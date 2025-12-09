Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

De ce muzica ta preferată te poate face să te simți mai bătrân decât ești

0
0
Publicat:

La finalul fiecărui an, Spotify lansează Wrapped, raportul care arată obiceiurile muzicale ale utilizatorilor. În 2025, un nou indicator, „vârsta de ascultare” (calculată după anul lansării melodiilor preferate), i-a surprins pe cei sub 40-50 de ani, care s-au văzut „îmbătrâniți” cu câteva decenii de propriile gusturi muzicale.

femeie ascultand muzica in casti
Sursă foto: Shutterstock

Susan Krauss Whitbourne, PhD, ABPP, scrie în Psychology Today că oamenii au un „vârf al amintirilor”, respectiv perioada dintre adolescență și începutul vieții adulte în care evenimentele memorabile (cum este, de pildă, primul sărut) rămân întipărite cel mai puternic în minte.

Adolescența ne fixează gusturile muzicale

Gusturile muzicale par să urmeze același tipar, spune ea. Mai precis, un studiu din 1989, realizat de Morris Holbrook și Robert Schindler, arată că oamenilor le place cel mai mult muzica din „perioada de vârf a amintirilor”, adică melodiile pe care le ascultau în jurul vârstei de 23 de ani. Whitbourne atrage însă atenția: cum se face că persoane de 36 de ani au gusturi muzicale similare cu cele ale unor octogenari?

Ea citează și un studiu din 2013, realizat de Carol Krumhansl și Justin Zupnick, în care studenți și alți participanți (cu vârstă medie: 20 de ani) au evaluat hituri din decenii diferite, din anii 1955 („Rock Around the Clock”) până în 2000 („Poker Face”).

Rezultatele relevă că tinerii preferă muzica din perioada în care aveau până în 18 ani, dar unii aveam înclinație și către hituri din anii 1960-1969 și 1980-1984, adică dinainte de a se fi născut. Autorii au concluzionat că „acești participanți au prezentat preferințe pentru o perioadă de vârf a amintirilor pentru muzica lansată înainte de nașterea lor”. Practic, anii 1980-1984 coincid cu perioada în care aceștia se nășteau, în timp ce anii ’60 cu perioada de vârf a amintirilor părinților acestora, ceea ce, în termenii Spotify, i-ar face în „vârstă muzicală” de peste 60 de ani.

„Muzica anilor ’60 ar fi avut și o calitate aparte, care i-a oferit longevitate, sau influența serviciilor de streaming moderne, care mențin vie o piesă prin remixuri, cover-uri sau includerea sa în filme contemporane. Astfel, melodiile vechi supraviețuiesc mult dincolo de „data lor de expirare” inițială”, mai notează Whitbourne, ca posibilă explicație.  

Reddit și nostalgia muzicală

Pe Reddit, un utilizator scrie că: „Sintetizatorul și pedala de distorsionare există în muzica mainstream de peste jumătate de secol. Nu au mai apărut mari inovații, în afară de versiuni mai avansate, digitale sau care trăiesc ca software pe computer. Sigur, avem genuri precum IDM, Dubstep, Funk brazilian sau metal atât de coborât în tonalitate încât ai putea înlocui corzile cu umerașe peste pick-up-uri. Dar toate se bazează pe concepte din anii ’70 sau chiar mai vechi”

Altcineva completează: „Simt că muzica este mult mai puțin coerentă. Chiar și versurile și semnificația lor sunt, practic, doar ceea ce AI-ul decide că rimează cu x, y, z în zilele noastre Există un motiv pentru care Queen, Fleetwood Mac etc. sună bine în orice cultură, chiar dacă oamenii nu înțeleg versurile: sincronizarea și structura sunt plăcute”.

Alt utilizator spune: „Personal, cred că ceea ce spune „vârsta mea de ascultare” despre mine este doar că îmi place muzica din anumite perioade. Mă îndoiesc că e ceva mai mult de atât”.

Totuși, psihoterapeutul experențial Iolanda Badea, explică pentru „Adevărul”, că:  „Perioada adolescenței este o perioadă în care e necesar să ne separăm de familia de origine pentru a putea descoperi cine suntem în afara ei - adolescența înseamnă schimbare. Este normal ca un adolescent să respingă orice vine de la familia de origine cel puțin pentru o perioadă până întrebările se liniștesc, și tânărul adult găsește mai mult sens în cine este acum. Deci, întâi separarea pentru a putea crea o identitate separată, autonomă și sănătoasă și apoi putem privi lucrurile diferit. Eu o privesc ca pe un soi de maturizare emoțională, această întoarcere firească către părinți și familia de origine și poate că atunci și muzica lor este mai plăcută, ori evocă chiar amintiri plăcute”.

Citește și: Avertisment pentru ChatGPT-5: Poate încuraja convingeri delirante în rândul celor vulnerabili

Muzica, mecanism de coping și maturizare emoțională

Conform spuselor sale, muzica a fost dintotdeauna un mecanism de coping pe care îl folosim uneori fără să conștientizăm că ne ajută, dar de la gestionarea stresului la îmbunătățirea stării pe care o experimentăm.

„De altfel, aderarea la un anumit gen muzical are rol de liant social cu o anumită categorie de oameni, adolescenții încercând să aparțină și să se identifice cu cei din jurul lor, ori chiar să exprime ce simt cu ajutorul playlisturilor create. Rolul de reglare a emoțiilor, cât și cel de a gestiona emoțiile negative prin care trecem fac din muzică un real ajutor, atunci când nu alegem să discutăm cu altcineva despre problematica prin care trecem. Ba chiar și pentru cei ce interacționează cu adolescenții, aceste lucruri sunt foarte importante deoarece pot folosi muzica precum un instrument în relația cu adolescenții, în loc să judece, să asculte, în loc să critice sau să oprească, să fie deschiși să înțeleagă ce nevoie împlinește acest gen muzical sau ce anume se regăsește din sufletul adolescentului meu aici”, completează ea.

Desigur, specialista menționează că anumite etape din viața noastră pot fi marcate de anumite genuri, poate mai melancolice, ori mai triste, în vreme ce altele sunt mai energice ori mai liniștite.

„Depinde de ce am trăit în perioada respectivă și da, reascultarea acelor piese ne poate transpune direct în acea perioadă, amintindu-ne direct de ce simțeam atunci. Cred că adolescența rămâne fixată în mintea noastră cu ajutorul melodiilor deoarece, muzica era o parte importantă din sinele nostru de atunci și ne identificam cu anumite piese pe care le trăiam atunci”, mai spune Iolanda Badea.

În opinia sa, psihoterapeuții se pot folosi de acest instrument pentru a descoperi clientul. „Fie că va fi un ghid către reziliența lui, fie că ne va fi drum către locurile în care clientul are încă anumite blocaje. Ce este important este să aflăm cum este el acum, în ce fel l-a ajutat muzica în trecut și de ce nu, să îi conștientizeze și el valoarea și rolul pe care l-a avut muzica de-a lungul evoluției sale. Putem să creștem cu un gen muzical și în prezent să ne regăsim în alt gen muzical, ori să știm deja la ce muzică să apelăm în funcție de starea ce ne încearcă. Ar trebui să ne liniștească faptul că avem în buzunar un ajutor ce ține de noi, noi putem alege să folosim muzica în a ne gestiona stresul, a ne ajuta să fim mai productivi ori a ne ridica moralul după o zi grea la muncă. Dimpotrivă, ne poate ajuta să ne simțim înțeleși când trecem printr-o despărțire, ori să dăm un sens experienței ce pe moment pare fără sens”, conchide aceasta.

Citește și: Greșelile făcute de părinți care îi împiedică pe copii să devină adulți responsabili

Amintim că Spotify a lansat ediția 2025 a retrospectivelor sale anuale, Wrapped, care oferă utilizatorilor o privire de ansamblu asupra obiceiurilor muzicale din acest an.

Pentru a primi un Wrapped personalizat, este necesar ca un utilizator să fi ascultat cel puțin 30 de melodii timp de peste 30 de secunde fiecare și minimum cinci artiști diferiți. Acesta  este disponibil atât pentru utilizatorii Free, cât și pentru cei Premium, în majoritatea piețelor unde Spotify este prezent.

Wrapped 2025 aduce câteva noutăți: Vârsta de ascultare permite compararea gusturilor muzicale cu ale altora din aceeași grupă de vârstă. Quiz-ul melodiei de top testează memoria utilizatorului cu privire la hitul care a definit anul. Albumele de top evidențiază albumele la care utilizatorul s-a întors cel mai des. Sprint-ul artistului de top arată cum s-au schimbat primii cinci artiști în clasamentul personal, lună de lună. Clasamentul Fanilor permite să vezi cum te situezi printre ascultătorii unui artist la nivel global.

Wrapped 2025 include și Wrapped Party, care le permite utilizatorilor să împărtășească experiența cu prietenii, iar Spotify organizează aproximativ 50 de evenimente pop-up în orașe cheie din întreaga lume. Versiunea personalizată este disponibilă și pentru artiști, compozitori, creatori de podcast-uri, autori și agenții de publicitate, oferindu-le date relevante despre modul în care fanii lor le-au ascultat muzica în acest an. Pentru a accesa Wrapped 2025, utilizatorii trebuie să aibă aplicația mobilă Spotify actualizată la ultima versiune.

