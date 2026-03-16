search
Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Alertă pe piața carburanților: Șefii OMV Petrom, chemați la Cotroceni și la Guvern

0
0
Publicat:

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan primesc, luni, o delegație OMV Petrom condusă de directorul general Alfred Stern pentru a discuta despre prețurile carburanților și proiectul Neptun Deep. 

Colaj foto cu o pompă de carburant, butoaie de petrol și un grafic bursier
Prețul carburanților, discutat la Palatul Cotroceni. Foto Shutterstock

Discuțiile, programate la Cotroceni și la Guvern, abordează scumpirile în contextul situației din Orientul Mijlociu și stadiul investițiilor din Marea Neagră.

Motorina s-a scumpit cu 80 de bani în doar două săptămâni de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, o creștere care se apropie vertiginos de 10% din prețul inițial din 28 februarie, ceea ce se răsfrânge puternic asupra buzunarelor românilor, deja afectate de inflația ridicată.

Directorul general al OMV Alfred Stern a respins, într-un interviu acordat emisiunii „Ö1 Mittagsjournal”, acuzațiile potrivit cărora compania ar profita de criză. Acesta a prezentat și o propunere pragmatică privind modul în care ar putea fi gestionată o eventuală lipsă de combustibil, scrie krone.at.

De la începutul conflictului din Iran, prețurile combustibililor din această țară au crescut vertiginos. Motorina costă deja peste 1,90 euro pe litru la unele benzinării. Guvernul lucrează în prezent la o soluție durabilă pentru a menține prețurile petrolului la un nivel accesibil.

„Statul beneficiază, nu OMV”

În crizele anterioare, companiile petroliere și-au mărit marjele de profit. Într-un interviu acordat emisiunii „Journal zu Gast” de la emisiunea „Ö1”, directorul general al OMV, Alfred Stern, a respins acuzația că firma profită de pe urma crizei. Întrebat dacă OMV făcea o „muncă secundară”, el a replicat: „Prețurile nu se stabilesc într-o rafinărie”. La un preț de 1,70 euro pe litru de benzină premium, 90 de cenți ar fi folosiți doar pentru taxe și impozite. Din restul de 80 de cenți, 55 de cenți ar trebui să acopere costul integral al petrolului. Asta lasă OMV cu doar 25 de cenți.

Venituri masive pentru stat

Mai degrabă, guvernul beneficiază de prețurile ridicate ale petrolului. Prețuri mai mici la pompe sunt realizabile în prezent doar printr-o reducere a impozitelor. Stern a respins intervenția guvernului pe piață. Astfel de măsuri ar putea pune în pericol securitatea aprovizionării interne, a spus Stern.

„Dacă nu vrei să plătești, va trebui să pleci”

„Dacă nu vrei să plătești, va trebui să pleci”, a spus Stern, atribuind costurile în creștere unei penurii internaționale rezultate din războiul din Iran. El a menționat că piața globală duce în prezent lipsă de aproximativ 20% din petrol și 10% din combustibili. Pentru a aduce cantitățile necesare în Austria, OMV trebuie să plătească prețuri competitive la bursa de la Rotterdam. „Oricine din lumea asta care nu este dispus să plătească prețurile mari pe care le plătim în Europa și Austria va trebui să plece”, a declarat directorul general al OMV.

Ministerul Finanțelor vrea să compenseze creșterea prețului la motorină pentru transportatori până la finalul anului

Stern avertizează asupra penuriei de combustibil

Când a fost întrebat dacă aprovizionarea cu combustibil pentru anul respectiv era sigură, directorul general al OMV a spus că acest lucru nu se poate afirma cu certitudine - în cel mai rău caz, Austria ar putea rămâne fără combustibil. Cu toate acestea, prioritatea principală a OMV este de a asigura securitatea aprovizionării clienților, așa cum a subliniat Stern în repetate rânduri.

„Trebuie să conducem mai puțin”

În cazul unei penurii de combustibil, este destul de clar cum ar trebui să se comporte consumatorii: „Dacă există o penurie, atunci trebuie să economisim combustibil. Conduceți mai puțin, conduceți mai încet - nu există nicio modalitate de a evita acest lucru”, a spus Stern.

Blocada Strâmtorii Hormuz are consecințe grave

Atacul Israelului și SUA asupra Iranului din 28 februarie a afectat și aprovizionarea cu energie a Austriei. Conflictul a paralizat instalațiile de petrol și gaze din Orientul Mijlociu. În plus, Iranul blochează Strâmtoarea Hormuz, unul dintre cele mai importante pasaje pentru comerțul mondial cu petrol.

Guvernul încearcă să stabilizeze prețurile

Vineri, premierul Ilie Bolojan a explicat cum gestionează guvernul efectele crizei energetice internaționale și a clarificat situația privind stagiul militar și voluntariatul în armată. El a subliniat că autoritățile urmăresc atent prețurile la pompă și iau măsuri pentru a limita impactul asupra românilor.

Bolojan, despre creșterea prețurilor la benzină și motorină: „Vom lua măsuri pentru a atenua impactul”

Referitor la prețurile la benzină și motorină, el a adăugat că guvernul monitorizează constant evoluția piețelor internaționale: „Este foarte important ca această creștere să nu fie transferată de pe o zi pe alta în buzunarul românilor. În cazul în care prețul va crește peste un nivel de alarmă, vom lua măsurile pe care le avem la dispoziție, nu pentru a anula creșterea, ci pentru a atenua impactul acesteia”.

Bolojan a menționat și prelungirea schemei de deducere din acciză pentru transportatori, prin care o parte din creșterea prețului la pompă va fi preluată de mecanismul administrativ.

Amintim că joi, Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de act normativ pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1094/2025, adaptând mecanismul de sprijin destinat operatorilor economici din sectorul transporturilor rutier de mărfuri și persoane. 

Proiectul prevede prelungirea perioadei de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant până la data de 30 aprilie 2027, acoperind motorina achiziționată de operatori până la data de 31 decembrie 2026. Pentru intervalul cuprins între 1 aprilie 2026 și 31 decembrie 2026, valoarea ajutorului de stat este stabilită la 85 de bani pe litru, iar plata ajutorului de stat se va face prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni Generale, precizează Ministerul Finanțelor, joi, într-un comunicat.

Bugetul total maxim estimat al schemei de ajutor de stat este de 652,195 milioane de lei, fonduri care vor permite unui număr estimat de 6.200 de operatori economici să beneficieze de aceste compensații.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

