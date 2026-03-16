De ce blocarea strâmtorii Hormuz devine și un coșmar pentru zeci de mii de animale

Între 70.000 și 80.000 de animale de fermă sunt blocate pe mai multe nave de transport pentru animale vii, imobilizate în urma amenințărilor Iranului în strâmtoarea strategică Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, scrie slate.fr.

De la începutul lunii martie 2026, atenția comunității internaționale este concentrată asupra acestei căi navigabile înguste, de doar câteva zeci de kilometri lățime, care leagă Golful Persic de Marea Oman. În urma atacurilor lansate de Israel și Statele Unite începând cu 28 februarie, Iranul – ale cărui țărmuri se află de-a lungul strâmtorii – a avertizat că orice navă care încearcă să traverseze zona riscă să fie atacată.

Consecința este un blocaj masiv: peste 3.000 de nave ar fi în prezent blocate în apropierea regiunii. Unele dintre cele care au încercat să traverseze în ciuda amenințărilor au fost atacate violent de forțele iraniene, descurajând alte tentative.

Astfel, aproximativ 45.000 de marinari sunt obligați să aștepte reluarea traficului. Însă pentru o parte dintre „pasagerii” acestor nave, timpul devine o problemă și mai gravă.

Mii de animale blocate pe mare

În timp ce lumea urmărește evoluția situației în speranța redeschiderii strâmtorii – esențială pentru comerțul mondial, deoarece aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale ale planetei tranzitează această rută – mii de animale rămân captive pe mare.

Potrivit organizației ecologiste franceze Robin des Bois, cel puțin șase nave specializate în transportul de animale vii au fost identificate în zona afectată de conflict.

La bordul acestor nave se află între 70.000 și 80.000 de animale – în principal bovine, oi și capre – blocate pe vase de mari dimensiuni aflate în prezent în estul Mediteranei și în Marea Roșie.

De ce sunt transportate animalele vii

Animalele sunt transportate pe cale maritimă către țări importatoare precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, dar și Irak sau Iordania.

În multe cazuri, aceste state preferă să importe animale vii deoarece costurile sunt mai mici. Există și motive religioase: anumite ritualuri impun ca sacrificarea animalelor să aibă loc în țara de destinație, după proceduri specifice.

Animalele sunt transportate pe nave special concepute pentru acest scop, cunoscute drept transportoare de animale vii. Aceste vase, adesea vechi, sunt construite pentru a găzdui un număr foarte mare de animale în timpul unor călătorii lungi.

De obicei, navele pleacă din Cornul Africii, din Europa sau din America de Sud. Chiar și în condiții normale, aceste călătorii sunt dificile pentru animale. Blocajul din strâmtoarea Hormuz riscă însă să transforme transportul într-o experiență extremă.

Condiții tot mai dificile

Transportul maritim al animalelor vii este frecvent criticat de organizațiile pentru protecția animalelor. Spațiile înguste și perioadele lungi de transport pot provoca stres sever, iar problemele de igienă sunt frecvente.

Situația actuală riscă să agraveze semnificativ aceste probleme.

În regiunile în care sunt blocate navele – Golful Persic și Marea Roșie – temperaturile ridicate și umiditatea intensă fac condițiile și mai dificile. Animalele sunt adesea înghesuite pe punți închise, fără posibilitatea de a fi debarcate.

În aceste condiții, ele ajung să stea în noroi și în propriile excremente, expuse bolilor și riscului de moarte.

Resursele se epuizează

Activiștii pentru protecția animalelor avertizează că, pe măsură ce zilele trec, rezervele de hrană și apă ar putea deveni insuficiente.

Apa de mare nu poate fi folosită pentru adăpare, iar proviziile aflate la bord sunt limitate. În același timp, conflictul din regiune rămâne activ și imprevizibil, ceea ce face dificilă stabilirea unor rute alternative pentru majoritatea navelor.

Un exemplu este o navă de transport animale sub pavilion liberian, plecată din Brazilia, care ar transporta animale de peste o lună fără a fi putut face escală pentru descărcare.

Situația ar putea continua încă o perioadă. Potrivit unor informații, Iranul ar fi început să amplaseze mine marine în apele strâmtorii Ormuz – o măsură care ar putea împiedica navele să traverseze zona pentru mult timp.