Mindset

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
digi24.ro
image
Tragedie în Tenerife. Doi cetățeni români au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală
stirileprotv.ro
image
Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară
gandul.ro
image
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
mediafax.ro
image
Frumoasa jucătoare de tenis a bifat o apariție spectaculoasă. Cum a apărut în vacanța din Miami
fanatik.ro
image
CTP, necruțător cu Nicușor Dan: „Asta nu i-a reușit nici măcar lui Băsescu!” I-a făcut bilanțul după 7 luni de mandat și a tras o concluzie
libertatea.ro
image
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer demisia: „Cum îți speli propria vină fără apă?”
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul Capitalei
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
În Franța au fost scoase la vânzare mai multe castele și conace istorice în zone pitorești. Costă cât un apartament în București
antena3.ro
image
400.000 de români vor plăti rate mai mici din ianuarie. IRCC scade la 5,67%
observatornews.ro
image
Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! 'Este un om important, cu familie!'
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu tichetele de energie pe care nu le folosești. Când expiră drepturile de plată
playtech.ro
image
Anamaria Prodan, mândră de iubitul său, Ronald Gavril. Mesajul transmis după ce sportivul a oferit un nou K.O.
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul fotbalist
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătesc 2 OUG-uri: Îngheață toate salariile din sistemul bugetar
stiripesurse.ro
image
Salariul minim ar urma să fie înghețat în 2026. Ordonanța de urgență pregătită de Executiv
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Vestea bună pentru părinţi venită la final de an. Legea a trecut TACIT de Senat
romaniatv.net
image
536 de lei la pensie. Anunțul Casei Naționale de Pensii pentru aproape un milion de români
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
Charlene, Albert și copiii, felicitarea de Crăciun 2025, Foto Vanessa von Zitzewitz, Palatul Princiar jpg
Felicitarea regală a anului: Familia Princiară din Monaco strălucește în atmosfera de Crăciun
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Craniu uman neobișnuit, în formă de cub, descoperit în Mexic (© INAH)
Craniu uman neobișnuit, în formă de cub, descoperit în Mexic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Video Cum îți ajuți copilul să nu devină victima perfectă pentru bullying în școală. „Este efectul de șoc. Nu se așteaptă”
bullying copil scoala foto pixabay geralt jpg
Dezvoltare personală
Ce pierde un cuplu când apar copiii: E greu să-ți mai dorești viață sexuală cu un bărbat care nu te ajută deloc în casă
Parinti care se cearta - copil - divort FOTO Shutterstock
Dezvoltare personală
Greșelile făcute de părinți care îi împiedică pe copii să devină adulți responsabili
Copii joaca consola controller parinti FOTO Shutterstock jpg
Dezvoltare personală
Avertisment pentru ChatGPT-5: Poate încuraja convingeri delirante în rândul celor vulnerabili
chatgpt gettyimages jpg
Consiliere
Cum s-a schimbat comportamentul pasagerilor din metrou după ce s-au întâlnit cu Batman
batman pixabay jpg
Mindset
Cum își construiesc oamenii propria cale spirituală și ce capcane trebuie evitate
tobe pixabay jpg
Spiritualitate

Știrile adevarul.ro

Video Fostele moșii ale grofilor, de la lux la dezastru. Două castele învecinate, în pragul ruinării, al treilea salvat din colaps
Castelul Nalati Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) JPG
Hunedoara 02:06
Din 2026, se schimbă modul de stabilire a vechimii în muncă pentru ieșirea la pensie. Exemplu de calcul
pensie punct de pensie carte de munca carnete de munca calcule pensii lista
Economie 01:05
Exclusiv Cât de importantă mai e România pentru aliați. Mesajul al lui Armand Goșu: „Occidentalii nu-s tâmpiți să-i facem din vorbe”
Nicusor Dan, Macron X jpg
Evenimente 00:30
Analiză „Suntem deosebit de proști”. Mesajul tăios al unui cunoscut profesor după ce UE a ajuns la mila Chinei
Emmanuel Macron Jean Claude Juncker Angela Merkel Xi Jinping FOTO EPA-EFE
Evenimente 00:05
9 decembrie, ziua în care a început Procesul medicilor de la Nürnberg, primul proces al crimelor medicale naziste
Nazismul în fața justiției: procesele de la Nürnberg jpeg
Istoria zilei 00:01
Zelenski respinge pretențiile Moscovei: „Nu avem drept legal sau moral să cedăm teritorii”
Volodimir Zelenski conferință de presă FOTO EPA EFE jpg
Europa 08 dec. 2025
Privatizarea propagandei. Cum a devenit dezinformarea un business global
hacker profimedia jpg
Știri Externe
„Mari războaie și un roi de albine”. Predicțiile înfricoșătoare ale lui Nostradamus pentru 2026, dezvăluite
nostradamus 2023 jpeg
Societate
Pentru cât timp mai are Putin bani pentru război? Un expert crede că sancțiunile pot scurta marja de supraviețuire economică a Kremlinului
Soldați ruși pe front FOTO Profimedia jpg
Rusia
Cinci defibrilatoare au fost montate în Sibiu, în urma unei campanii susținute la Maratonul Internațional
defibrilator Parc Astra Sibiu FOTO Primăria Sibiu
Sibiu
Superliga: ratarea campionatului a avut loc în Botoșani - Rapid. Poarta „s-a făcut mică” înaintea unui internațional român
petrila ratare jpg
Sport