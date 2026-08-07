 România produce energie verde în exces, dar o pierde când are cea mai mare nevoie de ea. Soluția: bateriile de stocare | adevarul.ro
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România produce energie verde în exces, dar o pierde când are cea mai mare nevoie de ea. Soluția: bateriile de stocare

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România își extinde rapid capacitățile de producție din surse regenerabile, dar acest ritm adâncește un dezechilibru în sistemul energetic. La orele prânzului, când producția fotovoltaică atinge niveluri ridicate, cererea este mai redusă, ceea ce poate duce la scăderea prețurilor, iar surplusul ajunge în rețea sau este exportat. Seara, situația se inversează: consumul crește, producția solară dispare, iar energia trebuie cumpărată la prețuri mai mari.

Baterii de stocare a energiei
Stocarea a devenit marea problemă a sistemului energetic

Soluția pentru reducerea acestei diferențe este stocarea, iar bateriile au devenit una dintre cele mai importante componente ale viitorului sistem energetic.

România are energie, dar nu are suficiente capacități pentru a o păstra

Una dintre cele mai mari provocări ale tranziției energetice nu este doar producerea de energie verde, ci și sincronizarea producției cu consumul.

Electricitatea are o particularitate importantă: spre deosebire de alte produse, ea nu poate fi depozitată simplu și ieftin. Energia produsă într-un moment trebuie consumată atunci sau trebuie transferată către un sistem de stocare.

Problema devine evidentă în cazul energiei solare. Panourile fotovoltaice produc cel mai mult în timpul zilei, în special în jurul prânzului. În același interval, consumul unei gospodării este adesea mai redus, deoarece oamenii sunt la serviciu sau la școală. Seara, situația se inversează. Familiile folosesc mai multă energie pentru iluminat, gătit, aparate electrocasnice sau încălzire, însă producția fotovoltaică scade aproape complet.

Fără suficiente capacități de stocare, România ajunge în situația în care vinde energie ieftină în perioadele cu surplus și cumpără energie mai scumpă atunci când are nevoie de ea.

Problema nu este lipsa totală de energie, ci lipsa unor mecanisme care să permită mutarea energiei dintr-un moment al zilei în altul.

Ce sunt bateriile de stocare și cum funcționează

Bateriile de stocare sunt sisteme care preiau energia electrică atunci când aceasta este disponibilă și o eliberează ulterior, atunci când consumul este mai mare.

Funcționarea lor este asemănătoare cu cea a unei baterii obișnuite, însă la o scară mult mai mare. Un sistem de stocare este format din module de baterii, un sistem de management al bateriei (BMS), echipamente de protecție și componente electronice care permit folosirea energiei în locuință sau în rețea.

Pentru gospodării, tehnologia folosită cel mai frecvent este cea bazată pe litiu-fier-fosfat (LiFePO₄). Aceste baterii sunt preferate datorită stabilității, siguranței și duratei mari de utilizare.

Rolul bateriei nu este să producă energie, ci să o păstreze pentru momentul în care este necesară.

În cazul unei case cu panouri fotovoltaice, bateria poate încărca energia produsă ziua și o poate furniza seara, reducând cantitatea de energie cumpărată din rețea.

De ce a devenit stocarea o problemă majoră pentru România

În ultimii ani, numărul prosumatorilor și capacitățile fotovoltaice instalate au crescut rapid. Potrivit datelor publice, numărul prosumatorilor din România a crescut de la aproximativ 100.000 la peste 300.000 în ultimii doi ani.

Această dezvoltare a adus beneficii prin creșterea producției locale de energie, însă a creat și noi provocări pentru rețelele electrice.

Un prosumator produce energie în special ziua, dar o parte importantă din consumul său are loc seara. În lipsa bateriilor, surplusul este trimis în rețea, care trebuie să preia și să transporte această energie.

Felix Căprariu, președintele IMM București-Ilfov, parte din structura națională a CNIPMMR, explica pentru „Adevărul” că un prosumator consumă în medie aproximativ 40% din energia produsă vara și circa 50% iarna, restul fiind livrat către rețea.

„Prin montarea bateriilor pe locul de producere, va crește autoconsumul prosumatorului. Energia produsă ziua va putea fi consumată noaptea. În acest fel, reducem cantitatea de energie care ajunge în rețea și trebuie transportată către alt consumator”, a explicat specialistul.

De ce România a rămas în urmă cu bateriile

Dezvoltarea stocării a fost mai lentă decât extinderea producției din surse regenerabile.

Specialiștii din energie spun că România s-a concentrat în principal pe instalarea de noi capacități de producție, fără ca infrastructura de stocare și adaptarea rețelelor să evolueze în același ritm.

Întârzierea nu poate fi pusă pe seama unei singure instituții. Problema este rezultatul mai multor factori: lipsa unei strategii clare pentru stocare, schimbări legislative succesive, dificultăți administrative și faptul că bateriile nu au fost tratate mult timp ca o componentă esențială a sistemului energetic.

Asociația Energia Inteligentă a atras atenția că stocarea trebuie privită ca o infrastructură necesară pentru integrarea energiei regenerabile, nu doar ca o investiție separată.

Practic, România a construit surse care produc energie, dar nu a construit suficient de repede și capacitățile care să permită utilizarea acestei energii atunci când este nevoie.

