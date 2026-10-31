Pensiile vor fi indexate în 2027 „conform legii”, susţine ministrul Florin Manole. Ce bani primesc în decembrie pensionarii cu venituri mici. „Avem un singur scenariu”

Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că pensiile vor fi indexate anul viitor, potrivit prevederilor legale, ceea ce ar însemna o majorare de aproximativ 7,7%.

Florin Manole spune că pensiile vor creşte în 2027 "conform legii". Foto: Adevărul

Social-democratul a declarat că nu există discuții despre o nouă înghețare a pensiilor sau despre împărțirea majorării în mai multe tranșe. Totodată, a precizat el, în decembrie, pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi ajutoare cuprinse între 300 și 500 de lei, odată cu pensia.

Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, ministrul Muncii a afirmat că există un singur scenariu luat în calcul pentru anul viitor: respectarea legii și indexarea pensiilor. Potrivit estimărilor, majorarea ar urma să fie de aproximativ 7,7%.

Florin Manole a precizat că nu a discutat despre acordarea creșterii în două sau trei tranșe și nici despre o formulă care să combine indexarea cu ajutoare financiare acordate o singură dată.

„Pensiile se vor indexa, se vor majora, anul viitor. Nu am avut nicio discuție și nu am nicio simulare despre două tranșe sau trei tranșe, sau un mix de one-off cu...

Deocamdată avem un singur scenariu: acela al respectării legii. Nu o să fim doar un trimițător de plicuri cu o formulă și cu un calcul. E rolul ministrului Muncii, indiferent cine ar fi sau de la ce partid, să militeze pentru respectarea drepturilor pensionarilor.

Ministrul de Finanțe sau premierul nu m-au întrebat dacă aș accepta o variantă mixtă sau două tranșe sau altceva”, a declarat Florin Manole.

Ce ajutoare primesc pensionarii în decembrie

Pe lângă pensia lunară, pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în decembrie și a doua jumătate a ajutorului financiar stabilit de Guvern la începutul anului. Sumele vor fi acordate odată cu pensia și diferă în funcție de venitul lunar:

* Pensii de până la 1.500 de lei: ajutor de 500 de lei;

* Pensii între 1.501 și 2.000 de lei: ajutor de 400 de lei;

* Pensii între 2.001 și 3.000 de lei: ajutor de 300 de lei.

Ministrul Muncii a dat asigurări că pensiile vor fi plătite la timp până la sfârșitul anului și a explicat că rectificarea bugetară de urgență a asigurat fondurile necesare pentru aceste plăți.

„Rectificarea de astăzi este da, și pentru Casa de Pensii și pentru ANOFM. Cu siguranță dacă nu exista un nou guvern care să facă rectificarea ar fi existat probleme și în domeniul social și în domeniul pensiilor și al sănătății”, a spus Florin Manole.

Acesta a adăugat că, fără rectificarea bugetară, ar fi existat probleme nu doar cu plata pensiilor, ci și în alte domenii sociale și în sistemul de sănătate.