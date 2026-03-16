Liga Campionilor la fotbal, optimilte de finală: Bayern Munchen are patru portari accidentați, înaintea returului cu Atalanta

Liga Campionilor la fotbal revine astăzi cu retururile din optimile de finală.

O situație aparte se întâlnește la Bayern Munchen, care a remizat, scor 1-1, cu Bayer Leverkusen, în etapa cu numărul 26 din Bundesliga, iar după meci a primit o veste cât se poate de proastă. La acest joc, bavarezii l-au avut în poartă pe Sven Ulreich (37 de ani), care a jucat prima partidă după un an și jumătate de pauză, deoarece ceilalți 3 portari din prima echipă erau accidentați.

Acum, Bayern are 4 portari accidentați, înaintea returului din Champions League contra Atalantei. Manuel Neuer (39 de ani) se confruntă cu o ruptură musculară, iar Jonas Urbig (22 de ani) a suferit o comoție cerebrală în meciul contra Atalantei, scor 6-1, din Champions League. Al treilea portar este Leon Klanac (19 ani), care are și el o ruptură musculară încă de pe 1 ianuarie, iar Ulreich se confruntă și el tot cu probleme musculare.

În acest moment, Bayern ar putea să îl folosească doar pe Leonard Prescott, portar în vârstă de doar 16 ani. El ar putea să devină cel mai tânăr jucător care a jucat vreodată în Liga Campionilor, la 16 ani, 5 luni și 25 de zile, potrivit Mundo Deportivo. În cel mai bun caz, Bayern l-ar putea recupera pe Urbig. La Barcelona, Joan Laporta, marele favoritul, a fost reales, duminică, în funcția de președinte al clubului pentru următorii cinci ani, cu un avans semnificativ față de singurul său adversar, Victor Font, care și-a recunoscut înfrângerea, informează AFP.

Programul optimilor de finală

Marți

Sporting - Bodo/Glimt 19:45 (în tur, 0-3)

Arsenal - Leverkusen 22:00 (1-1)

Chelsea - PSG 22:00 (2-5)

Manchester City - Real Madrid 22.00 (0-3)

Miercuri

Barcelona - Newcastle 19:45 (1-1)

Bayern Munchen - Atalanta 22:00 (6-1)

Liverpool - Galatasaray 22:00 (0-1)

Tottenham - Atletico Madrid 22:00 (2-5)