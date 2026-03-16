Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Sebastian Ghiță, contactat de Căllin Georgescu pentru ajutor și sprijin de la „ruși și sârbi”: „Sunt deja pe drumul luminii”. Răspunsul fostului candidat este halucinant

Sebastian Ghiță a declarat, într-o înregistrare prezentată de jurnalistul Cristi Ciupercă, că fostul candidat Călin Georgescu l-a vizitat la Belgrad în 2021 pentru a-i cere ajutorul să se întâlnească cu „ruși și sârbi”.

Sebastian Ghiță susține că fostul candidat Călin Georgescu i-a cerut ajutorul FOTO Eduard Enea
În înregistrare, Ghiță spune că Georgescu voia să îl ajute pentru campania electorală programată în 2024.

„Prin decembrie 2021 Călin Georgescu ăsta a venit la mine la Belgrad. Am fost cu el la un restaurant frumos, Jerry. Mi l-a trimis cineva, m-a rugat cineva neapărat să îl primesc să mă văd cu el. Mi-a arătat clipul ăla lui când intră el în apă și iese cu calul. Mi-a zis, domnule, eu sunt deja pe drumul luminii, eu sunt președintele României. Am venit să mă văd cu niște prieteni sârbi, ruși! Am nevoie de ajutor și de sprijin”, spune Sebastian Ghiță în înregistrarea audio publicată de jurnalistul Cristi Ciupercă.

Reacția lui Călin Georgescu

În urma apariției înregistrării în spațiul public, fostul candidat independent, Călin Georgescu, a susținut că s-a întâlnit cu afaceristul fugar, dar tocmai pentru a nu primi sprijinul acestuia.

„Este adevărat că m-am văzut cu dânsul (Sebastian Ghiță – n.r.) la Belgrad, însă pot să vă spun un lucru, în premieră: m-am văzut atât cu dânsul, cât și cu alți 7–8 similari, cărora le-am cerut ajutorul cu un singur scop: să nu mi-l dea”, a spus Georgescu la Realitatea Plus.

„Asta a fost strategia mea, pentru că ulterior, după ce am stat de vorbă cu cei 7–8, am auzit din partea serviciilor române de informații: «Georgescu nu are bani, nu are cum să câștige, stăm liniștiți». Și atunci m-am înscris în cursă. Am făcut acest lucru absolut deliberat”, a adăugat el.

CCR a anulat alegerile prezidențiale din 2024 după ce serviciile de informații au desecretizat documente care indicau un presupus amestec al Rusiei în campania electorală a lui Călin Georgescu.

Ulterior, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Sebastian Ghiță a fugit în Serbia, în decembrie 2016, fiind vizat în România de mai multe dosare. Ulterior, acesta a scăpat de acuzațiile penale.

