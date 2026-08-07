Ironia unui șofer de autobuz: s-a îmbrăcat în fustă, după ce compania i-a interzis pantalonii scurți

Un șofer de autobuz din Varșovia a găsit o soluție neobișnuită pentru a face față temperaturilor ridicate din cabina vehiculului, după ce regulamentul companiei i-a interzis să poarte pantaloni scurți. Bărbatul s-a prezentat la serviciu în fustă, considerând că astfel respectă regulile vestimentare, dar și că își protejează sănătatea în timpul orelor petrecute la volan.

Dariusz, șofer în capitala Poloniei, susține că în cabine temperaturile depășesc 30 de grade Celsius, iar o tură poate dura chiar și 10 ore. În aceste condiții, spune el, căldura poate provoca oboseală, dificultăți de concentrare și chiar stări de leșin, scrie publicația Super Express.

Regulamentul companiei prevede că șoferii trebuie să poarte o ținută de serviciu formată din cămașă și pantaloni în cazul bărbaților, respectiv cămașă și fustă în cazul femeilor. Pantalonii scurți nu sunt permiși.

„Mi s-a spus că sunt bărbat și că nu pot conduce în fustă. Dar persoanele cu o altă identitate de gen? Nici ele nu pot veni așa la serviciu? Unde este celebra toleranță a Varșoviei?”, a povestit șoferul, după ce a fost oprit în timpul unui control al reprezentanților Autorității de Transport Public din Varșovia.

Pasagerii, în schimb, au reacționat cu umor la apariția neobișnuită. „Pasagerii îmi spun: «Nu mă interesează dacă conduceți în pantaloni scurți sau lungi. Vreau să ajung în siguranță din punctul A în punctul B». Când m-au văzut în fustă, au râs și au spus: «Domnule Darek, e grozav. Bine ați făcut»”, a relatat acesta.

Compania de transport ZTM a explicat, la solicitarea presei, că șoferii trebuie să poarte o ținută de serviciu unitară, iar responsabilitatea pentru asigurarea acesteia și respectarea regulilor revine operatorului.

Gestul șoferului vine într-o perioadă în care Europa se confruntă cu un nou episod sever de caniculă. Temperaturile ridicate au readus în discuție condițiile de muncă ale persoanelor care lucrează în spații fără climatizare suficientă, inclusiv ale șoferilor de transport public.