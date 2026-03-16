Video Donald Trump amenință din nou Cuba: „I se va întâmpla ceva foarte curând”

Preşedintele american Donald Trump anunță un acord între Cuba și Statele Unite care, susţine el, va fi încheiat ”foarte curând”.

”Cuba vrea, de asemenea să încheie un acord, iar eu cred că foarte curând. Fie ajungem la un acord, fie facem ce trebuie”, le-a transmis duminică locatarul Casei Albe unor jurnalişti la bordul Air Force One.

”Suntem în negocieri cu Cuba”, a declarat el, subliniind că ”ne vom ocupa de Iran înainte de Cuba”.

”Cred că Cubei i se va întâmpla ceva foarte curând”, a ameninţat şeful statului american, scrie News.

Cuba a confirmat vineri că negociază cu Statele Unite şi a eliberat deţinuţi politici în cadrul unui acord cu Vaticanul - un mediator istoric între cei doi inamici ideologici.

Donald Trump, care-şi multiplică declaraţiile belicoase împotriva Cubei, dă asigurări de la jumătatea lui ianuarie că sunt în curs negocieri cu oficiali de rang înalt.

Însă Havana a dezminţit până acum astfel de contacte.

Washingtonul impune din ianuarie o blocadă energetică Cubei, invocând o ”ameninţare excepţională” pe care o reprezintă la adresa securităţii naţionale americane această insulă situată la 16 de kilometri de coastele Floridei.

Presa americană a relatat recent despre contacte între Marco Rubio și Raul Guillermo Rodriguez Castro, nepotul fostului președinte cubanez Raul Castro. Jurnaliștii notează că aceste discuții se referă mai degrabă la consultări și posibilitatea unor reforme economice treptate în Cuba, precum și la relaxarea graduală a sancțiunilor impuse de SUA încă din perioada Războiului Rece.

Declarațiile președintelui Trump indică o abordare directă și ambițioasă în politica externă americană, vizând o presiune asupra Cubei după ce administrația sa își finalizează obiectivele în Orientul Mijlociu.