Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Gică Hagi, decis să lucreze la FRF cu dușmanul Generației de Aur. Acțiunile clubului Farul, preluate de cumnatul „Regelui”

Gică Hagi (61 de ani), acționarul majoritar de la clubul de fotbal Farul Constanța, a predat astăzi pachetul de acțiuni cumnatului Gică Popescu (58 de ani), președintele dobrogenilor, anunță un comunicat de presă. Mișcarea are darul să-i înlesnească drumul spre postul de selecționer la naționala României. 

Hagi și Popescu, unul merge la națională, altul rămâne la Farul FOTO Sportpictures
Mutarea va avea loc după ce Mircea Lucescu (80 de ani) își va încheia mandatul la cârma tricolorilor, fie după barajul pentru Mondiale, fie după participarea la turneul final găzduit de SUA, Canada și Mexic.

„Regele” va lucra alături de Răzvan Burleanu, care se pregătește să fie reales președinte la FRF la Adunarea Generală de pe 18 martie. Burleanu este marele dușman a lui Gică Popescu și aflat în război cu Generația de Aur.

„Regele” anunțase că nu mai merge pe stadion la meciurile naționale, câtă vreme cumnatul său s-a aflat după gratii. De asemenea, i-a făcut campanie electorală lui Ionuț Lupescu împotriva lui Burleanu. Acum, tentația de a lucra cu fiul său la națională îl face să renunțe la orice fel de rivalitate cu șeful federației.

Gheorghe Popescu preia de la Gheorghe Hagi pachetul majoritar de acțiuni al clubului Farul Constanța.

Clubul Farul Constanța anunță preluarea pachetului majoritar de acțiuni de către Gheorghe Popescu, în urma unei decizii asumate și dorite de Gheorghe Hagi. Această schimbare vine firesc, după ce Gheorghe Hagi a spus deschis, de multe ori, că își dorește să renunțe la pachetul majoritar pentru a reveni, cu toată energia, la ceea ce iubește cel mai mult: antrenoratul.

După anii de excepție petrecuți la cârma echipei noastre, cu performanțe istorice, emoții și momente memorabile, Gheorghe Hagi face un pas în spate din zona decizională pentru a se concentra din nou 100% la munca din teren și pentru a accepta și alte provocări din lumea sportului pe care îl iubește de o viață”, au transmis cei de la Farul, prin intermediul unui comunicat de presă.

De 7 ani președinte al clubului, implicat în etapele dezvoltării recente și inițiator al multor proiecte și asocieri de succes, Gheorghe Popescu știe în detaliu evoluția Farului, încă dinainte de forma actuală a clubului. În această perioadă, Farul a avut un parcurs stabil și sustenabil, înregistrând rezultate financiare pozitive în fiecare sezon, singura excepție fiind sezonul 2024-2025, și consolidându-și brandul în topul fotbalului românesc”, au mai notat reprezentanții Farul.

După ce Gică Hagi, aflat într-o perioadă sabatică, și-a cedat majoritatea acțiunilor, în noua structură Gică Popescu va deține 70% din club, în timp ce Gheorghe Hagi, Rivaldo și Ciprian Marica își vor împărți în mod egal restul acțiunilor.

Gheorghe Hagi rămâne acționar al clubului cu 10%, un gest firesc pentru fondatorul și simbolul acestui proiect. Astfel, clubul urmează un drum al continuității, al echilibrului și al performanței, într-o formulă care îmbină experiența managerială, pasiunea pentru fotbal și o viziune pe termen lung centrată pe dezvoltare, rezultate și respect pentru toți membrii comunității Farului”, au mai precizat cei de la Farul.

S-a zvonit că acțiunile celor de la Farul vor ajunge la Hristo Stoicikov, bulgarul care deține „Balonul de Aur” în palmares. De asemenea, numele Kirei Hagi a fost vehiculat.

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
digi24.ro
image
Oscar 2026. Cele mai prost îmbrăcate vedete ale serii. Apariții care au stârnit critici pe covorul roșu | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Vortex polar | Calendarul primăverii, dat peste cap de vortexul polar. Ce vine spre România
gandul.ro
image
Regizoarea româno-americană Natalie Musteață a câștigat Oscarul cu scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”
mediafax.ro
image
Tavi Popescu, luat în colimator în direct: „Cum să ceri penalty cu ultima clasată? Ai și tu demnitatea ta!”
fanatik.ro
image
„Romanian Rollover”, metoda de furt care a terorizat Europa anilor ’90, face carieră acum pe autostrăzile din SUA. Ținta: camioanele care transportă produse Apple
libertatea.ro
image
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania din 2024: „Cu un singur scop: să nu mi-l dea”
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: ”trădătoarele” din Iran, trădate de persoana în care aveau cea mai mare încredere! ”Extrem de grav”
digisport.ro
image
Începe războiul viitorului: pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Cum va fi posibil
stiripesurse.ro
image
Mojtaba Khamenei ar fi fost operat de urgență la Moscova și pus sub îngrijire la una din clinicile lui Vladimir Putin
antena3.ro
image
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
observatornews.ro
image
Prognoză 1 Mai | Accuweather, vești triste pentru cei care se duc la mare pe 1 mai 2026
cancan.ro
image
Ziua în care se decide ce sume de bani primesc în plus la pensie 3.000.000 de pensionari. Sunt 2 scenarii
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Lucrările care se fac în livadă la jumătatea lunii martie în România. Ce trebuie să facă pomicultorii pentru o recoltă bogată
playtech.ro
image
Când va debuta George Pușcaș la Dinamo! Andrei Nicolescu face anunțul așteptat de toți fanii “câinilor”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Americanii nu l-au iertat: 18 cuvinte despre Iran l-au costat scump! Reacție pe măsură: ”Gândire proastă”
digisport.ro
image
Paradoxul economic al războiului: Ucraina bombardată crește mai repede decât România lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
BANI în plus pentru seniorii cu pensii sub 2.000 de lei/lună. Ajutorul se ridică de la Primărie
romaniatv.net
image
Cine este Natalie Musteață regizoarea de origine română care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun documentar
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Cine rămâne cu penthouse-ul de aproape 4 milioane de euro în care Andreea Popescu locuia cu Rareș Cojoc și cei trei copii înainte de divorț. Imagini spectaculoase din interiorul locuinței de lux
actualitate.net
image
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
click.ro
image
Horoscop 16 martie. Gemenii trebuie să cântărească atent unele decizii, Vărsătorii încep săptămâna cu stângul
click.ro
image
Ce vis și-a împlinit Anca Serea?! „Sunt mamă cu normă întreagă”
click.ro
FotoJet (65) jpg
Premiile Oscar 2026 - covorul roșu. Cine a strălucit cel mai tare în noaptea cea mare de la Hollywood
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Petre Dulfu (© Muzeul Național de Istorie a României)
Cine a fost Petre Dulfu, autorul „Isprăvilor lui Păcală”?
historia.ro
Cele mai citite

Click!

image
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
image
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire

OK! Magazine

image
Ani de zile l-a acoperit, iar acum s-a dezis de el. Ce crede cu adevărat Prințesa Anne despre infamul ei frate, Andrew

Click! Pentru femei

image
A câștigat Oscarul, dar n-a urcat pe scenă ca să-și primească premiul. Sean Penn a avut altceva mai bun de făcut!

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte