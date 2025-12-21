Cercetătorii au calculat câți pași trebuie să faci ca să arzi caloriile din mâncarea și băuturile populare de Crăciun

Experții au dezvăluit câți pași sunt necesari pentru a arde caloriile din alimentele și băuturile populare de Crăciun, iar veștile par să fie bune pentru iubitorii de șampanie și cidru.

Cercetătorii au analizat caloriile din porții standard de mâncare și băuturi festive, apoi le-au transformat în numărul de pași și timpul de mers necesare pentru un adult obișnuit care merge într-un ritm moderat, scrie Daily Mail.

În rândul băuturilor, șampania s-a dovedit cea mai ușor de „ars”. Un singur pahar conține aproximativ 90 de calorii, ceea ce înseamnă doar 1.692 de pași – adică o plimbare de 17 minute.

Pe locul al doilea, la egalitate, s-au clasat vinul și cidrul, fiecare cu aproximativ 120 de calorii. Pentru a le arde ar fi necesari 2.256 de pași, respectiv aproximativ 23 de minute de mers.

Locul al treilea a revenit cocktailului mimosa, care are în jur de 140 de calorii și ar necesita 2.632 de pași sau o plimbare de 26 de minute.

Chiar și băuturile aflate mai jos în clasament nu presupun plimbări mult mai lungi. De exemplu, un espresso martini conține aproximativ 160 de calorii și ar avea nevoie de 3.000 de pași – adică aproximativ o jumătate de oră de mers – pentru a fi compensat. Niciuna dintre băuturile analizate nu a necesitat mai mult de 40 de minute de mers pe jos.

Ciocolata caldă s-a situat printre cele mai consistente, fiind nevoie de 3.647 de pași pentru a fi arsă, echivalentul unei plimbări de 36 de minute, în timp ce lichiorul de ou și berea au fost în fruntea listei, cu 3.948, respectiv 3.910 pași – ambele în jur de 39 de minute de mers.

Indicele a analizat și mâncărurile festive, inclusiv mai multe preparate de bază ale unei mese tradiționale britanice de Crăciun.

Curcanul la cuptor a fost cel mai ușor de „ars”, o porție standard conținând aproximativ 142 de calorii. Acestea ar necesita 2.858 de pași sau o plimbare de 29 de minute. Totuși, cercetătorii au subliniat că această estimare se bazează pe o porție fixă, ceea ce înseamnă că porțiile mai mari ar necesita mai mult mers.

Cartofii copți s-au clasat pe locul al doilea, cu aproximativ 190 de calorii, ceea ce ar însemna 3.572 de pași – aproximativ 36 de minute de mers. Umplutura a fost cea mai solicitantă. O porție conține aproximativ 356 de calorii și ar necesita 6.693 de pași, adică în jur de 67 de minute de mers – de peste două ori mai mult decât în cazul curcanului la cuptor.

Experții în sănătate recomandă de mult timp creșterea numărului zilnic de pași, aceasta putând îmbunătăți sănătatea inimii, ajuta la scăderea în greutate și contribui la starea de bine mentală. Obiectivul de 10.000 de pași pe zi este adesea menționat ca reper popular.

Totuși, cercetări publicate la începutul acestui an sugerează că o abordare mai modestă poate aduce, de asemenea, beneficii importante. Oamenii de știință au descoperit că includerea unei plimbări constante de 15 minute în rutina zilnică poate reduce semnificativ riscul de boli de inimă și de deces prematur.

Persoanele care au mers consecvent aproximativ 15 minute pe zi au înregistrat o scădere a riscului de deces prematur cu până la 85% comparativ cu cei care mergeau doar în reprize scurte de câte cinci minute. Cercetătorii au concluzionat că „modificări modeste ale tiparului de mers, fără creșteri dramatice ale numărului de pași”, pot aduce beneficii reale pentru sănătate.