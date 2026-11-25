Senatoarea independentă Fatima Payman, care reprezintă Australia de Vest, a luat cuvântul în Senatul australian miercuri, 25 noiembrie, ținându-și în brațe fiica de șase luni, Aliyah.

Imaginile din timpul ședinței o arată pe Payman în picioare, la pupitru, adresându-se colegilor și formulând solicitări procedurale, în timp ce își ține copilul la piept, relatează The Free Press Journal.

Un alt moment care a atras atenția a avut-o în prim-plan pe senatoarea independentă Lidia Thorpe. Așezată în spatele lui Payman, aceasta a fost surprinsă jucându-se de-a „cucu-bau” cu Aliyah. Secvența a circulat pe rețelele sociale, scrie aceeași sursă.

Maternitatea și activitatea parlamentară

Nu este prima dată când Payman își aduce fiica în sala Senatului. The Free Press Journal notează că senatoarea a vorbit anterior, pornind de la propria experiență, despre maternitate, recuperarea după naștere și revenirea la serviciu.

Payman este prima senatoare din Australia de Vest care a născut în timpul mandatului în Parlamentul australian.

Publicația explică și că regulile parlamentare permit senatorilor să își îngrijească pentru scurt timp bebelușii și să îi alăpteze în timpul ședințelor, astfel încât să poată participa la lucrări fără să fie nevoiți să se separe de copii.

Cine este Fatima Payman

Fatima Payman a fost aleasă în Senatul australian în 2022, pe listele Partidului Laburist, pentru un mandat de șase ani, reprezentând Australia de Vest, potrivit The Guardian. Familia sa a fugit din Afganistanul aflat sub conducerea talibanilor. BBC o prezenta, în iulie 2024, drept prima femeie care poartă hijab ajunsă în Parlamentul federal australian.

Ruptura de laburiști a venit pe fondul dezacordurilor privind recunoașterea unui stat palestinian. La 4 iulie 2024, Payman a demisionat din partid, după ce votase împotriva liniei acestuia în favoarea unei moțiuni pe această temă. Fusese deja suspendată pe termen nedeterminat din grupul parlamentar laburist, după ce anunțase că era pregătită să voteze din nou împotriva poziției partidului, relata BBC. Și-a păstrat mandatul, continuând atunci ca senatoare independentă.

Ulterior, la 9 octombrie 2024, a lansat formațiunea Australia’s Voice. Payman spunea că noul partid se adresează alegătorilor dezamăgiți de marile formațiuni și anunța că va urmări reforme în domenii precum locuirea, educația, fiscalitatea și costul vieții. Ea preciza că formațiunea nu se va concentra exclusiv asupra comunităților sau candidaților musulmani.