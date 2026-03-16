Gică Hagi, decis să lucreze la FRF cu dușmanul Generației de Aur. Acțiunile clubului Farul, preluate de cumnatul „Regelui”

Gică Hagi (61 de ani), acționarul majoritar de la clubul de fotbal Farul Constanța, a predat astăzi pachetul de acțiuni cumnatului Gică Popescu (58 de ani), președintele dobrogenilor, anunță un comunicat de presă. Mișcarea are darul să-i înlesnească drumul spre postul de selecționer la naționala României.

Mutarea va avea loc după ce Mircea Lucescu (80 de ani) își va încheia mandatul la cârma tricolorilor, fie după barajul pentru Mondiale, fie după participarea la turneul final găzduit de SUA, Canada și Mexic.

„Regele” va lucra alături de Răzvan Burleanu, care se pregătește să fie reales președinte la FRF la Adunarea Generală de pe 18 martie. Burleanu este marele dușman a lui Gică Popescu și aflat în război cu Generația de Aur.

„Regele” anunțase că nu mai merge pe stadion la meciurile naționale, câtă vreme cumnatul său s-a aflat după gratii. De asemenea, i-a făcut campanie electorală lui Ionuț Lupescu împotriva lui Burleanu. Acum, tentația de a lucra cu fiul său la națională îl face să renunțe la orice fel de rivalitate cu șeful federației.

„Gheorghe Popescu preia de la Gheorghe Hagi pachetul majoritar de acțiuni al clubului Farul Constanța.

Clubul Farul Constanța anunță preluarea pachetului majoritar de acțiuni de către Gheorghe Popescu, în urma unei decizii asumate și dorite de Gheorghe Hagi. Această schimbare vine firesc, după ce Gheorghe Hagi a spus deschis, de multe ori, că își dorește să renunțe la pachetul majoritar pentru a reveni, cu toată energia, la ceea ce iubește cel mai mult: antrenoratul.

După anii de excepție petrecuți la cârma echipei noastre, cu performanțe istorice, emoții și momente memorabile, Gheorghe Hagi face un pas în spate din zona decizională pentru a se concentra din nou 100% la munca din teren și pentru a accepta și alte provocări din lumea sportului pe care îl iubește de o viață”, au transmis cei de la Farul, prin intermediul unui comunicat de presă.

„De 7 ani președinte al clubului, implicat în etapele dezvoltării recente și inițiator al multor proiecte și asocieri de succes, Gheorghe Popescu știe în detaliu evoluția Farului, încă dinainte de forma actuală a clubului. În această perioadă, Farul a avut un parcurs stabil și sustenabil, înregistrând rezultate financiare pozitive în fiecare sezon, singura excepție fiind sezonul 2024-2025, și consolidându-și brandul în topul fotbalului românesc”, au mai notat reprezentanții Farul.

După ce Gică Hagi, aflat într-o perioadă sabatică, și-a cedat majoritatea acțiunilor, în noua structură Gică Popescu va deține 70% din club, în timp ce Gheorghe Hagi, Rivaldo și Ciprian Marica își vor împărți în mod egal restul acțiunilor.

„Gheorghe Hagi rămâne acționar al clubului cu 10%, un gest firesc pentru fondatorul și simbolul acestui proiect. Astfel, clubul urmează un drum al continuității, al echilibrului și al performanței, într-o formulă care îmbină experiența managerială, pasiunea pentru fotbal și o viziune pe termen lung centrată pe dezvoltare, rezultate și respect pentru toți membrii comunității Farului”, au mai precizat cei de la Farul.

S-a zvonit că acțiunile celor de la Farul vor ajunge la Hristo Stoicikov, bulgarul care deține „Balonul de Aur” în palmares. De asemenea, numele Kirei Hagi a fost vehiculat.