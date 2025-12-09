De ce muzica ta preferată te poate face să te simți mai bătrân decât ești

La finalul fiecărui an, Spotify lansează Wrapped, raportul care arată obiceiurile muzicale ale utilizatorilor. În 2025, un nou indicator, „vârsta de ascultare” (calculată după anul lansării melodiilor preferate), i-a surprins pe cei sub 40-50 de ani, care s-au văzut „îmbătrâniți” cu câteva decenii de propriile gusturi muzicale.

Susan Krauss Whitbourne, PhD, ABPP, scrie în Psychology Today că oamenii au un „vârf al amintirilor”, respectiv perioada dintre adolescență și începutul vieții adulte în care evenimentele memorabile (cum este, de pildă, primul sărut) rămân întipărite cel mai puternic în minte.

Adolescența ne fixează gusturile muzicale

Gusturile muzicale par să urmeze același tipar, spune ea. Mai precis, un studiu din 1989, realizat de Morris Holbrook și Robert Schindler, arată că oamenilor le place cel mai mult muzica din „perioada de vârf a amintirilor”, adică melodiile pe care le ascultau în jurul vârstei de 23 de ani. Whitbourne atrage însă atenția: cum se face că persoane de 36 de ani au gusturi muzicale similare cu cele ale unor octogenari?

Ea citează și un studiu din 2013, realizat de Carol Krumhansl și Justin Zupnick, în care studenți și alți participanți (cu vârstă medie: 20 de ani) au evaluat hituri din decenii diferite, din anii 1955 („Rock Around the Clock”) până în 2000 („Poker Face”).

Rezultatele relevă că tinerii preferă muzica din perioada în care aveau până în 18 ani, dar unii aveam înclinație și către hituri din anii 1960-1969 și 1980-1984, adică dinainte de a se fi născut. Autorii au concluzionat că „acești participanți au prezentat preferințe pentru o perioadă de vârf a amintirilor pentru muzica lansată înainte de nașterea lor”. Practic, anii 1980-1984 coincid cu perioada în care aceștia se nășteau, în timp ce anii ’60 cu perioada de vârf a amintirilor părinților acestora, ceea ce, în termenii Spotify, i-ar face în „vârstă muzicală” de peste 60 de ani.

„Muzica anilor ’60 ar fi avut și o calitate aparte, care i-a oferit longevitate, sau influența serviciilor de streaming moderne, care mențin vie o piesă prin remixuri, cover-uri sau includerea sa în filme contemporane. Astfel, melodiile vechi supraviețuiesc mult dincolo de „data lor de expirare” inițială”, mai notează Whitbourne, ca posibilă explicație.

Reddit și nostalgia muzicală

Pe Reddit, un utilizator scrie că: „Sintetizatorul și pedala de distorsionare există în muzica mainstream de peste jumătate de secol. Nu au mai apărut mari inovații, în afară de versiuni mai avansate, digitale sau care trăiesc ca software pe computer. Sigur, avem genuri precum IDM, Dubstep, Funk brazilian sau metal atât de coborât în tonalitate încât ai putea înlocui corzile cu umerașe peste pick-up-uri. Dar toate se bazează pe concepte din anii ’70 sau chiar mai vechi”.

Altcineva completează: „Simt că muzica este mult mai puțin coerentă. Chiar și versurile și semnificația lor sunt, practic, doar ceea ce AI-ul decide că rimează cu x, y, z în zilele noastre Există un motiv pentru care Queen, Fleetwood Mac etc. sună bine în orice cultură, chiar dacă oamenii nu înțeleg versurile: sincronizarea și structura sunt plăcute”.

Alt utilizator spune: „Personal, cred că ceea ce spune „vârsta mea de ascultare” despre mine este doar că îmi place muzica din anumite perioade. Mă îndoiesc că e ceva mai mult de atât”.

Totuși, psihoterapeutul experențial Iolanda Badea, explică pentru „Adevărul”, că: „Perioada adolescenței este o perioadă în care e necesar să ne separăm de familia de origine pentru a putea descoperi cine suntem în afara ei - adolescența înseamnă schimbare. Este normal ca un adolescent să respingă orice vine de la familia de origine cel puțin pentru o perioadă până întrebările se liniștesc, și tânărul adult găsește mai mult sens în cine este acum. Deci, întâi separarea pentru a putea crea o identitate separată, autonomă și sănătoasă și apoi putem privi lucrurile diferit. Eu o privesc ca pe un soi de maturizare emoțională, această întoarcere firească către părinți și familia de origine și poate că atunci și muzica lor este mai plăcută, ori evocă chiar amintiri plăcute”.

