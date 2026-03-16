Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Restricții de circulație pe Valea Oltului timp de trei luni: circulație oprită în reprize de câte 30 de minute

Valea Oltului e considerată unul dintre cele mai periculoase drumuri din România, din cauza riscului constant al dislocării rocilor pe carosabil. În lunile următoare, vor avea loc lucrări de curățare a versanților și de consolidare a taluzurilor.

DN7, Valea Oltului FOTO: Adevărul
DN7, Valea Oltului FOTO: Adevărul

Traficul rutier pe Valea Oltului va fi supus unor restricții severe în următoarele trei luni, începând cu 16 martie și până la 15 iunie 2026, din cauza unor lucrări de siguranță la versanți, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Restricțiile vor fi aplicate pe DN7, între Râmnicu Vâlcea și Veștem, în special pe sectorul Căciulata – Câinenii Mari, unde se desfășoară lucrări de curățare a versanților, dislocare controlată a rocilor instabile, montare de plase de protecție și consolidare a taluzurilor, scrie Mediafax.

Intervențiile au ca scop creșterea siguranței rutiere pe unul dintre cele mai periculoase drumuri din România.

Cum vor fi aplicate restricțiile

Potrivit autorităților, restricțiile vor fi aplicate de luni până sâmbătă, în intervalul orar 8:00 – 17:30.

Pentru autoturisme, circulația va fi oprită temporar în reprize. Șoferii trebuie să se aștepte la timpi de așteptare de până la 30 de minute în timpul săptămânii și de cel mult 15 minute în zilele de sâmbătă.

În cazul traficului greu, camioanele și TIR-urile nu vor avea acces în zonele de lucru pe durata programului de șantier, fiind obligate să utilizeze rute ocolitoare.

Când vor fi suspendate lucrările

Excepție de la restricții fac vehiculele de intervenție, precum ambulanțele, autospecialele de pompieri și cele ale poliției, precum și autovehiculele autorizate, care vor putea traversa zona chiar și în timpul lucrărilor.

În zilele de duminică și în perioada sărbătorilor legale, lucrările vor fi suspendate, iar traficul pe Valea Oltului se va desfășura fără restricții.

Care sunt rutele alternative

Pentru a evita blocajele, autoritățile recomandă șoferilor să utilizeze rute alternative.

Pentru relația București – Veștem și retur este indicat traseul București – A3 – Ploiești – DN1A – Brașov – DN1 – Veștem, iar pentru legătura București – A1 Simeria (Nădlac II/Cluj) se recomandă ruta București – A1 – Pitești – DN7 – Râmnicu Vâlcea – DN67 – Târgu Jiu – DN66 – Simeria – nodul rutier Simeria A1.

Autoritățile îi sfătuiesc pe conducătorii auto să își planifice din timp deplasările și să ia în calcul întârzieri semnificative dacă tranzitează zona în care se desfășoară lucrările.

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
digi24.ro
image
Oscar 2026. Cele mai prost îmbrăcate vedete ale serii. Apariții care au stârnit critici pe covorul roșu | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Vortex polar | Calendarul primăverii, dat peste cap de vortexul polar. Ce vine spre România
gandul.ro
image
Regizoarea româno-americană Natalie Musteață a câștigat Oscarul cu scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”
mediafax.ro
image
Tavi Popescu, luat în colimator în direct: „Cum să ceri penalty cu ultima clasată? Ai și tu demnitatea ta!”
fanatik.ro
image
„Romanian Rollover”, metoda de furt care a terorizat Europa anilor ’90, face carieră acum pe autostrăzile din SUA. Ținta: camioanele care transportă produse Apple
libertatea.ro
image
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania din 2024: „Cu un singur scop: să nu mi-l dea”
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: ”trădătoarele” din Iran, trădate de persoana în care aveau cea mai mare încredere! ”Extrem de grav”
digisport.ro
image
Începe războiul viitorului: pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Cum va fi posibil
stiripesurse.ro
image
Mojtaba Khamenei ar fi fost operat de urgență la Moscova și pus sub îngrijire la una din clinicile lui Vladimir Putin
antena3.ro
image
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
observatornews.ro
image
Prognoză 1 Mai | Accuweather, vești triste pentru cei care se duc la mare pe 1 mai 2026
cancan.ro
image
Ziua în care se decide ce sume de bani primesc în plus la pensie 3.000.000 de pensionari. Sunt 2 scenarii
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Lucrările care se fac în livadă la jumătatea lunii martie în România. Ce trebuie să facă pomicultorii pentru o recoltă bogată
playtech.ro
image
Când va debuta George Pușcaș la Dinamo! Andrei Nicolescu face anunțul așteptat de toți fanii “câinilor”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Americanii nu l-au iertat: 18 cuvinte despre Iran l-au costat scump! Reacție pe măsură: ”Gândire proastă”
digisport.ro
image
Paradoxul economic al războiului: Ucraina bombardată crește mai repede decât România lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
BANI în plus pentru seniorii cu pensii sub 2.000 de lei/lună. Ajutorul se ridică de la Primărie
romaniatv.net
image
Cine este Natalie Musteață regizoarea de origine română care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun documentar
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Cine rămâne cu penthouse-ul de aproape 4 milioane de euro în care Andreea Popescu locuia cu Rareș Cojoc și cei trei copii înainte de divorț. Imagini spectaculoase din interiorul locuinței de lux
actualitate.net
image
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
click.ro
image
Horoscop 16 martie. Gemenii trebuie să cântărească atent unele decizii, Vărsătorii încep săptămâna cu stângul
click.ro
image
Ce vis și-a împlinit Anca Serea?! „Sunt mamă cu normă întreagă”
click.ro
FotoJet (65) jpg
Premiile Oscar 2026 - covorul roșu. Cine a strălucit cel mai tare în noaptea cea mare de la Hollywood
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Petre Dulfu (© Muzeul Național de Istorie a României)
Cine a fost Petre Dulfu, autorul „Isprăvilor lui Păcală”?
historia.ro
image
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
image
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire

image
Ani de zile l-a acoperit, iar acum s-a dezis de el. Ce crede cu adevărat Prințesa Anne despre infamul ei frate, Andrew

image
A câștigat Oscarul, dar n-a urcat pe scenă ca să-și primească premiul. Sean Penn a avut altceva mai bun de făcut!

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte