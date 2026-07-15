search
Miercuri, 15 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Suvenirul ciudat pe care Erling Haaland l-a adus în Norvegia de la Cupa Mondială. „M-a urmărit până acasă”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Erling Haaland este din nou în centrul atenției, chiar dacă Norvegia a fost eliminată din Cupa Mondială. Jucătorul a aterizat la Oslo cu un suvenir ciudat, pe care l-a adus din Statele Unite ale Americii.

Haaland și-a luat suvenir din America un raton
Suvenirul cu care a revenit Haaland în Norvegia FOTO: X

Atacantul norvegian Erling Haaland s-a întors acasă după ce echipa sa a pierdut în fața Angliei în sferturile de finală, duminică. Luni, el a coborât îndin avionul de pe aeroportul Gardermoen din Oslo, purtând într-o mână un raton și în cealaltă o geantă Dolce & Gabbana, scrie Business Insider.

„M-a urmărit până acasă”, a glumit el despre raton în legenda postării sale de luni X.

Se pare că „Ratonul cu whisky”, care ar fi costat 750 de dolari americani, a fost cumpărat dintr-un magazin din Dallas, Texas, notează Associated Press.

Ratonul provenea de la magazinul Wild Bill's Western din Dallas, o afacere de familie pe care Haaland a vizitat-o ​​la începutul lunii iulie, potrivit unei postări pe Instagram a magazinului. Site-ul magazinului precizează că acesta funcționează de peste 40 de ani.

„Ca afacere de familie, momente ca acestea înseamnă enorm pentru noi”, a scris magazinul într-o postare pe Instagram pe 5 iulie. „Vă mulțumim că ați trecut pe aici și că ați petrecut timp cu echipa noastră.”

Ratonul, montat pe o placă de lemn și ținând în mână o sticlă de whisky, este acum stoc epuizat în vitrina magazinului Wild Bill.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri”. Reacția Ucrainei după ce Moscova a acuzat-o de „terorism pur”
digi24.ro
image
AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat
stirileprotv.ro
image
Mesajul lui Nicușor Dan, la Summitul de la Kiev. Ce spune șeful statului despre granițele Ucrainei
gandul.ro
image
Rabla Auto 2026 începe pe 20 iulie. Actele necesare pentru înscriere
mediafax.ro
image
După Dinamo, FCSB şi-a schimbat sigla pentru noul sezon. Cum arătă noua variantă. Foto
fanatik.ro
image
Alegeri anticipate 2026. Când ar putea să fie cel mai devreme scrutinul parlamentar
libertatea.ro
image
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la Kremlin (WSJ)
digi24.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
Ce au descoprit medicii legiști, după moartea lui Gabi Mureșan! Care ar fi cauza decesului
digisport.ro
image
Cara Delevingne, fără lenjerie intimă pe coperta revistei Playboy
click.ro
image
Un tânăr și-a dat demisia de la bancă și s-a dus să lucreze în mină, în Australia. Și este fericit: „Câștig 2.130 de euro pe săptămână”
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
El e bărbatul care a făcut infarct la volan. Gheorghe se ducea spre locul unde fiica sa făcuse un accident
observatornews.ro
image
Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de chinezării. Afacerea care trebuia să-i aducă profit s-a transformat într-un coșmar!
cancan.ro
image
250 lei ajutor la pensie într-un județ. Lista bonusurilor oferite pensionarilor în 2026. Cine ia 500 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
prosport.ro
image
Ce poți cumpăra copilului la 18 ani dacă investești alocația în fiecare lună. Ce sumă poate strânge până la majorat
playtech.ro
image
Cum arată echipamentul FCSB din noul sezon! Tricourile de rezervă, ca la naţionala Olandei. Foto şi video
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Kylian Mbappe nu s-a ferit de cuvinte și a spus cine sunt vinovații, după eliminarea de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Cum arată, în prezent, fiul Mădălinei Manole. Petru Mircea jr are 17 ani. „O minunăție de băiat, leit mama lui!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Lovitură pentru Bolojan! Tribunalul București a decis
mediaflux.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
DIICOT face glume pe Facebook pe seama lui Dragoș Pîslaru: „Scuze că nu am anunțat înainte”
actualitate.net
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Un bărbat din Galați a făcut infarct la volan după ce a aflat că fiica sa a făcut un accident rutier
click.ro
image
Ce mănâncă Ioana Ginghină la micul dejun. „După 40 de ani, trebuie să consumăm mult mai multă proteină”
click.ro
image
Satul din România în care au mai rămas doar 20 de locuitori. Nu există nici magazin și nici medic. „Oamenii sunt pe cale de dispariție”
click.ro
FotoJet (86) jpg
”Și sexul este un limbaj!” Fotografii incendiare: a apărut în Playboy, fără lenjerie intimă. Diva, mai sexy ca niciodată
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce a dat Brigitte Pastramă Dubaiul pe România? Ce se întâmplă cu afacerile ei din Emirate și unde a ajuns să-și vândă rochiile
image
Un bărbat din Galați a făcut infarct la volan după ce a aflat că fiica sa a făcut un accident rutier

OK! Magazine

image
Niciunul dintre cei 24 de copii ai Reginei n-a fost conceput cu Regele! Bărbații vânjoși și virili care făceau parte din haremul ei

Click! Pentru femei

image
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale

Click! Sănătate

image
Aceasta este temperatura ideală a frigiderului, pentru a evita intoxicaţiile alimentare!