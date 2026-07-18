 Dieta de 6.000 de calorii a lui Erling Haaland. Ce spun specialiștii și ce principii putem prelua din meniul fotbalistului | adevarul.ro
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Dieta de 6.000 de calorii a lui Erling Haaland. Ce spun specialiștii și ce principii putem prelua din meniul fotbalistului

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Erling Haaland, în vârstă de 26 de ani, urmează un regim alimentar care ajunge la aproximativ 6.000 de calorii pe zi, de cel puțin două ori mai mult decât necesarul unui adult obișnuit. Specialiștii avertizează însă că meniul fotbalistului este adaptat efortului fizic intens și nu ar trebui copiat de persoanele sedentare sau care fac sport cu moderație, relatează News.ro.

Erling Haaland consumă aproximativ 6.000 de calorii în fiecare zi. FOTO: Arhivă
Erling Haaland consumă aproximativ 6.000 de calorii în fiecare zi. FOTO: Arhivă

Din alimentația lui Haaland fac parte mierea, ouăle proaspete, laptele crud, cafeaua îndulcită cu sirop de arțar, fripturile, pâinea cu maia, carnea roșie, peștele și organe precum ficatul și inima de vită.

Fotbalistul pune accent pe alimente naturale și de calitate, provenite, pe cât posibil, de la producători locali. Ocazional, are și așa-numite „cheat days”, în care consumă inclusiv kebab.

Dieta sa este însă însoțită de un program strict de pregătire, care include antrenamente, odihnă, fizioterapie, saună, băi cu gheață și terapie cu lumină roșie.

De ce are nevoie Haaland de 6.000 de calorii

Nutriționistul sportiv Șerban Damian explică faptul că necesarul caloric ridicat este determinat atât de dimensiunile fizice ale fotbalistului, care are aproape doi metri și aproximativ 100 de kilograme, cât și de efortul intens pe care îl depune.

„Are nevoi energetice mult diferite față de ale unui om cu o statură mai micuță, plus peste asta se adaugă efortul fizic foarte mare pe care îl face. La fotbal e un consum substanțial, mai ales în timpul unui meci, se duce la 2.000 de kilocalorii, la dimensiunile lui Haaland”, a explicat Șerban Damian pentru News.ro. 

Potrivit nutriționistului, un sportiv de performanță de dimensiunile lui Haaland poate avea nevoie de aproximativ 200 de grame de proteine pe zi, echivalentul a circa două grame pentru fiecare kilogram de greutate corporală.

Acesta atrage atenția și asupra necesarului ridicat de carbohidrați al sportivilor de performanță, care poate fi asigurat prin alimente precum pastele, orezul sau pâinea.

Ce putem prelua din dieta lui Haaland

Specialiștii spun că persoanele obișnuite nu ar trebui să copieze cantitățile consumate de Haaland, însă pot prelua unele dintre principiile pe care se bazează alimentația sa.

„Dacă am analiza regimul unui sportiv de performanță cum este și Haaland, o să vedem acolo că nu se atinge de fast food-uri, de dulciuri, de alimente procesate, merge către o alimentație curată, sănătoasă. Corpul trebuie să funcționeze la randament maxim”, explică Șerban Damian.

Indiferent de nivelul de activitate fizică, alimentația ar trebui să includă legume și fructe, pentru aportul de fibre și micronutrienți, precum și surse de proteine, cum ar fi carnea, organele și lactatele.

Cantitatea necesară diferă însă semnificativ. Potrivit nutriționistului, o persoană obișnuită are nevoie de aproximativ un gram de proteine pentru fiecare kilogram de greutate corporală, în timp ce un sportiv poate ajunge la două grame, mai notează News.ro. 

Specialistul consideră pâinea cu maia o alternativă bună la pâinea clasică, însă nu recomandă consumul de lapte crud din cauza riscului de infecții.

„Pasteurizarea nu schimbă cu nimic compoziția și calitățile nutriționale ale unui produs, ci pur și simplu ne ferește de infecții. Eu i-aș îndemna pe oameni să se ducă spre surse mai sigure”, spune Șerban Damian.

De ce dieta nu trebuie copiată

Fiziokinetoterapeutul și osteopatul Cristian Drăghiceanu avertizează că un aport de 6.000 de calorii este mult prea mare pentru o persoană care face sport doar de câteva ori pe săptămână sau este sedentară.

Necesarul caloric trebuie stabilit în funcție de nivelul de activitate fizică, masa musculară, metabolism și starea de sănătate a fiecărei persoane.

„Nu toți trebuie să mâncăm 6.000 de calorii pe zi. Este un aport foarte mare pentru un om care poate se antrenează doar de trei sau de două ori pe săptămână sau poate nu se antrenează absolut deloc”, explică Drăghiceanu pentru News.ro. 

În ceea ce privește zilele în care dieta este mai permisivă, specialistul spune că acestea nu reprezintă neapărat o problemă atât timp cât nu devin o regulă.

Pentru persoanele care nu practică sport de performanță, recomandarea este să acorde atenție porțiilor, să evite pe cât posibil alimentele procesate, prăjelile și excesul de zahăr și să nu neglijeze hidratarea.

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