Și persoanele fizice își pot monta baterii de stocare

Bateriile de stocare sunt disponibile și pentru proprietarii de locuințe care au sisteme fotovoltaice. Pentru o gospodărie, principalul avantaj este creșterea autoconsumului.

Energia produsă ziua poate fi păstrată și folosită seara, atunci când consumul este mai mare. În plus, sistemele configurate corespunzător pot asigura alimentarea unor consumatori importanți în cazul unei pene de curent.

Cât costă independența energetică pentru o casă de 100 mp în România

Totuși, instalarea unei baterii nu este automat rentabilă pentru orice locuință.

Alegerea trebuie făcută în funcție de consumul zilnic, puterea invertorului, dimensiunea sistemului fotovoltaic și scopul urmărit.

O familie care consumă 8-10 kWh pe zi poate avea nevoie de o baterie de aproximativ 5 kWh pentru a obține o autonomie relevantă.

Cât costă o baterie și cum se alege

Prețul unei baterii depinde de tehnologie, capacitate și compatibilitatea cu invertorul existent.

Pentru o gospodărie obișnuită, o baterie LiFePO₄ cu o capacitate de 5-10 kWh costă, în general, între 9.000 și 13.000 de lei, în funcție de capacitatea de stocare și configurație.

Dorian Petresc, specialist în implementarea soluțiilor de energie regenerabilă, a explicat faptul că cele mai utilizate sisteme de către români sunt bateriile cu o capacitate de aproximativ 5 kWh pe modul.

Acestea sunt preferate deoarece permit extinderea ulterioară a sistemului, putând fi conectate mai multe module pentru a ajunge la 10-20 kWh de stocare”, spune specialistul.

În alegerea unei baterii trebuie analizate mai multe aspecte.

Primul este compatibilitatea cu invertorul. Nu orice baterie poate fi conectată la orice sistem fotovoltaic existent.

Un alt criteriu este consumul zilnic. O baterie prea mică nu va putea acoperi necesarul unei locuințe, iar una prea mare poate crește inutil costul investiției.

Contează și scopul utilizării: reducerea energiei cumpărate din rețea, asigurarea unei rezerve în caz de pană de curent sau reducerea cantității de energie injectată în rețea.

Sistemele moderne permit și extinderea ulterioară, astfel încât proprietarul poate adăuga module suplimentare dacă necesarul de energie crește.

Cât rezistă o baterie

Bateriile moderne pe tehnologie LiFePO₄ au o durată medie de viață de aproximativ 10-15 ani și pot depăși 6.000 de cicluri de încărcare-descărcare.

În condiții normale de utilizare, acestea pot păstra peste 80% din capacitate chiar și după aproximativ un deceniu.

Durata de viață este influențată de mai mulți factori: temperatura de funcționare, calitatea celulelor, modul de utilizare și sistemul de management al bateriei.

Descărcările foarte profunde și temperaturile extreme pot reduce durata de funcționare.

Ce beneficii aduc bateriile pentru consumatori și pentru sistem

Pentru proprietarii de locuințe, avantajele principale sunt reducerea dependenței de rețea, creșterea autoconsumului și posibilitatea de alimentare de rezervă.

Pentru sistemul energetic național, bateriile pot reduce presiunea asupra rețelelor în orele în care producția solară este foarte mare și pot ajuta la echilibrarea consumului.

Stocarea permite folosirea energiei regenerabile într-un interval mai larg de timp și reduce nevoia de a apela la surse mai scumpe în momentele de vârf.

Specialiștii susțin că, prin creșterea autoconsumului, bateriile pot reduce semnificativ costurile pentru prosumatori. În cazul introducerii unor programe de sprijin pentru baterii, efectul ar putea fi accelerarea instalării acestor sisteme.

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Ce ar putea schimba programul „Casa Verde Baterii”

Introducerea unui program dedicat sprijinirii bateriilor ar putea accelera trecerea prosumatorilor către sisteme complete, formate din panouri și stocare.

Potrivit lui Felix Căprariu, montarea bateriilor la locul de producție ar reduce cantitatea de energie injectată în rețea și ar permite utilizarea energiei produse ziua în timpul nopții.

„Toate acestea vor reduce costul cu energia electrică la prosumatori cu cel puțin 40% comparativ cu cei care nu dețin baterii”, susține specialistul.

Efectul ar fi dublu: gospodăriile ar folosi mai eficient energia proprie, iar rețelele ar fi mai puțin solicitate.

Bateriile nu sunt soluția completă, dar sunt o piesă esențială

Stocarea nu poate rezolva singură toate problemele sistemului energetic.

Bateriile nu produc energie și nu pot înlocui centralele de producție. Ele reprezintă însă legătura dintre momentul în care energia este disponibilă și momentul în care este necesară.

România are nevoie în continuare de investiții în producție, rețele, capacități flexibile și tehnologii de stocare.

Viitorul sistemului energetic nu depinde doar de câtă energie poate produce România, ci și de cât de bine poate folosi energia pe care deja o produce.

Bateriile sunt instrumentul care poate transforma energia ieftină de la prânz în energie disponibilă seara, atunci când consumatorii au cea mai mare nevoie de ea.

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