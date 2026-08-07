Europa, tot mai expusă în fața incendiilor devastatoare. Cine plătește nota de plată a schimbărilor climatice

Incendiile de vegetație care au afectat în această vară Franța, Spania și Grecia readuc în prim-plan o problemă care devine tot mai greu de ignorat: Europa nu este suficient de bine protejată financiar în fața dezastrelor provocate de schimbările climatice. Pe măsură ce fenomenele extreme devin mai frecvente și mai severe, diferența dintre valoarea pagubelor și cea acoperită de asigurări se adâncește, iar costurile riscă să ajungă tot mai mult în sarcina statelor și a populației.

În Franța, autoritățile au evacuat aproximativ 220.000 de persoane din calea incendiilor care au afectat sudul țării. Primele estimări ale experților de la Morningstar DBRS indică pagube totale de 10-15 miliarde de euro, în timp ce pierderile asigurate s-ar putea ridica la câteva miliarde de euro, notează ekathimerini.com.

Pagube de miliarde de euro

Pentru moment, industria asigurărilor poate absorbi aceste pierderi fără un impact major asupra stabilității sale financiare. Situația s-ar putea schimba însă dacă incendiile ajung tot mai des în apropierea marilor orașe și a zonelor dens populate.

„Acesta ar putea deveni un adevărat pericol pentru industrie dacă un incendiu de vegetație scapă de sub control și ajunge într-un oraș de dimensiuni medii, precum Bordeaux. Este vorba despre o cu totul altă amploare a pierderilor”, a avertizat Marcos Alvarez, director general în cadrul Morningstar DBRS.

Pe lângă locuințele și afacerile distruse sau avariate, asigurătorii se confruntă și cu alte tipuri de despăgubiri. Evacuările masive pot genera cheltuieli pentru cazare și masă, iar întreruperea activității companiilor, problemele din lanțurile de aprovizionare și întreruperile serviciilor de utilități pot produce pierderi suplimentare.

În Franța, asigurătorii au convenit inclusiv măsuri de urgență pentru persoanele evacuate din cauza incendiilor din apropierea Bordeaux. În anumite situații, proprietarii asigurați pot beneficia de cazare la hotel pentru o perioadă de până la trei săptămâni, costurile fiind suportate de compania de asigurări.

Europa are un „deficit de protecție”

Problema este însă mai largă decât incendiile din această vară. Analiștii folosesc tot mai des expresia „deficit de protecție” pentru a descrie diferența dintre pierderile provocate de dezastre și valoarea pagubelor acoperite prin polițe de asigurare.

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Datele Băncii Centrale Europene și ale autorității europene de reglementare în domeniul asigurărilor arată că doar aproximativ un sfert din pierderile provocate de catastrofe asociate schimbărilor climatice în perioada 1980-2024 au fost acoperite de asigurări.

Exemplul Spaniei este relevant. Incendiile de vegetație din 2025 au provocat pagube estimate la aproape 5 miliarde de euro, însă polițele de asigurare au acoperit pierderi de mai puțin de un miliard de euro.

„Spania a mai trecut prin incendii devastatoare anterior și industria asigurărilor are experiență semnificativă în gestionarea acestor evenimente. Ce s-a schimbat însă este frecvența și severitatea fenomenelor extreme generate de schimbările climatice”, a explicat Ana Matarranz, director general al brokerului Gallagher Spania.

Asigurările ar putea deveni mai scumpe

Pe măsură ce riscul crește, companiile de asigurări își reevaluează la rândul lor expunerea. În regiunile în care incendiile, inundațiile sau alte fenomene extreme devin mai probabile, primele de asigurare pot crește, iar condițiile de acordare a polițelor pot deveni mai stricte.

Experții se așteaptă ca proprietarii din zonele cu risc ridicat din Franța să resimtă acest lucru la următoarea reînnoire a polițelor.

Problema este complicată și de faptul că asigurătorii nu dispun întotdeauna de suficiente date istorice pentru a modela cu precizie riscul. Schimbările climatice modifică tiparele cunoscute, ceea ce face mai dificilă estimarea probabilității și severității viitoarelor incendii.

Iar riscul este în creștere. Potrivit unui raport publicat în iulie de divizia pentru climă a AXA, zonele din jurul orașelor franceze ar putea înregistra până în 2050, în medie, cu aproape 70% mai multe zile pe an caracterizate de risc ridicat de incendii de vegetație.

Cine plătește când asigurările nu mai pot acoperi totul?

În prezent, o parte importantă a costurilor este suportată de asigurătorii privați. Însă, dacă amploarea dezastrelor continuă să crească, sistemul ar putea ajunge într-un punct în care asigurările nu mai sunt suficiente.

În acel moment, nota de plată poate ajunge la stat, prin fonduri pentru reconstrucție, ajutoare pentru populație sau investiții în infrastructura distrusă. Practic, o parte din riscul climatic se poate transfera către bugetele publice și, implicit, către contribuabili.

Europa are însă încă mult de recuperat la capitolul adaptare. La nivelul Uniunii Europene, măsurile pentru consolidarea protecției financiare împotriva fenomenelor extreme sunt încă într-o etapă incipientă.

„Deși este prea devreme pentru a estima costul final al acestor evenimente, Europa se confruntă tot mai des cu condiții care au fost asociate în mod tradițional cu regiuni grav afectate de incendii de vegetație, precum California și anumite zone din Australia”, a declarat Wynne Lawrence, partener în cadrul firmei de avocatură Clyde & Co.

Astfel, problema nu mai este doar cât de mari vor fi următoarele incendii, ci și dacă Europa va avea suficiente resurse pentru a plăti pagubele atunci când fenomenele extreme vor deveni o normalitate.