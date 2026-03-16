Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Alertă medicală în Marea Britanie: doi tineri au murit după un focar de meningită la o universitate. Care sunt simptomele de alarmă

Autoritățile sanitare britanice sunt în alertă maximă, după ce doi tineri au murit în urma unui focar de meningită „invazivă” în Canterbury, iar alte 11 persoane au fost spitalizate în stare critică.

Focar de meningită în zona Canterbury FOTO: X
Ambele persoane care au decedat în urma focarului de meningită „invazivă” aveau vârste cuprinse între 18 și 21 de ani, iar un purtător de cuvânt al Universității din Kent a confirmat că una dintre cele două persoane era student, scrie BBC. Potrivit presei britanice, 11 tineri, din aceeași categorie de vârstă, din zona Canterbury, se află în prezent în spital, în stare gravă. Se crede că focarul este legat de un eveniment social recent desfășurat în Canterbury, la care au participat majoritatea celor care s-au îmbolnăvit.

Peste 30.000 de studenți, membri ai personalului și familiile acestora sunt contactați de Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) pentru a fi informați cu privire la situație.

Meningita este o infecție a membranelor protectoare care înconjoară creierul și măduva spinării și poate avea consecințe grave dacă nu este tratată de urgență.

Un purtător de cuvânt al UKHSA a declarat că agenția asigură antibiotice pentru unii studenți din zona Canterbury în urma focarului de infecție. Deși tulpina specifică a bolii nu a fost încă identificată, specialiștii avertizează că meningita progresează extrem de rapid și poate fi fatală dacă nu este tratată de urgență.

O scrisoare adresată de UKHSA studenților și personalului Universității din Kent, văzută de BBC, preciza că persoanele care locuiesc și lucrează în anumite clădiri din campus ar trebui să primească antibiotice „fără întârziere”.

Reprezentanții universității au afirmat: „Siguranța studenților și a personalului nostru rămâne prioritatea noastră principală. Colaborăm îndeaproape cu echipele de sănătate publică și suntem în contact cu personalul și studenții pentru a ne asigura că primesc sfaturile și sprijinul de care au nevoie.”

Specialiștii de la UKHSA îi intervievează pe cei afectați pentru a identifica contactele strânse, a declarat un purtător de cuvânt.

Principalele simptome ale meningitei

Principalele semne de avertizare includ:

- Febre ridicată și mâini/picioare reci;

- Vărsături și stare de confuzie;

- Respirație rapidă și dureri musculare/articulare;

- Piele pătată sau erupții (care pot fi mai greu de observat pe pielea închisă la culoare);

- Rigiditate a gâtului și sensibilitate la lumină puternică;

- Somnolență extremă sau dificultate de trezire.

Trish Mannes, director adjunct regional al UKHSA pentru sud-est, a declarat că studenții pot risca să nu observe simptomele, deoarece acestea „pot fi ușor confundate cu alte boli, cum ar fi o răceală puternică, gripa sau chiar mahmureala”.

Ea a adăugat: „Este de înțeles că studenții și personalul se vor simți îngrijorați de riscul apariției altor cazuri; cu toate acestea, dorim să îi asigurăm că persoanele care au intrat în contact strâns cu cazurile au primit antibiotice ca măsură de precauție.”

Orice persoană care se simte rău și prezintă simptome de meningită și septicemie este îndemnată să se prezinte la cel mai apropiat serviciu de urgență sau să sune la 999.

Meningita poate afecta pe oricine, dar este cea mai frecventă la bebeluși, copii mici, adolescenți și tineri.

Dr. Tom Nutt, director executiv al Meningitis Now, a declarat: „Meningita poate evolua foarte rapid, iar impactul ei este devastator, în special pentru tineri și pentru cei dragi ai acestora. Studenții și tinerii adulți se numără printre grupurile cu risc crescut, deoarece bacteriile meningitei se pot răspândi mai ușor în medii în care oamenii trăiesc, studiază și socializează în strânsă apropiere. Îi îndemnăm pe studenți, personal și familii să rămână vigilenți la semnele și simptomele meningitei.”

Există numeroase tulpini ale infecției meningococice.

Deputata din Canterbury, Rosie Duffield, a declarat într-o declarație pe X că decesele au fost „cu adevărat tragice” și că „se gândește foarte mult” la cei apropiați acestora.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
digi24.ro
image
Oscar 2026. Cele mai prost îmbrăcate vedete ale serii. Apariții care au stârnit critici pe covorul roșu | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Ninge până pe 26 aprilie! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza: orașele din România în care iarna se încăpățânează să plece
gandul.ro
image
Regizoarea româno-americană Natalie Musteață a câștigat Oscarul cu scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”
mediafax.ro
image
Când va debuta George Pușcaș la Dinamo! Andrei Nicolescu face anunțul așteptat de toți fanii “câinilor”. Exclusiv
fanatik.ro
image
„Romanian Rollover”, metoda de furt care a terorizat Europa anilor ’90, face carieră acum pe autostrăzile din SUA. Ținta: camioanele care transportă produse Apple
libertatea.ro
image
Voodoo, răpiri și trădare: Povestea loviturii de stat eșuate și a generalului care a luptat desculț cu o armată de dezertori
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: ”trădătoarele” din Iran, trădate de persoana în care aveau cea mai mare încredere! ”Extrem de grav”
digisport.ro
image
Începe războiul viitorului: pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Cum va fi posibil
stiripesurse.ro
image
Mojtaba Khamenei ar fi fost operat de urgență la Moscova și pus sub îngrijire la una din clinicile lui Vladimir Putin
antena3.ro
image
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
observatornews.ro
image
Prognoză 1 Mai | Accuweather, vești triste pentru cei care se duc la mare pe 1 mai 2026
cancan.ro
image
Ziua în care se decide ce sume de bani primesc în plus la pensie 3.000.000 de pensionari. Sunt 2 scenarii
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Lucrările care se fac în livadă la jumătatea lunii martie în România. Ce trebuie să facă pomicultorii pentru o recoltă bogată
playtech.ro
image
Cât s-a supralicitat pentru vila unei celebre notărițe, vândută pentru acoperirea unui prejudiciu uriaș dintr-un dosar DNA
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Americanii nu l-au iertat: 18 cuvinte despre Iran l-au costat scump! Reacție pe măsură: ”Gândire proastă”
digisport.ro
image
Paradoxul economic al războiului: Ucraina bombardată crește mai repede decât România lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
BANI în plus pentru seniorii cu pensii sub 2.000 de lei/lună. Ajutorul se ridică de la Primărie
romaniatv.net
image
Cine este Natalie Musteață regizoarea de origine română care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun documentar
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Mugurel Vrabete a fost incinerat. Cine a ales ca basistul trupei Holograf să nu fie îngropat și de ce
actualitate.net
image
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
click.ro
image
Horoscop 16 martie. Gemenii trebuie să cântărească atent unele decizii, Vărsătorii încep săptămâna cu stângul
click.ro
image
Ce vis și-a împlinit Anca Serea?! „Sunt mamă cu normă întreagă”
click.ro
FotoJet (65) jpg
Premiile Oscar 2026 - covorul roșu. Cine a strălucit cel mai tare în noaptea cea mare de la Hollywood
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
