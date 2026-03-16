Alertă medicală în Marea Britanie: doi tineri au murit după un focar de meningită la o universitate. Care sunt simptomele de alarmă

Autoritățile sanitare britanice sunt în alertă maximă, după ce doi tineri au murit în urma unui focar de meningită „invazivă” în Canterbury, iar alte 11 persoane au fost spitalizate în stare critică.





Ambele persoane care au decedat în urma focarului de meningită „invazivă” aveau vârste cuprinse între 18 și 21 de ani, iar un purtător de cuvânt al Universității din Kent a confirmat că una dintre cele două persoane era student, scrie BBC. Potrivit presei britanice, 11 tineri, din aceeași categorie de vârstă, din zona Canterbury, se află în prezent în spital, în stare gravă. Se crede că focarul este legat de un eveniment social recent desfășurat în Canterbury, la care au participat majoritatea celor care s-au îmbolnăvit.

Peste 30.000 de studenți, membri ai personalului și familiile acestora sunt contactați de Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) pentru a fi informați cu privire la situație.

Meningita este o infecție a membranelor protectoare care înconjoară creierul și măduva spinării și poate avea consecințe grave dacă nu este tratată de urgență.

Un purtător de cuvânt al UKHSA a declarat că agenția asigură antibiotice pentru unii studenți din zona Canterbury în urma focarului de infecție. Deși tulpina specifică a bolii nu a fost încă identificată, specialiștii avertizează că meningita progresează extrem de rapid și poate fi fatală dacă nu este tratată de urgență.

O scrisoare adresată de UKHSA studenților și personalului Universității din Kent, văzută de BBC, preciza că persoanele care locuiesc și lucrează în anumite clădiri din campus ar trebui să primească antibiotice „fără întârziere”.

Reprezentanții universității au afirmat: „Siguranța studenților și a personalului nostru rămâne prioritatea noastră principală. Colaborăm îndeaproape cu echipele de sănătate publică și suntem în contact cu personalul și studenții pentru a ne asigura că primesc sfaturile și sprijinul de care au nevoie.”

Specialiștii de la UKHSA îi intervievează pe cei afectați pentru a identifica contactele strânse, a declarat un purtător de cuvânt.

Principalele simptome ale meningitei

Principalele semne de avertizare includ:

- Febre ridicată și mâini/picioare reci;

- Vărsături și stare de confuzie;

- Respirație rapidă și dureri musculare/articulare;

- Piele pătată sau erupții (care pot fi mai greu de observat pe pielea închisă la culoare);

- Rigiditate a gâtului și sensibilitate la lumină puternică;

- Somnolență extremă sau dificultate de trezire.

Trish Mannes, director adjunct regional al UKHSA pentru sud-est, a declarat că studenții pot risca să nu observe simptomele, deoarece acestea „pot fi ușor confundate cu alte boli, cum ar fi o răceală puternică, gripa sau chiar mahmureala”.

Ea a adăugat: „Este de înțeles că studenții și personalul se vor simți îngrijorați de riscul apariției altor cazuri; cu toate acestea, dorim să îi asigurăm că persoanele care au intrat în contact strâns cu cazurile au primit antibiotice ca măsură de precauție.”

Orice persoană care se simte rău și prezintă simptome de meningită și septicemie este îndemnată să se prezinte la cel mai apropiat serviciu de urgență sau să sune la 999.

Meningita poate afecta pe oricine, dar este cea mai frecventă la bebeluși, copii mici, adolescenți și tineri.

Dr. Tom Nutt, director executiv al Meningitis Now, a declarat: „Meningita poate evolua foarte rapid, iar impactul ei este devastator, în special pentru tineri și pentru cei dragi ai acestora. Studenții și tinerii adulți se numără printre grupurile cu risc crescut, deoarece bacteriile meningitei se pot răspândi mai ușor în medii în care oamenii trăiesc, studiază și socializează în strânsă apropiere. Îi îndemnăm pe studenți, personal și familii să rămână vigilenți la semnele și simptomele meningitei.”

Există numeroase tulpini ale infecției meningococice.

Deputata din Canterbury, Rosie Duffield, a declarat într-o declarație pe X că decesele au fost „cu adevărat tragice” și că „se gândește foarte mult” la cei apropiați acestora.