Muzica, mecanism de coping și maturizare emoțională

Conform spuselor sale, muzica a fost dintotdeauna un mecanism de coping pe care îl folosim uneori fără să conștientizăm că ne ajută, dar de la gestionarea stresului la îmbunătățirea stării pe care o experimentăm.

„De altfel, aderarea la un anumit gen muzical are rol de liant social cu o anumită categorie de oameni, adolescenții încercând să aparțină și să se identifice cu cei din jurul lor, ori chiar să exprime ce simt cu ajutorul playlisturilor create. Rolul de reglare a emoțiilor, cât și cel de a gestiona emoțiile negative prin care trecem fac din muzică un real ajutor, atunci când nu alegem să discutăm cu altcineva despre problematica prin care trecem. Ba chiar și pentru cei ce interacționează cu adolescenții, aceste lucruri sunt foarte importante deoarece pot folosi muzica precum un instrument în relația cu adolescenții, în loc să judece, să asculte, în loc să critice sau să oprească, să fie deschiși să înțeleagă ce nevoie împlinește acest gen muzical sau ce anume se regăsește din sufletul adolescentului meu aici”, completează ea.

Desigur, specialista menționează că anumite etape din viața noastră pot fi marcate de anumite genuri, poate mai melancolice, ori mai triste, în vreme ce altele sunt mai energice ori mai liniștite.

„Depinde de ce am trăit în perioada respectivă și da, reascultarea acelor piese ne poate transpune direct în acea perioadă, amintindu-ne direct de ce simțeam atunci. Cred că adolescența rămâne fixată în mintea noastră cu ajutorul melodiilor deoarece, muzica era o parte importantă din sinele nostru de atunci și ne identificam cu anumite piese pe care le trăiam atunci”, mai spune Iolanda Badea.

În opinia sa, psihoterapeuții se pot folosi de acest instrument pentru a descoperi clientul. „Fie că va fi un ghid către reziliența lui, fie că ne va fi drum către locurile în care clientul are încă anumite blocaje. Ce este important este să aflăm cum este el acum, în ce fel l-a ajutat muzica în trecut și de ce nu, să îi conștientizeze și el valoarea și rolul pe care l-a avut muzica de-a lungul evoluției sale. Putem să creștem cu un gen muzical și în prezent să ne regăsim în alt gen muzical, ori să știm deja la ce muzică să apelăm în funcție de starea ce ne încearcă. Ar trebui să ne liniștească faptul că avem în buzunar un ajutor ce ține de noi, noi putem alege să folosim muzica în a ne gestiona stresul, a ne ajuta să fim mai productivi ori a ne ridica moralul după o zi grea la muncă. Dimpotrivă, ne poate ajuta să ne simțim înțeleși când trecem printr-o despărțire, ori să dăm un sens experienței ce pe moment pare fără sens”, conchide aceasta.

Citește și: Greșelile făcute de părinți care îi împiedică pe copii să devină adulți responsabili

Amintim că Spotify a lansat ediția 2025 a retrospectivelor sale anuale, Wrapped, care oferă utilizatorilor o privire de ansamblu asupra obiceiurilor muzicale din acest an.

Pentru a primi un Wrapped personalizat, este necesar ca un utilizator să fi ascultat cel puțin 30 de melodii timp de peste 30 de secunde fiecare și minimum cinci artiști diferiți. Acesta este disponibil atât pentru utilizatorii Free, cât și pentru cei Premium, în majoritatea piețelor unde Spotify este prezent.

Wrapped 2025 aduce câteva noutăți: Vârsta de ascultare permite compararea gusturilor muzicale cu ale altora din aceeași grupă de vârstă. Quiz-ul melodiei de top testează memoria utilizatorului cu privire la hitul care a definit anul. Albumele de top evidențiază albumele la care utilizatorul s-a întors cel mai des. Sprint-ul artistului de top arată cum s-au schimbat primii cinci artiști în clasamentul personal, lună de lună. Clasamentul Fanilor permite să vezi cum te situezi printre ascultătorii unui artist la nivel global.

Wrapped 2025 include și Wrapped Party, care le permite utilizatorilor să împărtășească experiența cu prietenii, iar Spotify organizează aproximativ 50 de evenimente pop-up în orașe cheie din întreaga lume. Versiunea personalizată este disponibilă și pentru artiști, compozitori, creatori de podcast-uri, autori și agenții de publicitate, oferindu-le date relevante despre modul în care fanii lor le-au ascultat muzica în acest an. Pentru a accesa Wrapped 2025, utilizatorii trebuie să aibă aplicația mobilă Spotify actualizată la ultima versiune.