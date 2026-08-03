Secretarul de stat Cristian Bușoi asigură populația că nu va fi deconectată de la rețeaua electrică. „Avem suficientă energie”

Cristian Bușoi, secretarul de stat în Ministerul Energiei, a transmis luni, 3 august, că populația nu va fi afectată de eventuale deconectări de la rețeaua electrică, în contextul stării de alertă energetică.

Ministerul Energiei convoacă luni marii consumatori industriali pentru a stabili măsuri de reducere voluntară a consumului de electricitate în perioadele de vârf, după instituirea stării de alertă la nivel național.

„Astăzi vom avea o discuție, s-a făcut deja un apel public, este important să găsim o soluție împreună. Ulterior, o persoană tehnică va prelua legătura cu fiecare dintre aceste companii. Recomandările se vor extinde către toată zona economică”, a declarat Cristian Bușoi la Digi24.

Întâlnirea are loc după instituirea stării de alertă energetică pentru 30 de zile, pe fondul caniculei, al debitului foarte scăzut al Dunării și al opririi Reactorului 1 de la Cernavodă. Cristian Bușoi a subliniat că eventualele pene de curent nu indică un deficit de energie la nivel național, ci sunt cauzate de probleme ale rețelei de distribuție.

„Trebuie să înțelegem că penele de curent nu au legătură cu cantitatea de electricitate disponibilă. Penele de curent țin de probleme în rețeaua de distribuție, de supraîncărcări”, a afirmat secretarul de stat.

Bușoi a făcut apel la populație să permită echipelor de intervenție să remedieze rapid avariile din rețeaua electrică. Acesta a exclus însă posibilitatea ca populația să fie afectată de astfel de măsuri.

„Nu se va ajunge la populație să o deconectăm. Pentru populație avem suficientă energie”, a precizat secretarul de stat.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis, pe 31 iulie, instituirea stării de alertă la nivel național pentru o perioadă de 30 de zile, după reducerea producției de energie electrică.

Situația este provocată de seceta severă și de nivelul scăzut al Dunării, care afectează funcționarea în condiții normale a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.

Reactorul asigură aproximativ 10% din consumul de energie electrică al României, iar o eventuală oprire ar putea pune presiune suplimentară pe Sistemul Electroenergetic Național.

În acest context, Nuclearelectrica și-a informat partenerii contractuali despre posibilitatea apariției unui caz de forță majoră.

În acest context, Ilie Bolojan a declarat că problemele sunt resimțite la nivel regional, ceea ce limitează și capacitatea de import a energiei şi și-a exprimat speranța că măsurile luate vor permite menținerea funcționării normale a sistemului și alimentarea fără probleme a populației.

Guvernul a alocat 7 milioane de lei pentru lucrări de urgență la bifurcația Bala–Dunărea Veche, menite să crească debitul de apă către Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Totodată, autoritățile au cerut centralelor să producă la capacitate maximă, accelerează autorizarea unor noi capacități energetice și poartă discuții cu Ucraina privind un posibil sprijin în cazul unui consum ridicat de energie.