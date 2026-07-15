Video Suvenirul ciudat pe care Erling Haaland l-a adus în Norvegia de la Cupa Mondială. „M-a urmărit până acasă”

Erling Haaland este din nou în centrul atenției, chiar dacă Norvegia a fost eliminată din Cupa Mondială. Jucătorul a aterizat la Oslo cu un suvenir ciudat, pe care l-a adus din Statele Unite ale Americii.

Atacantul norvegian Erling Haaland s-a întors acasă după ce echipa sa a pierdut în fața Angliei în sferturile de finală, duminică. Luni, el a coborât îndin avionul de pe aeroportul Gardermoen din Oslo, purtând într-o mână un raton și în cealaltă o geantă Dolce & Gabbana, scrie Business Insider.

„M-a urmărit până acasă”, a glumit el despre raton în legenda postării sale de luni X.

Se pare că „Ratonul cu whisky”, care ar fi costat 750 de dolari americani, a fost cumpărat dintr-un magazin din Dallas, Texas, notează Associated Press.

Ratonul provenea de la magazinul Wild Bill's Western din Dallas, o afacere de familie pe care Haaland a vizitat-o ​​la începutul lunii iulie, potrivit unei postări pe Instagram a magazinului. Site-ul magazinului precizează că acesta funcționează de peste 40 de ani.

„Ca afacere de familie, momente ca acestea înseamnă enorm pentru noi”, a scris magazinul într-o postare pe Instagram pe 5 iulie. „Vă mulțumim că ați trecut pe aici și că ați petrecut timp cu echipa noastră.”

Ratonul, montat pe o placă de lemn și ținând în mână o sticlă de whisky, este acum stoc epuizat în vitrina magazinului Wild Bill.