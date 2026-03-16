Un europarlamentar PNL acuză PSD că „oficializează astăzi colaborarea parlamentară cu AUR, SOS și POT”

Europarlamentarul liberal Dan Motreanu a acuzat PSD duminică, 15 martie, că „oficializează astăzi colaborarea parlamentară cu AUR, SOS și POT”. Acesta a adăugat că înțelege intenția PSD de a sprijini categoriile vulnerabile, dar critică faptul că partidul nu explică de unde vor veni banii pentru aceste măsuri.

„Pot înțelege preocuparea PSD pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile, fie ea și sub presiunea procentelor pe care le are astazi PSD, însă nu este deloc clar de unde ar urma să vină banii pentru aceste propuneri.

PSD trebuie să spună direct dacă propune introducerea unor noi taxe, tăieri de investiții sau reducerea bugetelor altor ministere.

Un lucru devine însă foarte clar: prin acest demers, PSD oficializează astăzi colaborarea parlamentară cu AUR, SOS și POT. Oare acesta este doar începutul acestei colaborări?”, a precizat acesta.

La finalul şedinţei Consiliului Politic Național al PSD desfășurată la Vila Lac, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că partidul său va susţine bugetul în Parlament, dar va depune o serie de amendamente pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile.

„Prin prezenta, vă anunț oficial că în cadrul ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Social Democrat, analizând toate argumentele raționale, am decis să votăm bugetul de stat pentru anul 2026 – un buget trimis în Parlament cu o nepermisă întârziere.

Vom susține însă modificările pe care le considerăm obligatorii pentru ca bugetul să conțină și viziunea noastră social-democrată", i-a transmis liderul PSD premierului Ilie Bolojan.

Printre măsurile avute în vedere se numără majorarea indemnizațiilor pentru copiii cu dizabilități și acordarea de sprijin suplimentar familiilor monoparentale. Potrivit estimărilor prezentate de liderul PSD, impactul bugetar al acestor măsuri ar fi relativ redus, de aproximativ 0,16% din PIB.

Sorin Grindeanu a transmis că decizia finală privind aceste propuneri va fi luată în Parlament și a făcut apel la partidele din coaliție și la celelalte formațiuni politice să susțină amendamentele social-democraților, avertizând că fiecare actor politic va trebui să își asume consecințele deciziilor luate.