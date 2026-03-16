Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea ei: „Am crescut cu româna și franceza”

Regizoarea și scenarista româno-americană Natalie Musteață a câștigat premiul Oscar pentru Cel mai bun scurtmetraj live-action, la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academiei, pentru filmul „Two People Exchanging Saliva”

Distincția a fost acordată în mod excepțional la egalitate cu scurtmetrajul The Singers, un moment rar în istoria Oscarurilor.

Filmul, o coproducție franco-americană lansată în 2024, propune o satiră distopică despre o societate în care sărutul este interzis, iar relațiile dintre oameni sunt supuse unor reguli absurde și represive. Prin această premisă neobișnuită, pelicula explorează teme precum dorința, controlul social și libertatea individuală.

Natalie Musteață, curator de artă, scriitoare și cineastă cu doctorat în istoria artei, s-a remarcat în ultimii ani prin proiecte aflate la intersecția dintre artă contemporană și cinema experimental.

A crescut „într-o familie românească de artiști și disidenți”

Într-un interviu pentru www.like5.ro, ea spunea că a crescut „într-o familie românească de artiști și disidenți” venită în SUA via Franța, că a crescut cu limba română și franceza și că familia ei avea rădăcini puternice în teatrul din România. În același interviu spunea și că se gândește adesea cum ar fi arătat viața ei dacă ar fi crescut în România.

„Am crescut într-o familie românească de artiști și disidenți care a venit în SUA via Franța. Sora mea avea 8 ani când a venit în SUA, dar eu am fost primul născut în SUA. Am crescut cu româna și franceza și, în același timp, părinții mei învățau engleza. Mă gândesc adesea cum ar fi arătat viața mea dacă aș fi crescut în România în loc de SUA.

Copilăria mea în New York a fost în mare parte cea a unui copil de imigranți, dar a fost și una plină de posibilități, în care curajul, determinarea și munca asiduă te pot duce departe. Deoarece familia mea avea rădăcini puternice în industria teatrală din România, am crescut jucând într-o companie de teatru off-Broadway numită The 52nd Street Project, dar nu mi-am imaginat niciodată că voi lucra în industria divertismentului.

Mi se părea prea instabilă, așa că mi-am continuat studiile și am obținut un doctorat în istoria artei și a filmului, dar dorința mea de a face filme a fost mereu acolo, încercând să iasă la iveală”, a spus Natalie Musteață.

Trecerea la cinema și realizarea peliculei „Two People Exchanging Saliva”

Ea a vorbit și despre cum s-a produs trecerea la cinema, după ce a fost curator și istoric.

„Mereu m-a interesat cinematografia. A fost prima mea mare iubire. Dar nu eram sigură cum să pătrund în această industrie. Partenerul meu, Alexandre Singh, care este artist vizual, a considerat că, în loc să scriem despre filme, ar trebui să le realizăm. Așa că am pornit împreună în această aventură. Cu ani înainte de a realiza acest film, am început să punem bazele unei schimbări în carieră. În principal, am citit cărți despre scenaristică și am ascultat podcasturi pe această temă. Și când a apărut ocazia de a face un film, am profitat de ea!

Forma particulară a acestui film a fost un răspuns la o ocazie unică de a filma într-un magazin de lux. În timpul pandemiei, Galeries Lafayette din Paris au început o colaborare cu casa de producție Misia Films numită By Night, invitând artiști vizuali, muzicieni și performeri să creeze opere în interiorul magazinului după program, când acesta era închis publicului.”

Ce spune despre pelicula „Two People Exchanging Saliva”:

„Ca multe dintre ideile noastre, acest film a fost inspirat de uimirea noastră față de știri. Când am început să scriem scenariul, la sfârșitul anului 2022, în Florida erau adoptate legile «Don’t Say Gay» ale guvernatorului DeSantis. În Iran, moartea lui Mahsa Amini a declanșat mișcarea de protest «Femeie, Viață, Libertate». Ne-a rămas în minte o știre despre un cuplu tânăr din Iran condamnat la 10 ani de închisoare pentru că a dansat în fața Turnului Libertății din Teheran. Acest tip de represiune împotriva iubirii și libertății, împreună cu ascensiunea autocrațiilor în întreaga lume, au constituit fundamentul poveștii noastre absurde.”