilește o interpretare unitară a legii atunci când instanțele au soluții diferite.

Mai exact, în aplicarea dispozițiilor analizate din Legea nr. 263/2010 și din normele acesteia, casele de pensii trebuie să respecte mențiunile din adeverințe. Nu pot înlocui pur și simplu încadrarea atestată în document cu propria evaluare.

Când sunt permise verificările

Excepția privește situațiile în care există suspiciuni privind legalitatea încadrării în fostele grupe I sau a II-a de muncă. În aceste cazuri, legea permite verificarea documentelor care au stat la baza adeverinței.

Dacă se constată că încadrarea s-a făcut cu încălcarea legislației aplicabile sau dacă documentele justificative nu sunt prezentate, perioadele respective sunt luate în calcul în condiții normale de muncă.

Ce înseamnă pentru cei care solicită pensia

Decizia limitează posibilitatea caselor de pensii de a respinge încadrarea atestată prin adeverințe, dar nu elimină controalele permise de lege. De asemenea, prezentarea unei adeverințe nu garantează automat acordarea drepturilor de pensie solicitate: trebuie îndeplinite și celelalte condiții legale.

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